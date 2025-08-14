تتكامل iAssist من Assisto Technologies مع watsonx.ai لتبسيط تحليل المكالمات وتعزيز رضا العملاء.
غالبًا ما يمزج الناس بين اللغة الإنجليزية واللغات الإقليمية في محادثاتهم، خاصة في بلدان مثل الهند، ورأت Assisto Technologies في ذلك فرصة لدعم تفاعلات العملاء الطبيعية هذه بشكل أفضل. تصورت الشركة حلاً صوتيًا يعتمد على الذكاء الاصطناعي يمكنه مواكبة الأحجام الكبيرة من التفاعلات متعددة اللغات، مع تحليل المشاعر والعواطف وراء كل محادثة.
ولكن لتحقيق هذه الرؤية، كان على Assisto تجاوز الأساليب التقليدية في دعم العملاء واعتماد حل قادر على نسخ وترجمة وتحليل الكلام المختلط بالرموز على نطاق واسع. كان هدفها هو مساعدة الشركات على الوصول إلى رؤى في الوقت الفعلي، وتقديم تجارب أكثر تخصيصًا، ودعم التفاعل القائم على البيانات عبر كل نقطة اتصال صوتية.
لتحقيق هذه الأهداف، تعاونت Assisto و IBM لدمج نماذج اللغات الكبيرة IBM® watsonx.ai و IBM® Granite، التي تم ضبطها بواسطة Assisto، في منصة الذكاء الاصطناعي الحواري iAssist الخاصة بـ Assisto. بالتعاون مع IBM، صممت Assisto روبوتًا صوتيًا أكثر شبهًا بالبشر قادرًا على فهم المدخلات المعقدة والمختلطة بين عدة لغات والرد عليها.
تعمل أنظمة Assisto الداخلية للتعرف التلقائي على الكلام (ASR) وتحويل النص إلى كلام (TTS) على نسخ وتوضيح الكلام متعدد اللغات بدقة. تُمكن Watsonx.ai من الكشف عن المشاعر والانفعالات في الوقت الفعلي، بينما تعمل نماذج Granite اللغوية الكبيرة المحسّنة على تحسين جودة الاستجابات في التفاعلات المختلطة لغويًا. تدعم منصة iAssist أيضًا التوليد التلقائي لملخصات المكالمات الموجزة وتحليل النصوص المتقدم للفهم السياقي.
لزيادة تمكين فرق دعم العملاء، تجمع لوحة معلومات تحليلية مبنية باستخدام IBM® Cognos Analytics رؤى—مثل اتجاهات المشكلات، وأنماط التوجهات، وأداء الوكلاء—في واجهة موحدة وسهلة الاستخدام.
هذا النهج الشامل يسمح لـ Assisto بتسخير قوة الذكاء الاصطناعي لتحويل البيانات الصوتية غير المنظمة إلى معلومات عمل قيّمة.
أدى التعاون بين Assisto و IBM إلى تحسينات ملموسة في رضا العملاء ومشاركتهم. ساعدت منصة iAssist المحسنة في تبسيط العمليات وتقديم تفاعلات أكثر فاعلية مع العملاء. وتشمل النتائج الرئيسية ما يلي:
لقد مكّنت هذه المكاسب الشركات في قطاعات البنوك والاتصالات والتأمين والتجزئة من الاستجابة بفعالية أكبر لاحتياجات العملاء متعددي اللغات، مع تقديم خدمة عملاء أكثر تخصيصًا وذكاءً عاطفيًا. بفضل الرؤى الفورية المتاحة بسهولة، يمكن لفرق دعم العملاء اتخاذ قرارات أسرع وتحسين كل تفاعل.
الحل الذي تمت ترقيته متاح الآن في الأسواق العالمية—بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ. تخطط Assisto لزيادة تعزيز منصة الصوت الخاصة بها المدعومة بالذكاء الاصطناعي من خلال دعم المزيد من اللغات الإقليمية وتوسيع قدرات التعرف على السياق العاطفي، مما يساعد الشركات على تقديم تجارب عملاء أكثر سهولة وشمولية.
Assisto Technologies هي شركة ذكاء اصطناعي للتقنيات المتطورة متخصصة في ذكاء الاتصالات متعدد اللغات الذي يدعم حلول الكلام والروبوتات الصوتية والتعرف الضوئي على الحروف (OCR) والترجمة لقطاعات الدفاع والحكومة والمؤسسات.
تأسست الشركة في عام 2021، ومنتجها الرائد، iAssist، هو حزمة موحدة لمعالجة اللغة الطبيعية (NLP) تقدم ذكاءً تواصليًا متعدد اللغات مصممًا لتعزيز تفاعل العملاء وكفاءة التشغيل. بفريق صغير لكنه ذكي ومبتكر للغاية، تقدم Assisto حلولًا رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي لتمكين الشركات بحلول صوتية ولغوية سلسة وشبيهة بالبشر تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ومساعدة المؤسسات على التوسع والابتكار.
استخدم watsonx.ai وحوّل تطبيقاتك بسهولة إلى حلول ذكاء اصطناعي قوية، مع الحفاظ على واجهات مستخدم سهلة الاستخدام وسير عمل مبسّط.
حقوق النشر © محفوظة لشركة IBM Corporation لعام 2025. IBM وشعار IBM و Cognos و Granite و watsonx.ai هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة IBM Corp.، مسجلة في العديد من الولايات القضائية حول العالم.
الأمثلة المقدَّمة للتوضيح فقط. ولكن تختلف النتائج الفعلية بناءً على إعدادات التكوينات لدى العميل وظروفه، وبالتالي لا يمكن توفير النتائج المتوقعة بشكل عام.