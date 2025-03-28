يمثل دوران الموظفين تحديًا مستمرًا لجميع المنظمات. مع كل تغيير في فريق العمل، تنخفض استمرارية العمليات، وتزداد تكاليف التدريب، وقد يتباطأ التقدم التشغيلي. نظرًا للطبيعة المستمرة والحتمية لدوران الموظفين وتأثيراته، فإن إدارة هذه العواقب وتقليل آثارها السلبية بفعالية يمكن أن يسهم في تحسين ثقافة الشركة ورفاهية الموظفين، بالإضافة إلى تعزيز الأداء المالي.
تعد التقديرات الدقيقة لمعدلات دوران الموظفين أحد المكونات الأساسية للتنبؤات المالية الدقيقة، حيث تؤثر على تكاليف الرواتب المباشرة والتكاليف غير المباشرة المرتبطة بعدد الموظفين. على الرغم من أن تكاليف الرواتب المباشرة يمكن تحديدها وتحليلها بسهولة، فإن تحديد التكاليف غير المباشرة وإدراجها في التخطيط والتحليل المالي يمثل تحديًا أكبر. على سبيل المثال، حتى إذا بدت معدلات دوران الموظفين المرتفعة غير مؤثرة على تكاليف الرواتب المباشرة، فقد تؤدي التكاليف غير المباشرة مثل الإعلانات، والتدريب، والإعداد للعمل، والامتثال، وإدارة الموارد البشرية إلى ارتفاع كبير في النفقات. إضافةً إلى ذلك، فإن ربط عدد الموظفين بتغيرات التكاليف غير المباشرة بشكل دقيق يزيد من تعقيد العملية.
يمكن للشفافية حول التكلفة الحقيقية لدوران الموظفين أن تبز الفوائد التي تحققها بيئة العمل المحفزة للموظفين على البقاء في الشركة. فعلى سبيل المثال، يمكن قياس المبادرات التحفيزية للاحتفاظ بالموظفين بدقة ومقارنتها بتكاليف الدوران التي تهدف هذه المبادرات إلى تقليلها. كما يمكن، من خلال التحليل الواضح، تقييم تكاليف الامتيازات المقدمة للموظفين مقابل تأثيرها على تقليل تكاليف دورانهم.
لقد طورنا في Apliqo نموذجاً برمجياً مصمماً للتنبؤ بمعدلات دوران الموظفين وتحليل تكاليف القوى العاملة المرتبطة بها. يساعد نموذجنا على كشف التأثير المالي للسيناريوهات المختلفة بناءً على معدلات الدوران، كما يستخدم الذكاء الاصطناعي لتوقع الموظفين الأكثر احتمالاً لترك العمل.
يستخدم نموذج Apliqo Workforce Attrition خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحليل مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك الخصائص الديموغرافية للموظفين، ومؤشرات رضاهم عن العمل، ومؤشرات الأداء، وغيرها من البيانات. يعمل النموذج على دمج هذه البيانات مع مصادر خارجية، مثل إحصائيات سوق العمل، لتوليد تحليلات تفصيلية لدوران الموظفين. تساعد هذه التحليلات في تسليط الضوء على التحديات المالية والمخاطر المستقبلية.
من خلال الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكن للمديرين التنفيذيين تحديد المشكلات المحتملة واتخاذ خطوات استباقية لتحسين الاحتفاظ بالموظفين وتقليل المخاطر. يوفر النموذج أيضًا تنبؤات دقيقة للتكاليف، والتي يمكن دمجها في عمليات التخطيط والتحليل المالي. بفضل هذه الرؤية، يمكن للمديرين التنفيذيين اتخاذ قرارات مدروسة تتعلق بتخصيص الموارد، ووضع الميزانيات، والتخطيط الاستراتيجي. كما يساعد الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بمعدلات الدوران المستقبلية وتأثيرها، مما يتيح لفريق الموارد البشرية وغيره من الأطراف المعنية تصميم استراتيجيات جديدة لتحسين إدارة المواهب وزيادة الاحتفاظ بالموظفين، مما يعزز نجاح الأعمال.
يُعد حلنا مثالًا بارزًا على كيفية استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي للكشف عن الأنماط والعلاقات المخفية في مجموعات البيانات الضخمة. استخدمنا IBM Planning Analytics مع TM1Py (Python) لتوفير قدرات الذكاء الاصطناعي لنموذج Apliqo، والتي تم ضبطها وتكوينها لمعالجة تحديات دوران الموظفين. تم تصميم النموذج ليصبح أكثر كفاءة بمرور الوقت، حيث تتم مقارنة البيانات الجديدة بالنتائج الفعلية، مما يوفر حلولًا مخصصة لكل منظمة لإدارة وتقليل دوران الموظفين، مع مراعاة الجوانب المتعلقة بالتكاليف، والثقافة المؤسسية، ورفاهية الموظفين.
لقد كنا شركاء مع IBM في هذا المشروع منذ اليوم الأول. إحدى أهم مزايا العمل مع IBM هي السرعة التي تمكنا بها من البدء في العمل. وبفضل مرونة IBM Planning Analytics وTM1Py، تمكنا من تطوير الإصدار الأول من نموذجنا في غضون أيام قليلة. ضمن هذه المنصة، تأتي مساعدات الذكاء الاصطناعي مُدربة مسبقًا وموجهة لمجالات الأعمال، مثل الموارد البشرية، مما يساعد على تقليل الوقت اللازم لتحقيق القيمة.
يقع مقر Apliqo في زيورخ، سويسرا، وتملك مكاتب في أستراليا، وبلجيكا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، وهونغ كونغ، والهند، وبولندا، وتايوان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة. تطور Apliqo (الرابط موجود خارج موقع ibm.com)حلولًا متقدمة للتخطيط والتحليل المالي، وتعمل مع عملاء من جميع القطاعات والأحجام.تستخدم Apliqo الأتمتة وتقنيات OLAP وحلول IBM لتسريع وتحويل عمليات تخطيط الأعمال والتحليل وإعداد التقارير
نبذة عن الكاتب
بصفته الرئيس التنفيذي (CEO) لشركة Apliqo، يقود Daniele Tedesco فريقًا مخصصًا لتحويل إدارة الأداء من خلال حلول مبتكرة لتخطيط الأعمال وتحليلها. يمتلك Daniele خبرة تزيد عن 20 عاماً في مجال الإدارة المالية، والاستراتيجيات المؤسسية، وعمليات الدمج والاستحواذ، وتكنولوجيا المعلومات. حصل على جائزة IBM Champion للفترة من 2021 إلى 2023، ونشر مقالات حول موضوعات مثل الإدارة القائمة على القيمة والتخطيط المالي المتقدم. وتتمثل مهمته في تعزيز الشفافية والقيمة في تخطيط أعمال الشركات في مختلف الصناعات.
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