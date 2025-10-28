تؤدي API Holdings Limited (API)، الشركة المالكة للعلامات التجارية الرائدة في مجال الرعاية الصحية الرقمية مثل PharmEasy وThyrocare وRetailio، دورًا مهمًا في تقديم خدمات الرعاية الصحية لملايين العملاء والشركات في جميع أنحاء الهند. ومع توسيع المؤسسة لنطاق عملياتها وتنوع عروضها، أصبحت تطبيقات شركة API، القائمة على بنية الخدمات المصغرة الديناميكية، معقدة بشكل متزايد.

يتطلب الحفاظ على كفاءة الأداء والتوافر والسرعة في هذه البيئة رؤية أعمق واستجابة أسرع للحوادث وإدارة استباقية. ولدعم استمرارية الأعمال وتقديم تجارب عملاء سلسة، احتاجت API إلى حل مراقبة متقدم يمكنه مراقبة مجموعة التقنيات بأكملها في الوقت الفعلي وتمكين الفرق الهندسية من التصرف بسرعة وحسم.