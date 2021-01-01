Application Delivery
مكّن فرقك من تحديث التطبيقات الحالية بسرعة وتقديم تطبيقات سحابة أصلية جديدة.
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رسم توضيحي لواجهة المستخدم الهجينة لحلول Application Delivery Solutions

تواجه الشركات ضغوطًا من أجل تحقيق الابتكار السريع وتعزيز الميزة التنافسية، مع الاستمرار في ضمان الأمان والاستدامة. ومن غير المألوف أن يكون لديك 500 تطبيق أو أكثر، حيث يحتوي معظمها على ديون تقنية مرهقة.

ومع IBM، يُمكنك الاستفادة من مجموعة شاملة من بيئات تشغيل التطبيقات، وأدوات التحديث، وعمليات التطوير التي تتيح لك تقليل تكاليف البنية التحتية، وتحسين استخدام الموارد، وزيادة إنتاجية المطورين.
المزايا
زيادة بنسبة 40% في عدد التطبيقات التي تصدر سنويًّا

مكِّن المطورين من دفع الرمز إلى بيئة إنتاج بسرعة أكبر باستخدام قدرات السحابة الأصلية الجديدة.

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تقليل الجهد المبذول في الترحيل بنسبة 70%

وفِّر الوقت والمال عند الحصول على النسخة الأكثر أمانًا من الرمز المتاح. الأمر مربح من جميع جوانبه.

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زيادة بنسبة 94% في سرعة التسليم

استكشف كيف تمكَّن أحد البنوك من طرح خدمات جديدة في السوق بطريقة أسرع، وهو ما ساعده في تحقيق ميزة تنافسية.

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أبرز المنتجات IBM Cloud Pak for Applications

وفّر بيئة تطبيقات تتطور مع تطور عملك

 IBM WebSphere Automation

يُمكنك أتمتة الأنشطة التشغيلية لتقليل مخاطر الأمان بشكل استباقي وتسريع معالجة التهديدات.

IBM DevOps Automation

يُمكنك أتمتة عملية تسليم البرامج لزيادة الإنتاجية والكفاءة التشغيلية.
دراسات حالة
FlowFactor
RedBridge
وكالة حكومية في المغرب
Blue Cross Blue Shield South Carolina
من خلال دمج IBM WebSphere Liberty مع MicroProfile وRed Hat OpenShift، تمكّنا من تقليص أوقات النشر. على سبيل المثال، تمكَّن البنك من طرح ميزات جديدة لتطبيق إدارة الصناديق خلال دقائق بدلًا من أشهر. دانيال فايفر رئيس قسم الاستشارات - التطوير، RedBridge اقرأ المزيد
اتخِذ الخطوة التالية

اكتشف كيف يُمكنك تحديث بيئتك بفاعلية والبدء في تقديم تطبيقات السحابة الأصلية باستخدام IBM Cloud Pak for Applications.

 تحديث بيئة WebSphere الحالية لديك