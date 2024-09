Los REC que se compran con su electricidad asociada se consideran "paquetes". Los REC comprados por separado de la electricidad se consideran "no agrupados".

Si bien los REC no agrupados no proporcionan directamente electricidad renovable a una organización, sí envían una señal al mercado para apoyar el desarrollo de energía renovable. Las organizaciones pueden optar por comprar REC no agrupados para avanzar en los objetivos de sustentabilidad y apoyar proyectos de energía renovable porque carecen de proveedores de energía renovable o apoyo político en su área, o no pueden generar su propia energía renovable en el sitio.