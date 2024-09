¿Qué es un flujo de trabajo digital?

Introducir un nuevo proceso en un flujo de trabajo suele requerir capacitación o recapacitación, pero los procesos digitales pueden ser más complicados. No es un pecado no saber cómo manejar una computadora, pero una transformación digital de su lugar de trabajo puede requerir una capacitación que no sea fácil para todos sus empleados.

Además, los flujos de trabajo digitales finalmente son digitales y, especialmente en el caso del trabajo remoto, requieren computadoras y estabilidad en el servicio de Internet que puedan manejar los nuevos flujos de trabajo. Si un flujo de trabajo es completamente digital y su empleado no puede acceder a las herramientas que necesita debido a una interrupción de Internet, entonces no podrá completar sus tareas.