¿Qué es la resiliencia de datos?

Los beneficios inmediatos de lograr la resiliencia de datos son numerosos e incluyen proteger contra pérdidas de datos, aumentar la confiabilidad y reducir el tiempo de inactividad.

Otro activo principal para lograr la resiliencia de los datos es que ayuda en la causa de la retención de datos y respalda las políticas de administración persistente de datos, lo que apoya a las organizaciones para mantener el cumplimiento de los requerimientos vinculantes relacionados con el archivado de datos legales y comerciales.

Pero quizás el mayor beneficio es cómo puede proteger la reputación de una empresa. Una resiliencia de datos adecuada puede mantener una empresa en funcionamiento sin problemas, con las funciones empresariales habituales ejecutándose correctamente, y todo ello de forma que la reputación de la empresa nunca se vea afectada, aunque la organización sufra una pérdida de datos. Al integrar medidas de resiliencia de datos adecuadas, se pueden gestionar muchas pérdidas de datos de inmediato así como mitigar sus efectos.

En el mejor de los casos, la base de clientes de una organización ni siquiera sabrá que se ha producido una pérdida de datos. Sin embargo, incluso si la pérdida es de dominio público, puede no dañar la reputación de esa empresa, siempre que parezca que la empresa ha actuado de buena fe, ha intentado proteger los datos de los clientes y está trabajando para tomar todas las medidas responsables necesarias para contrarrestar los ataques cibernéticos.

Después de numerosos incidentes de alto perfil, los ciberataques han perdido parte de su valor de impacto inicial. El público ha aprendido que los ciberataques pueden dirigirse e interrumpir a cualquier organización, y es probable que dichos ataques sean un aspecto desafortunado y continuo de la vida moderna. Por lo general, los consumidores ahora no culpan a una empresa que experimenta una pérdida de datos. Sólo culpan a la empresa si no responde adecuadamente al incidente y no protege los datos de los consumidores en el futuro.