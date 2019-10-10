En pocas palabras, el proyecto Tekton Pipelines proporciona recursos de estilo Kubernetes para declarar pipelines de estilo CI/CD. Estos recursos se describen naturalmente en yaml y se almacenan en un repositorio de código. Este enfoque de canalización como código proporciona los beneficios del control de versiones y el control de código fuente.

Tekton proporciona un conjunto de extensiones de recursos personalizados para Kubernetes que definen pipelines y conceptos relacionados. Los siguientes son los componentes básicos de Tekton Pipeline:

Tarea : define un conjunto de pasos de compilación, como compilar código, ejecutar pruebas y crear y desplegar imágenes.





: define un conjunto de pasos de compilación, como compilar código, ejecutar pruebas y crear y desplegar imágenes. Pipeline: define el conjunto de tareas que componen un pipeline.





define el conjunto de tareas que componen un pipeline. PipelineResource: define un objeto que es una entrada (como un repositorio Git) o una salida (como una imagen Docker) de la canalización.





define un objeto que es una entrada (como un repositorio Git) o una salida (como una imagen Docker) de la canalización. PipelineRun: define la ejecución de un pipeline. Este recurso hace referencia al Pipeline que se ejecutará y qué PipelineResource(s) usar como entrada y salida.

Además de ser nativo de Kubernetes, una canalización de Tekton se puede usar para desplegar en cualquier entorno (clúster de Kubernetes, Cloud Foundry, máquinas virtuales (VM), etc.) y las tareas de canalización se ejecutan de forma segura en aislamiento, proporcionando la capacidad de satisfacer de manera flexible las necesidades de la entrega continua moderna.

Para ver más de cerca, vea nuestro video, "¿Qué es Tekton?":