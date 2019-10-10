Tekton es un conjunto de componentes compartidos para crear sistemas de integración continua y entrega continua (CI/CD), gestionados por la Continuous Delivery Foundation (CDF) de código abierto. Tekton permite a los desarrolladores crear, probar y desplegar aplicaciones en Kubernetes utilizando un marco nativo de Kubernetes, de código abierto y neutral.
El objetivo es modernizar la entrega continua proporcionando especificaciones de la industria para pipelines, flujos de trabajo y otros componentes básicos. Tekton le permite crear, probar y desplegar en múltiples proveedores de la nube o sistemas on premises abstrayendo los detalles de implementación subyacentes.
En pocas palabras, el proyecto Tekton Pipelines proporciona recursos de estilo Kubernetes para declarar pipelines de estilo CI/CD. Estos recursos se describen naturalmente en yaml y se almacenan en un repositorio de código. Este enfoque de canalización como código proporciona los beneficios del control de versiones y el control de código fuente.
Tekton proporciona un conjunto de extensiones de recursos personalizados para Kubernetes que definen pipelines y conceptos relacionados. Los siguientes son los componentes básicos de Tekton Pipeline:
Además de ser nativo de Kubernetes, una canalización de Tekton se puede usar para desplegar en cualquier entorno (clúster de Kubernetes, Cloud Foundry, máquinas virtuales (VM), etc.) y las tareas de canalización se ejecutan de forma segura en aislamiento, proporcionando la capacidad de satisfacer de manera flexible las necesidades de la entrega continua moderna.
Para ver más de cerca, vea nuestro video, "¿Qué es Tekton?":
La Continuous Delivery Foundation (CDF) sirve como el hogar independiente del proveedor de muchos de los proyectos de más rápido crecimiento para la entrega continua, incluidos Jenkins, Jenkins X, Spinnaker y Tekton. CDF apoya a los profesionales de DevOps con un modelo abierto, capacitación, pautas de la industria y un enfoque de portabilidad.
IBM es uno de los principales patrocinadores de la CDF y participa activamente en esta comunidad y su ecosistema para ayudar a dar forma al futuro de CI/CD. Nuestra participación en esta fundación garantiza que podamos ofrecer a nuestros clientes soluciones nativas de la nube de vanguardia que ofrecen aplicaciones de alta calidad con rapidez.