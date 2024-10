Para lograr los objetivos de sustentabilidad de su organización, se necesitan buenos datos. Con el software de gestión de sustentabilidad IBM® Envizi , obtiene una forma sencilla de capturar y rastrear datos dispares sobre iniciativas ESG en un solo lugar.

1 Global Low-Carbon Energy Technology Investment Surges Past $1 Trillion for the First Time, BloombergNEF, enero de 2023.

2 Sustentabilidad, Naciones Unidas, enero de 2024.