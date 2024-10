¿Cuáles son los diferentes tipos de abastecimiento?

Tercerización



La tercerización es el uso de un tercero nacional o extranjero para llevar a cabo una actividad o proporcionar bienes o servicios que generalmente se brindan de manera interna. Las empresas generalmente recurren a terceros para tareas y funciones no esenciales que son similares en todas las organizaciones, como las operaciones administrativas (contabilidad, TI y recursos humanos) y las operaciones de cara al cliente (ventas, marketing y atención al cliente). Los principales motivadores para la tercerización son la reducción de costos; la flexibilidad para aumentar o reducir funciones y bienes o servicios según sea necesario; y un mayor acceso a habilidades específicas o materias primas.

La tendencia hacia la transformación digital tiene a muchas organizaciones fortaleciendo sus operaciones a través de la tercerización de procesos de negocio. Esto ha cambiado fundamentalmente el mercado de la tercerización. Las empresas ahora miran más allá de la tercerización en el extranjero y el arbitraje laboral, y en su lugar aprovechan la inteligencia artificial (IA) y la automatización para crear eficiencias y modernizar los procesos.

La subcontratación entra dentro del ámbito de la tercerización. Se trata de tercerizar una tarea u obligación específica a un subcontratista o proveedor de servicios. La subcontratación es común en industrias más complejas, como la construcción, y a menudo se trata de un acuerdo temporal.

Contratación interna

Los proveedores más adecuados pueden ser internos. La internalización aprovecha los recursos internos, como una persona o departamento específicos, para realizar tareas para las que podrían haber subcontratado o que subcontrataban anteriormente. Mantener las tareas y funciones internas ofrece una ventaja competitiva, ya que las organizaciones pueden observar una mayor coherencia entre productos y servicios.

Si bien la internalización es a menudo una estrategia de reducción de costos, también brinda a las organizaciones un mayor control sobre una actividad y acelera su ejecución. Esto se debe a que los recursos necesarios ya existen dentro de la organización; los empleados que realizan la tarea ya están familiarizados con la cultura, los productos, los servicios y la base de clientes de la empresa; es posible que solo necesites un poco de capacitación o ampliar sus habilidades. Sin embargo, en algunas situaciones, un modelo de internalización puede optar por incorporar nuevos empleados o procesos en la organización para lograr objetivos específicos.

Abastecimiento cercano

El nearsourcing, también conocido como nearshoring, implica acercar las actividades de abastecimiento al lugar donde se venden los bienes o servicios. Se puede considerar una estrategia alternativa de tercerización: si bien la tercerización a países distantes puede ofrecer costos laborales más baratos, es más difícil y costoso gestionar la logística. La tercerización a un lugar más cercano facilita la gestión de las relaciones con los socios, así como reduce los costos de transporte y los plazos de entrega. En algunos casos, el proveedor contratado aún puede operar en un país vecino, como una empresa estadounidense que recurre a México.

El near-sourcing también puede reducir el riesgo. Por ejemplo, las interrupciones de la cadena de suministro son difíciles de predecir. Pero con las fábricas o almacenes más cerca de los destinatarios del producto o servicio final, es menos probable que la entrega al cliente se retrase o cancele en caso de que haya un desastre natural o disturbios geopolíticos.

Abastecimiento único

El abastecimiento único (o proveedor único) consiste en elegir un solo proveedor para obtener todas las materias primas, bienes y servicios. Esto puede crear exclusividad de producto con materiales únicos y reducir el tiempo dedicado a las negociaciones contractuales y la selección de proveedores. El abastecimiento único también simplifica las cadenas de suministro, lo que facilita a las organizaciones garantizar productos de calidad y mantener los estándares del abastecimiento ético.

Si bien los términos “abastecimiento único” y “abastecimiento exclusivo” a menudo se utilizan indistintamente, son cosas distintas: el abastecimiento único es una estrategia de abastecimiento específica en la que una empresa elige solo un proveedor pero tiene otras opciones disponibles. Por otro lado, una estrategia de proveedor exclusivo, es una situación en la que solo hay un proveedor para un producto o servicio en particular, negando así a las empresas la capacidad de elegir alternativas.

Abastecimiento global

El abastecimiento global es el abastecimiento de bienes o servicios de proveedores en mercados globales. Esto proporciona a las empresas acceso a recursos de bajo costo, incentivos como exenciones fiscales y habilidades potencialmente no disponibles en su región geográfica. Aunque comúnmente se ejemplifican los servicios tercerizados con sede en India, China y Europa Oriental, el abastecimiento global no es sinónimo de abastecimiento nacional de bajo costo porque este último depende de menores costos de mano de obra y de producción. Por el contrario, las empresas pueden participar en el abastecimiento global cuando es difícil encontrar trabajadores cualificados localmente, incluso si esta medida no favorece la reducción de costos.

Las empresas aprovechan el abastecimiento global para acceder a habilidades y tecnología avanzadas mediante la tercerización de procesos de negocio, como se mencionó anteriormente. Sin embargo, las interrupciones en la cadena de suministro derivadas de la pandemia de COVID-19 y los recientes eventos climáticos han revelado el riesgo de dependencia en proveedores, habilidades y socios en regiones alejadas de las operaciones.

Empresas conjuntas

Las empresas conjuntas son asociaciones entre organizaciones para lograr un objetivo. Al colaborar juntas y combinar fortalezas y recursos, las organizaciones pueden lograr más y más rápido que si asumieran un proyecto de forma independiente. También pueden esperar lograr reducciones de costos al compartir mano de obra y habilidades; tecnología e innovación; presupuestos de marketing y publicidad; y otras funciones y procesos bien establecidos, como fabricación o logística. Por ejemplo, las empresas de una empresa conjunta pueden emplear las economías de escala de la organización más grande para producir bienes o servicios con un beneficio de costos inalcanzable para la empresa más pequeña. En el frente de la cadena de suministro, las empresas conjuntas pueden aumentar el poder de negociación con los proveedores, así como limitar el riesgo.

Para las organizaciones que se asocian con empresas en un mercado extranjero, las empresas conjuntas también brindan oportunidades de exposición a un público más amplio. Del mismo modo, las empresas que se asocian con marcas que poseen una buena reputación pueden mejorar la suya mediante la asociación.

Integración vertical

La integración vertical ocurre cuando una organización amplía sus propias operaciones de cadena de suministro en lugar de tercerizar. La integración vertical requiere una inversión inicial significativa, pero permite que las organizaciones tomen pleno control de sus operaciones de cadena de suministro y procesos de producción. Esto es común para los fabricantes que desean vender directamente a sus clientes en lugar de depender de distribuidores.

La integración vertical tiene dos direcciones: hacia atrás y hacia adelante:

La integración hacia atrás, o integración ascendente, ocurre cuando una empresa se convierte en el proveedor de productos o servicios que emplea para producir sus propios productos o servicios, mediante la compra de otra empresa o la expansión de sus propias operaciones. En términos simples, la integración hacia atrás elimina intermediarios, mejora el control y acelera el crecimiento. Por ejemplo, Apple ahora produce sus propios chips que se emplean en su suite de productos tecnológicos.

La integración hacia adelante, o integración descendente, ocurre cuando una empresa toma el control de los procesos de distribución o posproducción. Esto permite a las empresas reducir los costos de distribución y tener más control sobre cómo venden bienes o servicios. Por ejemplo, una marca de calzado podría hacerse cargo de las ventas de productos evitando los grandes almacenes y vendiendo productos en sus propias tiendas minoristas.

Operaciones de servicios cautivos

Las operaciones de servicios cautivos o centros cautivos (o centros de capacidad global), los establecen las organizaciones en países donde la empresa aún no tiene presencia, probablemente en mercados extranjeros. Los trabajadores de estos centros están totalmente empleados por la empresa. Los productos que fabrican o los servicios que proporcionan benefician directamente a la organización.

Los beneficios de los centros cautivos incluyen el acceso a un grupo de talentos nuevo o más grande, reducción de costos y mayor control sobre las operaciones que en la tercerización tradicional (y, por lo tanto, menos riesgo). Sin embargo, debido a la importante inversión inicial requerida para los centros cautivos, las empresas a menudo solo los establecen en ubicaciones donde tienen ambiciones de crecimiento a largo plazo.

Métodos de abastecimiento estratégico: abastecimiento ético, responsable y sustentable

Hay muchos tipos de estrategias de abastecimiento. El abastecimiento estratégico, específicamente, es una estrategia de aprovisionamiento que tiene en cuenta las metas a largo plazo y los objetivos comerciales de una empresa al evaluar a los posibles proveedores. Practicar el abastecimiento estratégico implica considerar los estándares de calidad, el desempeño de los proveedores, la rentabilidad y cómo una asociación a largo plazo con un proveedor de alta calidad fortalece y optimiza la cadena de suministro en general.

El abastecimiento estratégico también considera la sustentabilidad y la responsabilidad social corporativa. En un estudio reciente de IBM, el 77 % de los consumidores encuestados afirmó que comprar productos de marcas sustentables o ambientalmente responsables es importante.

Las empresas interesadas en el abastecimiento responsable deberán tomar decisiones que consideren los impactos sociales, económicos y ambientales de sus actividades de abastecimiento y de sus proveedores. Además de la creciente demanda de transparencia por parte de los clientes y los stakeholders, el abastecimiento responsable es esencial para cumplir con la legislación tanto actual como nueva relacionada con el impacto de los esfuerzos e iniciativas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) de una organización, como la Directiva sobre la información corporativa en materia de sostenibilidad (CSRD, sigla en inglés de Corporate Sustainability Reporting Directive) de la Unión Europea.

Las organizaciones también pueden centrarse en el abastecimiento sustentable o en objetivos de aprovisionamiento sostenible, que ponen un mayor énfasis en el impacto medioambiental de proveedores y vendedores. Otras pueden concentrarse en sus propias normas éticas de abastecimiento, que garanticen que los proveedores y vendedores respeten prácticas laborales justas, tengan un impacto social positivo y practiquen la sustentabilidad ambiental. Muchas se están apoyando en tecnologías emergentes como blockchain para garantizarlo.

Para obtener más información sobre la gestión de las relaciones con los proveedores y la creación de una cadena de suministro habilitada por la tecnología, explore IBM Sterling Supply Chain Intelligence Suite.