En los últimos 18 meses, los clientes de venta minorista han cambiado su enfoque de compras en tiendas físicas a compras en línea, incluida la interacción en línea con sus minoristas locales. Los minoristas enfrentaron una necesidad crítica de cambiar su postura operativa, aumentando su dependencia del comercio electrónico y las capacidades digitales. Los minoristas que ya estaban altamente habilitados digitalmente se encontraron en una posición admirable en relación con aquellos que no estaban tan avanzados.
Es probable que la mayor importancia del compromiso y la interacción digital durante la pandemia se mantenga e incluso aumente a medida que los compradores regresen a las tiendas esperando experiencias más personalizadas que puedan adaptar fácilmente a sus rutinas diarias.
A medida que las organizaciones de venta minorista trabajan para ser más receptivas a los cambios comerciales y del mercado, más innovadoras y más diferenciadas, la flexibilidad en el desarrollo de aplicaciones y la gestión de datos desempeña un papel importante.
La gestión de datos pertenecientes a clientes, productos y operaciones es central para el negocio de venta minorista. Cuanto más flexible sea una organización en la gestión de estos datos, mejor podrá responder a cambios imprevistos en el entorno.
En el ámbito de los sistemas de gestión de bases de datos, la flexibilidad es uno de los beneficios clave de las bases de datos NoSQL en comparación con las bases de datos relacionales. Debido a que NoSQL no requiere un esquema de base de datos predefinido, se adapta mejor a entornos que cambian rápidamente, proporcionando a los desarrolladores de aplicaciones la capacidad de evolucionar el modelo de datos con el tiempo a medida que evolucionan los requisitos de la aplicación.
Las bases de datos orientadas a documentos, un tipo específico de base de datos NoSQL, almacenan información en un formato de documento JSON donde cada documento es en sí mismo una estructura de datos compleja. Los documentos pueden contener estructuras anidadas de varios tipos de datos. Los usuarios de una base de datos orientada a documentos pueden consultar estas estructuras para recuperar o actualizar documentos sin bloquear la base de datos. Debido a que los desarrolladores de aplicaciones no tienen que definir y adherirse a un esquema rígido cuando utilizan una base de datos NoSQL orientada a documentos, pueden realizar cambios en las aplicaciones de una manera más ágil. La agilidad y escalabilidad de las bases de datos orientadas a documentos las hace muy adecuadas para una amplia gama de aplicaciones, incluidas las siguientes:
Un ejemplo de una base de datos orientada a la documentación es Apache CouchDB. IBM ofrece Cloudant, una base de datos como servicio (DBaaS) basada en CouchDB disponible en IBM® Cloud.
Debido a que IBM® Cloudant se basa en CouchDB, una aplicación puede utilizar la API de CouchDB con bases de datos en IBM Cloud, otras nubes, on-prem y en el perímetro de la red.
Una aplicación que utiliza la API de CouchDB puede utilizar IBM Cloudant e instancias adicionales de CouchDB que se ejecutan en otras ubicaciones para crear soluciones de bases de datos híbridas y multinube orientadas a documentos.
Además de los beneficios comunes de las bases de datos orientadas a documentos descritos anteriormente, CouchDB e IBM Cloudant proporcionan una capacidad de replicación fácil de usar.
La capacidad de replicar fácilmente datos entre instancias de bases de datos en diferentes ubicaciones es una de las capacidades más importantes que una base de datos orientada a documentos puede proporcionar para muchas aplicaciones, incluidas las de venta minorista.
Por ejemplo, la replicación de datos entre instancias de Cloudant o CouchDB se puede utilizar para permitir que los datos se muevan fácilmente entre una base de datos central y bases de datos separadas en cada tienda de venta minorista, así como entre la base de datos en cada tienda de venta minorista y todos los dispositivos de punto de venta (terminal, tableta, teléfono inteligente) dentro de esa tienda.
La replicación entre las bases de datos alojadas en CouchDB y Cloudant también se puede utilizar para mover datos entre aplicaciones móviles, quioscos y una única base de datos central.
Otro uso poderoso de las capacidades de replicación de CouchDB es como base para migrar a una nueva infraestructura, cuando sea necesario. Tener una capacidad de replicación confiable y fácil de usar proporciona flexibilidad operativa y financiera para mover una base de datos existente a un nuevo clúster en el mismo centro de datos, un nuevo centro de datos en una ciudad diferente, de on-prem a un servicio en la nube o entre dos proveedores de servicios en la nube.
Los desarrolladores de aplicaciones que trabajan para crear capacidades de comercio electrónico nuevas y mejoradas y la interacción del cliente deben considerar seriamente el uso de una base de datos NoSQL orientada a documentos para que esas nuevas aplicaciones sean fáciles de adaptar a los cambios futuros previstos e imprevistos en la venta minorista.
