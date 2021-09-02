Un ejemplo de una base de datos orientada a la documentación es Apache CouchDB. IBM ofrece Cloudant, una base de datos como servicio (DBaaS) basada en CouchDB disponible en IBM® Cloud.

Debido a que IBM® Cloudant se basa en CouchDB, una aplicación puede utilizar la API de CouchDB con bases de datos en IBM Cloud, otras nubes, on-prem y en el perímetro de la red.

Una aplicación que utiliza la API de CouchDB puede utilizar IBM Cloudant e instancias adicionales de CouchDB que se ejecutan en otras ubicaciones para crear soluciones de bases de datos híbridas y multinube orientadas a documentos.

Además de los beneficios comunes de las bases de datos orientadas a documentos descritos anteriormente, CouchDB e IBM Cloudant proporcionan una capacidad de replicación fácil de usar.

La capacidad de replicar fácilmente datos entre instancias de bases de datos en diferentes ubicaciones es una de las capacidades más importantes que una base de datos orientada a documentos puede proporcionar para muchas aplicaciones, incluidas las de venta minorista.

Por ejemplo, la replicación de datos entre instancias de Cloudant o CouchDB se puede utilizar para permitir que los datos se muevan fácilmente entre una base de datos central y bases de datos separadas en cada tienda de venta minorista, así como entre la base de datos en cada tienda de venta minorista y todos los dispositivos de punto de venta (terminal, tableta, teléfono inteligente) dentro de esa tienda.

La replicación entre las bases de datos alojadas en CouchDB y Cloudant también se puede utilizar para mover datos entre aplicaciones móviles, quioscos y una única base de datos central.

Otro uso poderoso de las capacidades de replicación de CouchDB es como base para migrar a una nueva infraestructura, cuando sea necesario. Tener una capacidad de replicación confiable y fácil de usar proporciona flexibilidad operativa y financiera para mover una base de datos existente a un nuevo clúster en el mismo centro de datos, un nuevo centro de datos en una ciudad diferente, de on-prem a un servicio en la nube o entre dos proveedores de servicios en la nube.

Los desarrolladores de aplicaciones que trabajan para crear capacidades de comercio electrónico nuevas y mejoradas y la interacción del cliente deben considerar seriamente el uso de una base de datos NoSQL orientada a documentos para que esas nuevas aplicaciones sean fáciles de adaptar a los cambios futuros previstos e imprevistos en la venta minorista.