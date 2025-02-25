¿Qué es la observabilidad de LLM?

El monitoreo manual de los LLM es difícil debido al gran volumen de datos, la compleja arquitectura del sistema y la necesidad de seguimiento en tiempo real. La gran cantidad de registros y métricas dificulta la identificación rápida de los problemas. Además, la observación manual requiere muchos recursos, es propensa a errores y no puede escalar de manera efectiva a medida que los sistemas se expanden, lo que resulta en una detección de problemas más lenta y una resolución de problemas ineficiente.

Estas limitaciones demuestran la dificultad de mantener manualmente la observabilidad en los LLM, lo que pone de relieve la necesidad de soluciones más sofisticadas y autónomas para entornos empresariales.6