Como consumidores, confiamos mucho en los bancos y sabemos que tienen acceso a una variedad de datos, que van desde transacciones y puntuaciones de crédito hasta cosas como nuestra edad. Si bien tener todos estos datos es importante para ayudar a ofrecer los tipos de experiencias del cliente de alta calidad y sin fricciones que esperamos en el mundo digital-first, los bancos primero deben convertir estos datos en insights aplicables en la práctica para crear verdadero valor.

Para analizar estos datos de forma rápida y eficiente, los bancos pueden recurrir a soluciones de IA y machine learning impulsadas por la HPC. Si bien la HPC no es nueva en las industrias de servicios financieros (con su larga historia en permitir que las organizaciones realicen cálculos), ahora es el momento de que los bancos se transformen y aprovechen la HPC para una nueva era que es impulsada por la IA y el machine learning. Al utilizar la HPC para potenciar la IA y el machine learning, las instituciones de servicios financieros pueden dar sentido a los datos para ayudarles a tomar decisiones comerciales clave.

Por ejemplo, los bancos pueden aprovechar la IA impulsada por la HPC para situaciones críticas, como la detección de fraude, o para acciones no urgentes, como la atención al cliente. En estos escenarios, los algoritmos pueden identificar actividades inusuales y potencialmente fraudulentas en la tarjeta de crédito de un cliente o detectar sentimientos específicos (como frustración o molestia) en una interacción de atención al cliente impulsada por asistentes virtuales. En ambos escenarios, el algoritmo puede ayudar a desencadenar una acción, como marcar la actividad sospechosa de la tarjeta de crédito al cliente por mensaje de texto o transferir al cliente a un agente en vivo para obtener ayuda adicional antes de que sus frustraciones aumenten.

A medida que la industria de servicios financieros continúa transformándose, los bancos pueden aprovechar la HPC para ayudar a calcular su posición de riesgo diariamente para sus entes reguladores. Si las instituciones financieras pueden generar análisis de riesgos cada vez más precisos y adoptar tecnologías de próxima generación como la IA y el machine learning (todo impulsado por la HPC), podrán impulsar sus objetivos de innovación y, al mismo tiempo, abordar sus requisitos normativos.