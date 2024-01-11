El mayor obstáculo para la modernización del mainframe es probablemente la escasez de talento. Es probable que muchos de los expertos en mainframe y aplicación que crearon y agregaron bases de código COBOL empresariales a lo largo de los años se hayan trasladado o se jubilen pronto.

Aún más aterrador, la próxima generación de talento será difícil de reclutar, ya que los recién graduados en informática que aprendieron Java y lenguajes más nuevos no se imaginarán naturalmente haciendo desarrollo de aplicaciones de mainframe. Para ellos, el trabajo puede no parecer tan atractivo como el diseño de aplicaciones móviles o tan ágil como el desarrollo nativo de la nube. En muchos sentidos, esta es una predisposición bastante injusta.

COBOL se creó mucho antes de que existiera la orientación a objetos, mucho menos la orientación a servicios o la computación en la nube. Con un conjunto reducido de comandos, no debería ser un lenguaje complicado de aprender o comprender para los desarrolladores más nuevos. Y no hay razón por la que las aplicaciones mainframe no se beneficien del desarrollo ágil y de lanzamientos más pequeños e incrementales dentro de un pipeline automatizada al estilo DevOps.

Averiguar qué han hecho los diferentes equipos con COBOL a lo largo de los años es lo que hace que sea tan difícil gestionar el cambio. Los desarrolladores hicieron innumerables adiciones y bucles lógicos a un sistema de procedimientos que debe verificarse y actualizarse como un todo, en lugar de como componentes o servicios poco acoplados.

Con el código y los programas entrelazados en el mainframe de esta manera, las interdependencias y los posibles puntos de falla son demasiado complejos y numerosos para que incluso los desarrolladores expertos los desentrañen. Esto hace que el desarrollo de aplicaciones COBOL parezca más desalentador de lo necesario, lo que hace que muchas organizaciones busquen alternativas fuera del mainframe de forma prematura.