La pregunta candente para los directores de sistemas de información (CIO) de hoy es: ¿en qué gastan su presupuesto de TI?

Los costos de la nube ya eran un reto: en una encuesta reciente, el 24 % estimó que desperdiciaba el gasto en software. El auge de la IA generativa hace que sea crítico para las organizaciones considerar marcos como FinOps y gestión empresarial de tecnología (TBM) para obtener visibilidad y responsabilidad de todo el gasto en tecnología.

Pero, ¿qué significa todo esto en la práctica? ¿Cómo pueden las organizaciones cambiar a un enfoque más disciplinado y basado en el valor del gasto en TI? ¿Cuál es el impacto de la IA generativa en este espacio?

Para ayudarnos a responder estas dudas, le preguntamos a Declan Coombs, socio del área de asesoramiento en tecnología y nube de IBM. Declan tiene más de 20 años de experiencia ayudando a las organizaciones a obtener más valor de sus esfuerzos de transformación tecnológica y de la nube.