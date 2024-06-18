La pregunta candente para los directores de sistemas de información (CIO) de hoy es: ¿en qué gastan su presupuesto de TI?
Los costos de la nube ya eran un reto: en una encuesta reciente, el 24 % estimó que desperdiciaba el gasto en software. El auge de la IA generativa hace que sea crítico para las organizaciones considerar marcos como FinOps y gestión empresarial de tecnología (TBM) para obtener visibilidad y responsabilidad de todo el gasto en tecnología.
Pero, ¿qué significa todo esto en la práctica? ¿Cómo pueden las organizaciones cambiar a un enfoque más disciplinado y basado en el valor del gasto en TI? ¿Cuál es el impacto de la IA generativa en este espacio?
Para ayudarnos a responder estas dudas, le preguntamos a Declan Coombs, socio del área de asesoramiento en tecnología y nube de IBM. Declan tiene más de 20 años de experiencia ayudando a las organizaciones a obtener más valor de sus esfuerzos de transformación tecnológica y de la nube.
Los directores de sistemas de información (CIO) siempre están luchando con ese equilibrio entre dirigir el negocio y cambiar el negocio. Porque eso es lo que va a mover la aguja en términos de transformación del negocio e impulsar los resultados finales.
En lugar de simplemente mantener las luces encendidas, quieren crear nuevas capacidades.
Demasiadas organizaciones siguen ejecutando su proceso presupuestario anualmente. A menudo es un trabajo de copiar y pegar del año anterior con algo de relleno en los números.
Pero dada la rápida tasa de cambio de tecnología y empresarial, el ciclo tradicional de elaboración de presupuestos no es suficiente. El proceso no permite que los equipos de TI evalúen de manera crítica y dinámica si están gastando su dinero en los lugares correctos.
FinOps es fundamentalmente un cambio cultural y de modelo operativo. Llega al corazón no solo de su función financiera, sino también de su estrategia empresarial y funciones de planificación. Debe Think en su personal, procesos y tecnología para integrarlos realmente en su organización y trasladar la propiedad de los costos y la responsabilidad a los bordes.
Gran parte de esto se trata de proporcionar a las personas la visibilidad y la comprensión de en qué están gastando su dinero para que puedan tomar decisiones más inteligentes.
Gran parte del enfoque se ha centrado en la nube pública, pero se está ampliando a todo el gasto en nube y tecnología.
Cuando se cruza con TBM, amplía la lente a la pila tecnológica más amplia (hardware, software, human-ware) proporcionando una visión más clara y completa del consumo de tecnología y cómo se vincula con los resultados del negocio. Esto ayuda a informar dónde invertir mejor y cómo desplegar mejor la tecnología de la manera más óptima para el negocio.
Tiene un papel importante, especialmente si se considera el creciente número de casos de uso de la IA generativa, la enorme cantidad de GPU que se necesitan para alimentarlos y los altísimos costos que ello conlleva. Las organizaciones van a tener dificultades para demostrar valor. FinOps puede ayudar a los equipos a usar y escalar la IA generativa de manera consciente de los costos, así como a rastrear y medir el retorno de la inversión (ROI).
La IA generativa acelerará FinOps. Le ayudará a hacer un mejor uso de sus datos y a mejorar el descubrimiento y la contextualización de patrones. Puede ofrecer insights y recomendaciones para permitir la toma de decisiones basada en datos, agilizar procesos y automatizar acciones.
Pero el verdadero cambio de juego es utilizar la IA generativa para acelerar la modernización de aplicaciones y códigos. Ayudará a alcanzar el siguiente nivel de optimización de costos, impulsando una mayor eficiencia y valor comercial.
Lograr que los ingenieros actúen de acuerdo con las recomendaciones de optimización de costos es un gran desafío. Es muy fácil en estos ejercicios de reducción de costos sentir que todo es tomar, tomar, tomar. Es importante mostrar el beneficio y recompensar a las personas por adoptar los comportamientos correctos.
Si está haciendo FinOps de la manera correcta, las personas están capacitadas para marcar la diferencia. Si les das las herramientas, la visibilidad y los incentivos adecuados, querrán hacer lo correcto.
