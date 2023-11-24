Las actividades de la fase de proyecto técnico cambian según la estrategia de modernización (desde descomponer la aplicación y aprovechar el diseño basado en el dominio o establecer una arquitectura objetivo basada en nueva tecnología para crear diseños ejecutables). Las fases posteriores se construyen, prueban y despliegan en producción. Exploremos las posibilidades de la IA generativa en estas áreas del ciclo de vida.



Descubrimiento y diseño

La capacidad de comprender las aplicaciones heredadas con una participación mínima de SME (expertos en la materia) es un punto crítico de aceleración. Esto se debe a que, en general, los SME están ocupados con iniciativas de sistemas ligeros, mientras que su conocimiento podría ser limitado en función de cuánto tiempo han estado dando soporte a los sistemas. En conjunto, el descubrimiento y el diseño es donde se dedica mucho tiempo durante la modernización, mientras que el desarrollo es mucho más fácil una vez que el equipo ha decodificado la funcionalidad de la aplicación existente, los aspectos de integración, la lógica y la complejidad de los datos.

Los equipos de modernización realizan su análisis de código y revisan varios documentos (en su mayoría antiguos); aquí es donde cobra importancia su dependencia de las herramientas de análisis de código. Además, para las iniciativas de reescritura, es necesario asignar capacidades funcionales al contexto de la aplicación existente para realizar ejercicios eficaces de diseño y descomposición basados en el dominio. La IA generativa se vuelve muy útil aquí a través de su capacidad para correlacionar las capacidades de dominio/funcionales con el código y los datos y establecer la vista de capacidades de negocio y el código y los datos de la aplicación conectada; por supuesto, los modelos deben ajustarse y contextualizarse para un modelo de dominio empresarial o capacidad funcional determinados. mapa. La asignación de API asistida por IA generativa mencionada en este documento es un mini ejemplo de esto. Si bien lo anterior es para la descomposición y diseño de aplicaciones, la tormenta de eventos necesita mapas de procesos y aquí es donde la IA generativa ayuda a contextualizar y mapear extractos de herramientas de minería de procesos. La IA generativa también ayuda a generar casos de uso basados en insights de código y mapeo funcional. En general, la IA generativa ayuda a reducir el riesgo de los programas de modernización al garantizar una visibilidad adecuada de las aplicaciones heredadas, así como de las dependencias.

La IA generativa también ayuda a generar diseño de objetivos para un marco específico de proveedores de servicios en la nube, ajustando los modelos basados en un conjunto de patrones estandarizados (entrada/salida, servicios de aplicación, servicios de datos, patrones compuestos, etc.). Del mismo modo, existen varios otros casos de uso de IA generativa que incluyen la generación de patrones de código específicos de la infraestructura de tecnología de destino para los controles de seguridad. La IA generativa ayuda a generar especificaciones de diseño detalladas, por ejemplo, historias de usuario, marcos de conexión de experiencia del usuario, especificaciones de API (por ejemplo, archivos Swagger), diagrama de relación de componentes y diagramas de interacción de componentes.

Planificación

Una de las tareas difíciles de un programa de modernización es poder establecer una hoja de ruta macro mientras equilibra esfuerzos paralelos frente a dependencias secuenciales e identifica escenarios de coexistencia a abordar. Si bien esto normalmente se realiza como una tarea única (realineación continua a través de incrementos de programa o PI), los ejercicios de planificación que incorporan entradas de nivel de ejecución son mucho más difíciles. La IA generativa resulta muy útil para generar hojas de ruta basadas en datos históricos (aplicaciones a mapas de áreas de dominio, factores de esfuerzo y complejidad, patrones de dependencia, etc.), aplicándolas a aplicaciones en el ámbito de un programa de modernización, para una industria o dominio determinado.

La única forma de abordar esto es hacerlo consumible a través de una suite de activos y aceleradores que puedan abordar la complejidad empresarial. Aquí es donde la IA generativa desempeña un papel importante en la correlación de los detalles de la cartera de aplicaciones con las dependencias descubiertas.

Construir y probar

La generación de código es uno de los casos de uso de IA generativa más conocidos, pero es importante poder generar un conjunto de artefactos de código relacionados que van desde IAC (Terraform o Cloud Formation Template), código/configuraciones de pipelines, puntos de diseño de seguridad integrados (cifrado, integraciones de IAM, etc.), generación de código de aplicación a partir de swaggers u otros insights de código (heredados) y configuraciones de cortafuegos (como archivos de recursos basados en servicios instanciados, por ejemplo). La IA generativa ayuda a generar cada uno de los anteriores mediante un enfoque orquestado basado en arquitecturas de referencia de aplicación predefinidas construidas a partir de patrones, mientras combinan los resultados de herramientas de diseño.

Las pruebas son otra área clave: la IA generativa puede generar el conjunto adecuado de casos de prueba y código de prueba junto con los datos de prueba para optimizar los casos de prueba que se ejecutan.

Implemente

Numerosas actividades críticas de “última milla” en los programas de modernización suelen llevar de días a semanas, dependiendo de la complejidad de la empresa. Un caso de uso esencial de IA generativa es la capacidad de derivar insights para la validación de la seguridad mediante el análisis de registros de aplicación y plataforma, puntos de diseño, infraestructura como código y más. Esta capacidad agiliza enormemente los procesos de revisión y aprobación de seguridad. Además, la IA generativa es fundamental para generar entradas para la gestión de la configuración (CMDB) y la gestión de cambios, a partir de las notas de lanzamiento generadas a través de los elementos de trabajo de la herramienta Agility completados por cada lanzamiento.

Aunque los casos de uso mencionados presentan un gran potencial a lo largo del proceso de modernización, es fundamental reconocer que las complejidades empresariales requieren un enfoque orquestado contextualmente para aprovechar muchos de estos aceleradores de IA generativa. El desarrollo de patrones contextuales específicos para cada empresa es un esfuerzo continuo para acelerar los programas de modernización. Hemos observado beneficios sustanciales al invertir tiempo y esfuerzo por adelantado y personalizar continuamente estos aceleradores de IA generativa para alinearlos con patrones específicos que exhiben repetibilidad dentro de la empresa.

Examinemos ahora un posible ejemplo probado:

Ejemplo 1: Reinventar el descubrimiento de API con BIAN e IA para visibilizar el mapeo de dominios y la identificación de servicios de API duplicados

El problema: Large Global Bank tiene más de 30 000 API (tanto internas como externas) desarrolladas a lo largo del tiempo en varios dominios (por ejemplo, banca de venta minorista, banca mayorista, banca abierta y banca corporativa). Existe un enorme potencial de API duplicadas en todos los dominios, lo que lleva a un mayor costo total de propiedad para mantener la gran cartera de API y a los desafíos operativos de lidiar con la duplicación y superposición de API. La falta de visibilidad y descubrimiento de las API lleva a los equipos de desarrollo de API a desarrollar las mismas API o similares en lugar de encontrar API relevantes para reutilizarlas. La incapacidad de visualizar la cartera de API desde la perspectiva del modelo de la industria bancaria limita a los equipos de negocios y de TI a comprender las capacidades que ya están disponibles y qué nuevas capacidades se necesitan para el banco.

Enfoque de solución basada en IA generativa: la solución aprovecha el modelo de lenguaje grande BERT, el transformador de oraciones, la función de pérdida de clasificación de múltiples negativos y las reglas de dominio, ajustadas con el conocimiento de BIAN Service Landscape para aprender la cartera de API del banco y proporcionar la capacidad de descubrir API con automapeo a BIAN. Mapea API Endpoint Method a BIAN Service Landscape Hierarchy nivel 4, es decir, operaciones de servicio BIAN.

Las funciones principales de la solución son las siguientes:

Ingerir las especificaciones de swagger y otras documentaciones de API y comprender la API, los endpoints, las operaciones y las descripciones asociadas.

Ingerir los detalles de BIAN y comprender BIAN Service Landscape.

Ajustar con mapeo coincidente y no coincidente entre API Endpoint Method y BIAN Service Landscape.

Proporcionar una representación visual del mapeo y la puntuación de coincidencia con la navegación BIAN Hierarchical y filtros para niveles de BIAN, categoría de API y puntuación de coincidencia.

Interfaz de usuario para descubrimiento de API con modelo de industria: