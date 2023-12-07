Cómo los modelos fundacionales pueden ayudar a que la producción de acero y cemento sea más sostenible

Las industrias pesadas, en particular el cemento, el acero y los productos químicos, son las principales industrias emisoras de gases de efecto invernadero, contribuyendo con el 25 % de las emisiones globales de CO2. Utilizan calor a alta temperatura en muchos de sus procesos impulsado principalmente por combustibles fósiles. La lucha contra el cambio climático requiere reducir las emisiones de la industria pesada. Sin embargo, estas industrias enfrentan enormes desafíos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Reemplazar equipamiento no es una ruta viable para reducir las emisiones, ya que estas industrias son intensivas en capital, con ciclos de vida de activos de más de 40 años. También están probando combustibles alternativos, que conllevan sus propios desafíos de disponibilidad de combustibles alternativos y la capacidad de gestionar procesos con mezclas de combustibles. El Acuerdo de París sobre el cambio climático también exige que estas industrias deberán reducir las emisiones anuales entre un 12 y un 16 % para 2030. La IA generativa, cuando se aplica a los procesos industriales, puede mejorar el rendimiento de la producción, reducir la variabilidad de la calidad y disminuir el consumo específico de energía (reduciendo así los costos operativos y las emisiones).

Una mayor variabilidad en los procesos y operaciones da como resultado un mayor consumo específico de energía (SEC) y mayores emisiones. Esta variabilidad proviene de la inconsistencia del material (la materia prima proviene de la tierra), las condiciones climáticas variables, las condiciones de la máquina y la incapacidad humana para operar los procesos con la máxima eficiencia las 24 horas del día, todos los días de la semana. La tecnología de inteligencia artificial puede predecir la variabilidad futura en los procesos y el impacto resultante en el rendimiento, la calidad y el consumo de energía. Por ejemplo, supongamos que predecimos la calidad del clinker por adelantado, entonces podemos optimizar la energía térmica y la combustión en el horno de cemento de tal manera que se produzca clinker de calidad con la mínima energía. Dicha optimización de los procesos reduce el consumo de energía y, a su vez, reduce tanto la emisión de energía como la emisión del proceso.

Los modelos fundacionales hacen que la IA sea más escalable al consolidar el costo y el esfuerzo del entrenamiento de modelos hasta en un 70 %. El uso más común de los modelos fundacionales es en aplicaciones de procesamiento de lenguaje natural (PLN). Sin embargo, cuando se adaptan en consecuencia, los modelos fundacionales permiten a las organizaciones modelar con éxito procesos industriales complejos con precisión, creando un gemelo digital del proceso. Estos gemelos digitales capturan relaciones multivariantes entre variables de proceso, características de materiales, requisitos de energía, condiciones climáticas, acciones del operador y calidad del producto. Con estos gemelos digitales, podemos simular condiciones operativas complejas para obtener puntos de ajuste operativos precisos para los "puntos óptimos" del proceso. Por ejemplo, el gemelo digital del horno de cemento recomendaría el combustible, el aire, la velocidad del horno y la alimentación óptimos que minimizan el consumo de energía térmica y siguen produciendo la calidad adecuada de clinker. Cuando estos puntos de ajuste optimizados se aplican al proceso, vemos mejoras de eficiencia y reducciones de energía que no se habían visto ni realizado antes. La eficiencia mejorada y el SEC no solo se traducen en valor EBITDA, sino que también reducen las emisiones de energía y las emisiones de procesos.