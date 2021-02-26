Tanto la arquitectura basada en eventos como la transmisión de eventos se centran en eventos. Los eventos son registros de algo que ocurrió, como un clic del mouse, una pulsación de tecla o la carga de un programa. La diferencia en las plataformas está en cómo se reciben los eventos.

La arquitectura basada en eventos publica un evento de un solo propósito que otra aplicación o servicio puede usar para realizar una o más acciones a su vez.

en eventos publica un evento de un solo propósito que otra aplicación o servicio puede usar para realizar una o más acciones a su vez. Los serviciosde transmisión de eventos, como Apache Kafka y Confluent, publican transmisiones de eventos a un agente. Los consumidores de plataformas de transmisión de eventos pueden acceder a cada transmisión y consumir sus eventos preferidos, y el corredor conserva esos eventos.

Es importante tener en cuenta que las plataformas de transmisión de eventos ofrecen ciertas características que un corredor no ofrece: los registros de la plataforma de transmisión de eventos son persistentes, lo que permite que las aplicaciones procesen datos históricos, así como datos en tiempo real, sin la amenaza de que un corredor los elimine. Y las plataformas de transmisión de eventos se pueden utilizar para el procesamiento de eventos simples y complejos, lo que permite a los consumidores de eventos procesar y realizar acciones basadas en el resultado de inmediato.