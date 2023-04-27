Las empresas de telecomunicaciones desempeñan un papel central en liderar la transición del IoT a la EoT como habilitador de tecnología, así como como coordinador de ecosistemas y valor colectivo.

La adopción generalizada de la EoT requiere una red del IoT de seguridad cuántica (sensor, dispositivo edge, núcleo o sistema en la nube) basada en el concepto de confianza cero de "nunca confiar, siempre verificar". Las empresas de telecomunicaciones pueden ampliar los datos empresariales seguros y las capacidades de IA al borde de sus redes, lo que permite el descubrimiento, el uso y la monetización en tiempo real de datos y casos de uso de la EoT que cumplen con las normas.

Las empresas de telecomunicaciones también pueden desempeñar el papel de proveedores de datos, así como de operadores de mercado de datos y corretaje dentro del ecosistema. Hoy en día ya existen plataformas de datos verticales que pertenecen y son operadas por empresas de telecomunicaciones y que se dirigen a una industria específica, como la automotriz, la agricultura o los servicios financieros. Al vincular las plataformas de la EoT con estas plataformas de datos verticales, las empresas de telecomunicaciones pueden desbloquear fácilmente casos de uso de la EoT específicos de la industria, generando nuevas fuentes de ingresos "adyacentes al núcleo".

Las empresas de telecomunicaciones también desempeñan un papel importante como coordinador y participante ancla en ecosistemas de EoT viables, aportando sus segmentos de clientes y consumidores empresariales y del IoT. Los dispositivos móviles se convierten en un participante adicional en la EoT como extensiones digitales de consumidores y usuarios. La propiedad y el control del consumidor sobre la identidad y los datos personales es un amplificador y facilitador clave del valor del ecosistema de EoT y el desbloqueo de los modelos de negocio y la innovación B2B2C y B2C2B.

La EoT está por delante de nosotros y representa una oportunidad crítica para las empresas de telecomunicaciones. Defender la evolución hacia la EoT permite a las empresas de telecomunicaciones moverse más allá de la conectividad para convertirse en el corazón de plataformas de mercado completamente nuevas que brindan y extienden nuevos servicios digitales y transaccionales a través de industrias.