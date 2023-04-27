A lo largo de los años, el Internet de las cosas (IoT) ha evolucionado hasta convertirse en algo mucho mayor: la economía de las cosas (EoT). La cantidad de cosas conectadas superó la cantidad de humanos conectados por primera vez en 2022. El número de dispositivos conectados al IoT está creciendo en prácticamente todas las industrias, e incluso se prevé que alcance los 29 000 millones en todo el mundo para 2030.
El IoT se ha convertido literalmente en un nombre familiar, ya que es un componente clave en artículos cotidianos, como electrodomésticos, automóviles y productos de consumo. Además, el IoT se ha convertido en un componente crítico para la simplificación, la racionalización y las capacidades tecnológicas generales de las empresas.
Estos dispositivos conectados al IoT forman una columna vertebral crítica de datos para las industrias. Pero, ¿qué sucede si esos dispositivos, y sus datos, están desbloqueados para compartir, monetizar y realizar transacciones de forma autónoma con su propio valor generado? ¿Qué nueva innovación organizacional, de industrias o social podría generarse como resultado? ¿Y cuál es el papel que desempeñan los proveedores de servicios de telecomunicaciones para habilitar y escalar la EoT?
La EoT está habilitada por inteligencia artificial, datos, IoT y blockchain, lo que aporta liquidez al IoT. Señala el mover más allá de los dispositivos IoT conectados conscientes del contexto a uno en el que los dispositivos IoT se han convertido en materiales digitales, capaces de detección en tiempo real, indexación y transacciones autónomas.
Las empresas de telecomunicaciones desempeñan un papel central en la habilitación y escalado de la EoT, y están en una posición única para hacerlo. De manera similar a cómo nuestros propios datos digitales son intercambiados, comercializados y monetizados actualmente por terceros, proporcionar dispositivos conectados con una identidad única y la capacidad de realizar transacciones a través de una billetera digital desbloquea la materialización digital o licuefacción del IoT. La identidad ancla del dispositivo junto con los metadatos sobre el propio dispositivo, los datos sobre su ubicación y las transacciones realizadas en su propio nombre es su propia unidad de valor.
Por ejemplo, un camión de flota equipado con una identidad y billetera seguras para la EoT puede pagar su propio combustible en una bomba de combustible habilitada de manera similar sin que el controlador tenga que abrir una aplicación o proporcionar una tarjeta de crédito. La transacción que vincula ese vehículo específico a esa bomba de combustible es una unidad de valor que representa a los participantes, la ubicación, la hora y el monto de la transacción.
Al conectar unidades de valor relacionadas dentro de un ecosistema de proveedores de servicios, construimos cadenas de valor que pueden abarcar industrias y formar la base de la innovación intersectorial en procesos, operaciones y modelos de negocio.
Los motores de crecimiento e innovación de la EoT se dividen en tres partes:
Las empresas de telecomunicaciones desempeñan un papel central en liderar la transición del IoT a la EoT como habilitador de tecnología, así como como coordinador de ecosistemas y valor colectivo.
La adopción generalizada de la EoT requiere una red del IoT de seguridad cuántica (sensor, dispositivo edge, núcleo o sistema en la nube) basada en el concepto de confianza cero de "nunca confiar, siempre verificar". Las empresas de telecomunicaciones pueden ampliar los datos empresariales seguros y las capacidades de IA al borde de sus redes, lo que permite el descubrimiento, el uso y la monetización en tiempo real de datos y casos de uso de la EoT que cumplen con las normas.
Las empresas de telecomunicaciones también pueden desempeñar el papel de proveedores de datos, así como de operadores de mercado de datos y corretaje dentro del ecosistema. Hoy en día ya existen plataformas de datos verticales que pertenecen y son operadas por empresas de telecomunicaciones y que se dirigen a una industria específica, como la automotriz, la agricultura o los servicios financieros. Al vincular las plataformas de la EoT con estas plataformas de datos verticales, las empresas de telecomunicaciones pueden desbloquear fácilmente casos de uso de la EoT específicos de la industria, generando nuevas fuentes de ingresos "adyacentes al núcleo".
Las empresas de telecomunicaciones también desempeñan un papel importante como coordinador y participante ancla en ecosistemas de EoT viables, aportando sus segmentos de clientes y consumidores empresariales y del IoT. Los dispositivos móviles se convierten en un participante adicional en la EoT como extensiones digitales de consumidores y usuarios. La propiedad y el control del consumidor sobre la identidad y los datos personales es un amplificador y facilitador clave del valor del ecosistema de EoT y el desbloqueo de los modelos de negocio y la innovación B2B2C y B2C2B.
La EoT está por delante de nosotros y representa una oportunidad crítica para las empresas de telecomunicaciones. Defender la evolución hacia la EoT permite a las empresas de telecomunicaciones moverse más allá de la conectividad para convertirse en el corazón de plataformas de mercado completamente nuevas que brindan y extienden nuevos servicios digitales y transaccionales a través de industrias.
Resolver desafíos complejos no se hace de forma aislada. Aprovechar la oportunidad de innovación de la economía de las cosas requiere nuevos métodos de intercambio de valor colectivo entre usuarios, dispositivos e industrias. Es importante derribar las barreras en todas las industrias para crear nuevas cadenas de valor basadas en resultados.
La EoT requiere mercados interoperables de valor intercambiable basados en datos verificables y confiables que puedan aparecer en el momento adecuado y en el canal correcto.
Estos mercados de valor pueden tomar la forma de mercados de datos, activos o desarrolladores. Por ejemplo, puede aprovechar el camión de la flota inicial y tener una visión agregada de toda la flota y su historial de repostaje, movilidad y pagos. Esos datos en particular son valiosos internamente, ya que proporcionan insights para optimizar los costos de combustible, la actualización de vehículos, las recomendaciones de rutas y el bienestar general del conductor. También es valioso externamente: para empresas de combustible, fabricantes de vehículos, minoristas y otras marcas que desean participar en experiencias de conducción conectadas para la flota.
Como participante en un mercado de datos de la EoT, el propietario de la flota puede publicar y monetizar activos de datos respaldados por contratos inteligentes que rigen su accesibilidad y uso para garantizar el cumplimiento. También puede decidir publicar servicios de datos en forma de API para facilitar soluciones de desarrolladores de terceros que aprovechen los datos de la EoT.
El valor colectivo radica en el ecosistema representado y conectado de dispositivos EoT, usuarios y participantes de todas las industrias con el efecto de red desencadenado a través de la adopción a escala. A medida que más participantes se suman al ecosistema de la EoT, mayor será el valor potencial y el resultado colectivo de los casos de uso.
Los propietarios de datos de la EoT proporcionan contexto de comportamiento, uso e interacción. Los servicios de corretaje de datos, que se rigen por los permisos del propietario de los datos y las reglas de soberanía de los datos, facilitan el descubrimiento, la exploración y el uso de datos autorizados entre los participantes relevantes del ecosistema.
En el corazón de la EoT se encuentra el consentimiento autorizado de los propietarios de datos de usuario del IoT que habilitan y hacen crecer los mercados de valor. Los propietarios de datos, ya sean consumidores o empresas, proporcionan los insights esenciales de comportamiento, uso e interacción que elevan y amplifican el valor de los datos de los dispositivos EoT. Por lo tanto, se debe incentivar a los propietarios de datos para que compartan sus datos generados/de su propiedad para generar más valor para el ecosistema y poder hacerlo mientras se preserva la privacidad.
Un habilitador clave es la adopción de identidad descentralizada y billeteras digitales para propietarios de datos y dispositivos IoT que proporcionan tanto una identidad ancla como un medio para realizar transacciones con dispositivos y activos conectados.
En el caso de los vehículos de la flota, conectar a un controlador específico con un vehículo específico desbloquearía patrones de comportamiento específicos del controlador y el uso de vehículos de la flota. Este emparejamiento generaría insights sobre el bienestar específico del controlador, así como recomendaciones contextualizadas y personalizadas para ese controlador de la empresa de flotas o sus socios del ecosistema. El controlador que es el propietario de los datos de sus patrones de comportamiento debe estar debidamente incentivado para compartir sus datos anónimos con el ecosistema, ya sea a través de servicios de valor agregado u ofertas de programas de lealtad.
La ubicuidad de los dispositivos conectados crea un mercado en constante expansión para obtener, combinar y refinar datos en insights procesables del mundo real. La EoT debe construirse sobre plataformas de innovación abierta basadas en una infraestructura interoperable, estándares comunes y un tejido conectivo de datos y servicios. La ingeniería de estas plataformas de innovación abierta es un ejercicio colectivo, basado en principios clave de sistemas abiertos, resiliencia y bajas barreras de entrada. El acceso a esta infraestructura está habilitado por mercados de microservicios y kits de herramientas donde una capa de valor clave se compone de datos, servicios de datos y productos de datos.
Para obtener una visión más profunda de cómo se está realizando la EoT, lea el informe IBM for Business Value a continuación.
