Sus datos viven de formas que pueden tener un impacto significativo en su negocio. Y debido a que los datos fundamentalmente cobran vida por sí solos, hay preguntas que debe dirección desde el comienzo de su viaje de IoT. Preguntas como:
A continuación, exploramos por qué la gestión de datos es clave para una estrategia viable de IoT y cómo puede dar los primeros pasos para administrar la ola de datos. (Para obtener más información sobre el IoT Journey general, lea mi otra publicación de blog, Cuatro pasos para obtener el máximo valor de sus datos de IoT).
A menudo, las empresas experimentan con su estrategia de IoT antes de lanzar esfuerzos a gran escala. Una prueba de concepto (POC) es un enfoque de bajo costo y bajo riesgo que puede ayudarle a refinar su estrategia. Sin embargo, muchas empresas que implementaron una POC o un estudio piloto de IoT con éxito se sorprenden a medida que cambian al modelo de producción. Las dificultades surgen cuando el proyecto se amplía. La transmisión de datos de unos pocos dispositivos conectados puede ser manejable, pero el almacenamiento puede convertirse en un problema a medida que se conectan más dispositivos.
No es posible conservar todos los datos generados por los dispositivos conectados de forma indefinida. Por un lado, los costos de almacenamiento pronto se saldrían de control. Por otro lado, no tiene mucho sentido recopilar datos solo por el hecho de tenerlos.
En cambio, tus datos deben ayudarte a lograr algo específico. Por ejemplo, resolver un problema, mejorar la eficiencia operativa, optimizar el mantenimiento de los equipos o reducir los residuos. Si realmente quieres que tus datos funcionen para ti —para ayudarte a identificar patrones, tendencias y áreas de mejora— tienes que saber cómo gestionar esos datos.
Imagine, por ejemplo, que desea comprender cómo consume energía la iluminación de un edificio. Instrumentar tu edificio es un buen primer paso. Pero un edificio conectado recopila datos en tiempo real sobre muchos factores, desde la presión ambiental hasta la altitud y la temperatura. La mayor parte de esa información no es crítica para comprender cómo la iluminación afecta sus facturas de energía.
Sin embargo, lo que sería útil saber es si las luces están constantemente encendidas en las habitaciones vacías. O si podrían atenuarse en un día brillante. La gestión de datos es el proceso de tomar los datos generales disponibles y refinarlos a unas pocas métricas específicas. Una plataforma de IoT debería ayudarle a establecer y mantener estos parámetros y almacenar los datos en consecuencia.
Cuando intenta resolver un problema específico, como en nuestro ejemplo de iluminación anterior, debe comprender cómo se correlacionan entre sí los diferentes conjuntos de datos.
Por ejemplo, necesita datos en tiempo real de sus dispositivos IoT para saber si las luces están encendidas o apagadas. También puedes aprender si una habitación está vacía o llena, o si la luz natural en una habitación es suficiente por sí sola. Esa información pertenece al almacenamiento a corto plazo, donde se puede acceder fácilmente.
También necesita acceso a algunos datos históricos para ayudarle a detectar patrones. Cuando experimentó con temporizadores automáticos en las luces hace seis meses, ¿cuál fue el impacto en sus costos de energía? ¿Cuándo están más ocupadas sus instalaciones y cuándo son los períodos de calma? ¿Este cambio es estacional? Dependiendo de tu industria, puede que solo quieras acceder a estos datos cada pocos meses. Así que tiene sentido almacenarlas en un almacén de analytics a largo plazo. Ahí, los costos son más bajos que una facilidad a corto plazo.
Realizar analytics avanzados tanto en datos históricos como en tiempo real significa que puede comprender de manera más integral el rendimiento de su Facilidad. También le permite implementar soluciones de forma proactiva antes de que surjan problemas.
Dividir sus datos de esta manera también le ofrece lo mejor de ambos mundos. A medida que conectas tus dispositivos, tus datos de IoT se almacenan en un repositorio a corto plazo. Allí tienes la velocidad y el rendimiento necesarios para manejar esta información en tiempo real. Otros datos menos inmediatos pueden ir al almacenamiento a largo plazo, con más capacidad y a menor costo.
Cuando desarrolla su caso de uso de IoT, debe considerar su estrategia de datos. Eso incluye también elegir la plataforma adecuada. Necesita una solución que le permita optimizar el almacenamiento de datos, y le recomiendo encontrar un socio con un enfoque de datos de varios niveles. De esa manera, puede optimizar los costos y lograr un mejor retorno de su inversión en IoT. También puedes
Si está interesado en aprender más sobre plataformas, lo invito a leer un informe reciente de Forrester: The Forrester Wave™: Industrial IoT Software Platforms, Q3 2018. Es una evaluación de 24 criterios de proveedores de plataformas de software industrial de Internet de las cosas (IIoT).
Acerca del autor: ingeniero de formación y entusiasta de la tecnología desde siempre, Jiani Zhang es director del programa de gestión de soluciones para la IBM® watsonx IoT Platform. En esta función, ayuda a liderar las contrataciones con los clientes y guía el desarrollo de la tecnología de la plataforma, las cuales ayudan a los clientes a obtener resultados comerciales. Antes de este puesto, Jiani dirigió un equipo de estrategia y gestión de ofertas centrado en IoT industrial. Y para completar su experiencia en IoT, también se desempeñó como miembro original del equipo de liderazgo de IBM® IoT. Su experiencia en tecnología abarca desde el diseño y desarrollo de productos hasta la gestión y consultoría.
Jiani tiene una licenciatura en Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la Computación de la Universidad de California, Berkeley y un M.B.A. de UCLA Anderson con énfasis en Administración de Tecnología.
