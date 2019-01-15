Cuando desarrolla su caso de uso de IoT, debe considerar su estrategia de datos. Eso incluye también elegir la plataforma adecuada. Necesita una solución que le permita optimizar el almacenamiento de datos, y le recomiendo encontrar un socio con un enfoque de datos de varios niveles. De esa manera, puede optimizar los costos y lograr un mejor retorno de su inversión en IoT. También puedes

Si está interesado en aprender más sobre plataformas, lo invito a leer un informe reciente de Forrester: The Forrester Wave™: Industrial IoT Software Platforms, Q3 2018. Es una evaluación de 24 criterios de proveedores de plataformas de software industrial de Internet de las cosas (IIoT).

Acerca del autor: ingeniero de formación y entusiasta de la tecnología desde siempre, Jiani Zhang es director del programa de gestión de soluciones para la IBM® watsonx IoT Platform. En esta función, ayuda a liderar las contrataciones con los clientes y guía el desarrollo de la tecnología de la plataforma, las cuales ayudan a los clientes a obtener resultados comerciales. Antes de este puesto, Jiani dirigió un equipo de estrategia y gestión de ofertas centrado en IoT industrial. Y para completar su experiencia en IoT, también se desempeñó como miembro original del equipo de liderazgo de IBM® IoT. Su experiencia en tecnología abarca desde el diseño y desarrollo de productos hasta la gestión y consultoría.

Jiani tiene una licenciatura en Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la Computación de la Universidad de California, Berkeley y un M.B.A. de UCLA Anderson con énfasis en Administración de Tecnología.