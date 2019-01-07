Cuatro pasos para obtener el máximo valor de sus datos de IoT

El siguiente paso en el recorrido de IoT se centra en hacer que los datos sean aún más inteligentes a través de analytics.

Los analytics le permiten acoplar datos de dispositivos IoT en tiempo real con información existente, histórica y a largo plazo. Es una imagen más completa de lo que está sucediendo con sus dispositivos y en su entorno. También le permite detectar patrones y hacer predicciones, así como adoptar nuevas prácticas que eviten riesgos y problemas potenciales de forma proactiva.

Para ilustrar, cambiemos el ejemplo de bombillas conectadas a máquinas de fabricación más sofisticadas. Periódicamente, una de estas máquinas falla cuando el par motor de esa máquina alcanza un pico. Pero solo a veces. Aquí es donde los analytics pueden ayudarle a jugar al detective para resolver el problema. Al revisar sus otros datos, descubre que sus sensores de temperatura registran un pico dos horas antes de la varianza con el torque. Cuando suceden esas dos cosas, sus máquinas tienen un 80 por ciento más de probabilidades de fallar. Ahora, con información de múltiples fuentes, puede predecir con mayor confianza la combinación particular de factores que causan problemas. Eso, a su vez, le permite tomar medidas más proactivas para mantener las máquinas en funcionamiento, lo que reduce el tiempo de inactividad y aumenta la productividad.