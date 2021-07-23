DevOps es un conjunto de prácticas que tiene como objetivo acortar el ciclo de vida del desarrollo de software y acelerar la entrega de software de mayor calidad rompiendo los silos y combinando y automatizando el trabajo de los equipos de desarrollo de software y los equipos de operaciones de TI.
La ingeniería de confiabilidad del sitio (SRE) utiliza la ingeniería de software para automatizar las tareas de operaciones de TI que normalmente realizarían los administradores de sistemas. Estas tareas incluyen la gestión del sistema de producción, la gestión de cambios y la respuesta a incidentes.
Hay algunas similitudes entre DevOps e ingeniería de confiabilidad de sitios (SRE), pero ¿sabes cuáles son las diferencias? Vea este video con Bradley Knapp mientras explica:
DevOps se trata del desarrollo central. Ingeniería de confiabilidad de sitios (SRE) se trata de implementar el núcleo. ¿Qué significa eso? Pensamoslo de esta manera.
Los equipos de DevOps se centran en el desarrollo central. Están trabajando en un producto o aplicación que es la solución al problema de alguien. Están adoptando un enfoque ágil para el desarrollo de software que les ayuda a construir, probar, desplegar y supervisar aplicaciones con velocidad, calidad y control.
Las ingenierías de confiabilidad de sitios están trabajando en la implementación del núcleo. Constantemente están dando feedback a ese grupo central de desarrollo para decir "Oigan, algo que ustedes han diseñado no funciona exactamente de la manera que piensan que lo está haciendo". La ingeniería de confiabilidad de sitios (SRE) aprovecha los datos de operaciones y la ingeniería de software para automatizar las tareas de operaciones de TI y acelerar la entrega de software, al tiempo que minimiza el riesgo de TI.
Existen diferentes conjuntos de habilidades entre DevOps y SRes. Los desarrolladores DevOps son personas a las que les encanta escribir software. Están escribiendo código, probándolo y poniéndolo en producción para obtener una línea de aplicaciones que ayude a resolver un problema.
Los SRE son más investigativos. Están dispuestos a hacer el análisis para descubrir por qué algo salió mal. Quieren asegurarse de que no sigan ocurriendo los mismos problemas. Quieren ser proactivos en sus esfuerzos, no reactivos. Quieren automatizar las tareas repetitivas para poder innovar.
A veces, simplemente no hay tiempo suficiente para hacer todo manualmente, independientemente de su función. A veces es necesario encontrar formas de automatizar las cosas para poder centrar su tiempo y energía en la innovación. No tiene que automatizar todo; Pero, si constantemente está haciendo la misma tarea una y otra vez, ¿por qué no utilizar la automatización para reducir el esfuerzo? La automatización es clave.
DevOps va a automatizar el despliegue. Van a automatizar tareas y características. ingeniería de confiabilidad del sitio (SRE) va a automatizar la redundancia, y va a automatizar tareas manuales que pueden convertir en tareas programáticas para mantener la pila en funcionamiento.
