DevOps es un conjunto de prácticas que tiene como objetivo acortar el ciclo de vida del desarrollo de software y acelerar la entrega de software de mayor calidad rompiendo los silos y combinando y automatizando el trabajo de los equipos de desarrollo de software y los equipos de operaciones de TI.

La ingeniería de confiabilidad del sitio (SRE) utiliza la ingeniería de software para automatizar las tareas de operaciones de TI que normalmente realizarían los administradores de sistemas. Estas tareas incluyen la gestión del sistema de producción, la gestión de cambios y la respuesta a incidentes.

Hay algunas similitudes entre DevOps e ingeniería de confiabilidad de sitios (SRE), pero ¿sabes cuáles son las diferencias? Vea este video con Bradley Knapp mientras explica: