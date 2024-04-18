Etiquetas
Herramientas de análisis Inteligencia artificial

DataOps frente a MLOps: similitudes, diferencias y cómo elegir

Dos hombres de negocios debaten ideas en una oficina de startup de energía verde

¿Qué es DataOps?

DataOps, abreviatura de operaciones de datos, es una disciplina emergente que se centra en mejorar la colaboración, la integración y la automatización de los procesos de gestión de datos. Su objetivo es optimizar todo el ciclo de vida de los datos, desde la ingesta y la preparación hasta los analytics y la elaboración de informes. Al adoptar un conjunto de mejores prácticas inspiradas en metodologías ágiles, principios de DevOps y técnicas de control estadístico de procesos, DataOps ayuda a las organizaciones a ofrecer insights de datos de alta calidad de manera más eficiente.

Los principales objetivos de DataOps incluyen:

  • Colaboración: facilitar una mejor comunicación entre los diferentes equipos involucrados en el pipeline de datos, como ingenieros, analistas, científicos y stakeholders del negocio.
  • Integración: conectar perfectamente varias herramientas utilizadas en todo el pipeline, como plataformas ETL (Extracción-Transformación-Carga) o soluciones de BI (Business Intelligence).
  • Automatización: implementar procedimientos de prueba automatizados para garantizar resultados precisos y minimizar la intervención manual durante cada etapa del proceso.

Para lograr estos objetivos de manera efectiva dentro de la infraestructura existente de una organización, se requiere una combinación de tecnologías que incluyen sistemas de control de versiones (Git) para rastrear cambios en el código o archivos de configuración; pipelines de integración continua/despliegue continuo; contenerización con herramientas como Docker; infraestructura como Kubernetes; soluciones de monitoreo; servicios de alerta; y otros.

 

¿Qué es MLOps?

MLOps, una práctica derivada de DevOps y los principios de ingeniería de datos, es un enfoque para garantizar el despliegue exitoso de modelos de machine learning (ML) en entornos de producción, al tiempo que garantiza su precisión y rendimiento.

Los componentes principales de MLOps incluyen:

  • Gestión de datos: garantizar la calidad y la coherencia de los datos a lo largo de todo el ciclo de vida del ML.
  • Entrenamiento de modelos: desarrollo de pipelines de entrenamiento robustos con sistemas de control de versiones para la reproducibilidad.
  • Despliegue de modelos: automatización de los procesos de despliegue mediante técnicas de integración continua (CI) y entrega continua (CD).
  • Monitoreo y mantenimiento: monitoree continuamente el rendimiento del modelo en tiempo real para detectar desviaciones o anomalías, seguido de las actualizaciones necesarias o los procedimientos de reentrenamiento.

MLOps ayuda a las organizaciones a lograr un tiempo de comercialización más rápido para sus productos impulsados por IA al reducir la fricción entre los equipos de desarrollo que trabajan en diferentes aspectos de un proyecto de ML. Esto da como resultado una mejor colaboración entre los miembros del equipo que pueden enfocarse en ofrecer modelos de alta calidad en lugar de lidiar con desafíos operativos. 

Además, permite a las empresas mantener una ventaja competitiva al garantizar que sus soluciones de machine learning sigan siendo precisas a medida que hay nuevos datos disponibles o las condiciones subyacentes cambian con el tiempo.

En este artículo:

  • Comparación de DataOps y MLOps: similitudes y diferencias clave
    • Similitudes entre DataOps y MLOps
    • Diferencias entre DataOps y MLOps
  • Elegir entre DataOps y MLOps
    • Evaluar las necesidades de su organización
    • Incorporar ambos enfoques: ¿una solución híbrida?

Comparación de DataOps y MLOps: similitudes y diferencias clave

Similitudes entre DataOps y MLOps

  • Centrarse en la colaboración: ambas metodologías enfatizan la importancia de que los equipos multifuncionales trabajen juntos para mejorar los procesos de datos, incluidos científicos de datos, ingenieros, analistas y stakeholders.
  • Apuntar a automatizar procesos: la automatización es un aspecto clave tanto de DataOps como de MLOps, ya que ayuda a optimizar los flujos de trabajo, reducir errores, aumentar la eficiencia y garantizar la coherencia entre proyectos.
  • Promover la mejora continua: ambos enfoques abogan por ciclos de desarrollo iterativos que implican monitorear las métricas de rendimiento para identificar áreas de optimización o mejora a lo largo del tiempo.

Diferencias entre DataOps y MLOps

  • Centrarse en la colaboración: ambas metodologías enfatizan la importancia de que los equipos multifuncionales trabajen juntos para mejorar los procesos de datos, incluidos científicos de datos, ingenieros, analistas y stakeholders.
  • Apuntar a automatizar procesos: la automatización es un aspecto clave tanto de DataOps como de MLOps, ya que ayuda a optimizar los flujos de trabajo, reducir errores, aumentar la eficiencia y garantizar la coherencia entre proyectos.
  • Promover la mejora continua: ambos enfoques abogan por ciclos de desarrollo iterativos que implican monitorear las métricas de rendimiento para identificar áreas de optimización o mejora a lo largo del tiempo.

Autor

Joseph Arnold

Recursos

The Data Differentiator

Explore la guía del líder de datos para crear una organización basada en datos e impulsar la ventaja empresarial.
Introducción a IBM DataOps

Explore cómo ofrecer datos listos para el negocio rápidamente con DataOps utilizando la metodología y la práctica de IBM DataOps.
Guía interactiva de DataOps

Explore cómo IBM DataOps crea una cultura escalable y ágil basada en datos mediante la automatización, la calidad de los datos y la gobernanza.
El lakehouse de datos híbrido y abierto para la IA

Simplifique el acceso a los datos y automatice su gobernanza. Descubra el poder de integrar una estrategia de lakehouse de datos en su arquitectura de datos, incluida la optimización de costos de sus cargas de trabajo y el escalado de IA y analytics, con todos sus datos, en cualquier lugar.
Gestión de datos para IA y analytics a escala

Descubra cómo un enfoque de lakehouse de datos abierto puede proporcionar datos fiables y una ejecución más rápida de los proyectos de analytics e IA.
Introducción a la disciplina DataOps

Conozca los beneficios de DataOps cuando se ejecuta en 3 dimensiones: personas, procesos y tecnología.
Incremente la adopción de la IA con datos preparados para ella

Descubra por qué la inteligencia de datos impulsada por IA y la integración de datos son críticos a la hora de impulsar la preparación de datos estructurados y no estructurados y acelerar los resultados de IA.
Dé el siguiente paso

Organice sus datos con las soluciones de plataforma IBM DataOps para garantizar su fiabilidad y prepararlos para la IA a nivel empresarial.

 Explorar las soluciones DataOps Explorar los servicios de analytics