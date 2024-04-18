Los principales objetivos de DataOps incluyen:
- Colaboración: facilitar una mejor comunicación entre los diferentes equipos involucrados en el pipeline de datos, como ingenieros, analistas, científicos y stakeholders del negocio.
- Integración: conectar perfectamente varias herramientas utilizadas en todo el pipeline, como plataformas ETL (Extracción-Transformación-Carga) o soluciones de BI (Business Intelligence).
- Automatización: implementar procedimientos de prueba automatizados para garantizar resultados precisos y minimizar la intervención manual durante cada etapa del proceso.
Para lograr estos objetivos de manera efectiva dentro de la infraestructura existente de una organización, se requiere una combinación de tecnologías que incluyen sistemas de control de versiones (Git) para rastrear cambios en el código o archivos de configuración; pipelines de integración continua/despliegue continuo; contenerización con herramientas como Docker; infraestructura como Kubernetes; soluciones de monitoreo; servicios de alerta; y otros.