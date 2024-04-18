MLOps, una práctica derivada de DevOps y los principios de ingeniería de datos, es un enfoque para garantizar el despliegue exitoso de modelos de machine learning (ML) en entornos de producción, al tiempo que garantiza su precisión y rendimiento.

Los componentes principales de MLOps incluyen:

Gestión de datos: garantizar la calidad y la coherencia de los datos a lo largo de todo el ciclo de vida del ML.

Entrenamiento de modelos: desarrollo de pipelines de entrenamiento robustos con sistemas de control de versiones para la reproducibilidad.

Despliegue de modelos: automatización de los procesos de despliegue mediante técnicas de integración continua (CI) y entrega continua (CD).

Monitoreo y mantenimiento: monitoree continuamente el rendimiento del modelo en tiempo real para detectar desviaciones o anomalías, seguido de las actualizaciones necesarias o los procedimientos de reentrenamiento.

MLOps ayuda a las organizaciones a lograr un tiempo de comercialización más rápido para sus productos impulsados por IA al reducir la fricción entre los equipos de desarrollo que trabajan en diferentes aspectos de un proyecto de ML. Esto da como resultado una mejor colaboración entre los miembros del equipo que pueden enfocarse en ofrecer modelos de alta calidad en lugar de lidiar con desafíos operativos.

Además, permite a las empresas mantener una ventaja competitiva al garantizar que sus soluciones de machine learning sigan siendo precisas a medida que hay nuevos datos disponibles o las condiciones subyacentes cambian con el tiempo.

En este artículo: