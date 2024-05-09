Podría decirse que la industria de la atención médica enfrenta los mayores riesgos en lo que respecta a la gobernanza de datos. Para empezar, las organizaciones de atención médica se encuentran constantemente con grandes (y cada vez mayores) cantidades de datos personales altamente regulados.
El impacto del uso de datos de atención médica en la vida de las personas radica en el núcleo de por qué la gobernanza de datos en la atención médica es tan crucial. En la atención médica, gestionar la precisión, la calidad y la integridad de los datos es el enfoque de la gobernanza de datos. Cuando las organizaciones de atención médica se destacan en esto, puede conducir a una mejor toma de decisiones clínicas, mejores resultados para los pacientes y prevención de errores médicos.
A pesar de esto, muchas organizaciones de atención médica enfrentan desafíos. Las organizaciones de atención médica necesitan un marco sólido de gobernanza de datos para ayudar a garantizar el cumplimiento de regulaciones como la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico de 1996 (HIPAA) en EE. UU. y el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en la UE.
¿Cómo puede un proveedor de atención médica mejorar su estrategia de gobernanza de datos, en especial considerando el efecto dominó de los pequeños cambios? El linaje de datos puede ayudar. Con el linaje de datos, su equipo establece una sólida estrategia de gobernanza de datos, lo que les permite obtener el control total de su pipeline de sus datos de atención médica.
La necesidad de un marco sólido de gobernanza de datos es innegable en cualquier industria altamente regulada, pero la industria de la atención médica es única porque recopila y procesa cantidades masivas de datos personales para tomar decisiones informadas sobre la atención al paciente. Un dato erróneo o incompleto puede desencadenar no solo problemas de incumplimiento y auditoría, sino también perjudicar a personas reales. Por ejemplo:
Por el contrario, la confianza en la precisión y coherencia de sus datos puede minimizar el riesgo de resultados adversos para la salud, en lugar de simplemente reaccionar a ellos o causarlos. Además, el uso de análisis predictivos puede ayudar a identificar tendencias, patrones y posibles riesgos futuros para la salud de sus pacientes.
Vale la pena señalar que la mayoría de los sistemas de registros médicos electrónicos (EHR) ofrecen capacidades de análisis predictivos. La precisión de estos analytics está limitada por la precisión de los datos utilizados.
Por lo tanto, es imprescindible tener una comprensión integral del entorno de datos y una cadena de custodia clara. La detección de fugas y puntos de presión depende de la implementación de una estrategia sólida de gobernanza de datos, con el linaje de datos como componente crítico.
La gobernanza de datos puede ayudar a las organizaciones de atención médica a maximizar la precisión y seguridad de sus activos de datos. Al mismo tiempo, la implementación de una infraestructura de gobernanza de datos plantea algunos desafíos, como problemas de calidad de los datos, seguridad de silos de datos y preocupaciones de privacidad.
Las decisiones y resultados empresariales positivos se basan en datos confiables y de alta calidad. Sin embargo, las instalaciones de atención médica siguen enfrentando problemas de calidad de datos a pesar de los mejores esfuerzos de los líderes empresariales, principalmente debido a la gran cantidad de personas que ingresan datos y las situaciones de alta presión en las que a menudo ocurre la entrada de datos.
Un estudio realizado por el Journal of the American Medical Association (JAMA) reveló que se encontraron errores en los registros de una quinta parte de los pacientes con acceso a las notas de atención ambulatoria. Entre esos pacientes, el 21 % identificó los errores como críticos, con problemas comunes que incluyen errores de diagnóstico, errores de datos de medicación y conversiones de datos de EHR incompletas o inexactas. Estos errores son cruciales y pueden ocurrir a diario. Para prevenir estos errores, es crítico trazar un mapa de los flujos de datos y marcar los problemas con la calidad de los datos mediante el uso de un análisis de causa principal, lo que reduce el impacto en los pacientes.
En la industria de la atención médica, donde se genera aproximadamente el 30 % del total de datos del mundo, los datos de los pacientes a menudo permanecen desestructurados y dispersos en sistemas dispares. ¿La consecuencia? Una imagen incompleta de la salud del paciente y múltiples fuentes de información le impiden obtener los beneficios de la visibilidad de los datos, como la atención informada al paciente. Los problemas relacionados con el cumplimiento y la realización de auditorías también surgen debido a estas fuentes de datos dispersas.
La solución radica en la capacidad de visualizar datos de pacientes de diferentes fuentes en un solo lugar. Eso es exactamente lo que hace el linaje de datos en toda la empresa. El linaje de datos se extiende por todo su entorno de datos para crear un mapa completo de todos sus flujos de datos y dependencias, eliminando los silos de datos de manera efectiva.
Sin embargo, no todas las soluciones de linaje de datos pueden visualizar datos de diferentes silos. Algunas plataformas solo le permiten ver los datos almacenados dentro de su catálogo específico. Optar por una solución independiente del catálogo le ayuda a tratar este problema.
Las organizaciones de atención médica se encuentran en una posición única porque ambas dependen del intercambio de información entre departamentos para facilitar la atención al paciente y están sujetas a regulaciones estrictas para ayudar a garantizar la transmisión segura de datos.
Como parte del cumplimiento tanto de la HIPAA como del RGPD, las organizaciones de atención médica deben proporcionar a los auditores detalles sobre la cadena de custodia de los registros de los pacientes. Esto incluye información sobre quién accedió a los registros y la hora y ubicación del acceso. Establecer una cadena de custodia para el almacén de datos en un sistema EHR accesible a través de varios dispositivos dentro de una instalación puede ser laborioso y llevar mucho tiempo, especialmente cuando se trata de tantos registros que existen en formato impreso o que se han ingresado o escaneado manualmente.
El linaje de datos reduce significativamente la cantidad de esfuerzo necesario para establecer una cadena de custodia dentro de los sistemas de información de atención médica. Al mapear los flujos de datos, puede rastrear el recorrido de sus datos hacia atrás para ver dónde y cuándo se cambiaron en sus sistemas. En combinación con sus esfuerzos de gobernanza que establecen el significado, la calidad y la administración de los almacenes de datos en esta cadena de custodia, usted puede entregar la información crucial del pipeline de datos requerida por sus auditores.
Con datos de alta calidad, puede proporcionar una atención al paciente bien informada, colaborativa y personalizada. También deposita una mayor confianza en los análisis predictivos dentro de su sistema de EHR para predecir las condiciones de los pacientes, la progresión de las enfermedades, las estadías hospitalarias prolongadas, los reingresos y más. Todo esto se basa en datos confiables y requiere un linaje de datos para la gobernanza.
Si tiene problemas con los silos de datos, la calidad de los datos o la prueba de la cadena de custodia, es posible que también le resulte difícil establecer y demostrar el cumplimiento de las regulaciones relacionadas con la atención médica, como la HIPAA y el RGPD. El linaje de datos puede ayudarle a establecer su cadena de flujo de información y dependencias con los auditores de forma clara y rápida, lo cual es clave para el cumplimiento.
En la industria de la atención médica, la privacidad de datos es integral. Cuando el linaje de datos crea un mapa de su entorno de datos, lo hace sin compartir ni procesar ninguna información privada. En su lugar, utiliza metadatos activos. Eso significa que puede crear una infraestructura sólida de gobernanza de datos sin sacrificar la privacidad del paciente.
Mapear manualmente los flujos de datos es un proceso que requiere mucho tiempo y recursos, especialmente en la industria de la salud altamente compleja. Entre las principales ventajas del linaje de datos automatizado para la gobernanza de datos se encuentran su eficiencia operativa y rentabilidad. Puede ahorrar dinero y tiempo en costos de mano de obra y centrar sus esfuerzos en lo que más le importa a su organización.
En la industria de la atención médica, garantizar el cumplimiento de regulaciones como la HIPAA y el RGPD es otra pieza importante de gobernanza de datos, crucial tanto para proteger la privacidad del paciente como para facilitar el intercambio seguro de información crítica para el más alto nivel de atención al paciente.
Hoy en día, algunas organizaciones de atención médica todavía tienen dificultades para mantener el cumplimiento de la HIPAA y el RGPD. Mientras tanto, el escenario regulatorio mundial es cada vez más complejo. De hecho, Gartner® predice que para fines de 2024, el 75 % del mundo tendrá sus datos protegidos bajo regulaciones de privacidad modernas. Dado que la industria de la atención médica está generando nuevos datos de pacientes regulados por segundo, ahora es el momento de poner en marcha una estrategia eficaz de gobernanza de datos.
Vale la pena señalar que estas regulaciones no solo se aplican a las organizaciones centradas en la atención al paciente. Casi todas las áreas de la atención médica procesaron grandes cantidades de datos protegidos, que incluyen:
Con el linaje de datos, obtiene un mapa detallado de sus flujos de datos que le ayudan a garantizar que está procesando y protegiendo los datos dentro de los estrictos requisitos de marcos, como la HIPAA y el RGPD. También puede demostrar más fácilmente la cadena de custodia a los auditores, quienes necesitarán ver quién ha tenido acceso a sus activos de datos regulados y aplicar controles más estrictos sobre quién tiene acceso.
La industria de la atención médica moderna es innegable en su complejidad, con la aparición de sistemas EHR, la proliferación de datos de atención médica y un escenario regulatorio cada vez más complejo que contribuye a esta complejidad.
Para mantenerse al día, las empresas de atención médica de hoy necesitan implementar la gobernanza de datos. Un marco sólido de gobernanza de datos ayuda a garantizar que pueda verificar que los datos que recopila, procesa y utiliza son precisos, coherentes y confiables. Sin este, corre el riesgo de tomar decisiones mal informadas sobre la atención al paciente basadas en datos erróneos o insights predictivos inexactos. Estas decisiones pueden tener resultados graves o incluso fatales para los pacientes.
La gobernanza de datos también es integral cuando se cumple con las regulaciones de privacidad de datos de atención médica, como la HIPAA y el RGPD. Cualquier organización de atención médica que procese datos protegidos debe contar con una estrategia de gobernanza de datos para seguir cumpliendo con estas regulaciones y estar preparada para cualquier nueva regulación que pueda surgir.
A pesar de los desafíos, como los problemas de calidad de los datos, los silos de datos, las preocupaciones de seguridad y la demostración de la cadena de custodia, existe una solución: el linaje de datos automatizado. Al utilizar el linaje de datos automatizado, su organización puede superar las barreras comunes de gobernanza de datos, mejorar la atención al paciente y el cumplimiento normativo, aumentar la seguridad y privacidad de los datos y mejorar la eficiencia operativa al tiempo que reduce los costos.
