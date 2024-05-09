La gobernanza de datos puede ayudar a las organizaciones de atención médica a maximizar la precisión y seguridad de sus activos de datos. Al mismo tiempo, la implementación de una infraestructura de gobernanza de datos plantea algunos desafíos, como problemas de calidad de los datos, seguridad de silos de datos y preocupaciones de privacidad.

1. Problemas de calidad de los datos

Las decisiones y resultados empresariales positivos se basan en datos confiables y de alta calidad. Sin embargo, las instalaciones de atención médica siguen enfrentando problemas de calidad de datos a pesar de los mejores esfuerzos de los líderes empresariales, principalmente debido a la gran cantidad de personas que ingresan datos y las situaciones de alta presión en las que a menudo ocurre la entrada de datos.

Un estudio realizado por el Journal of the American Medical Association (JAMA) reveló que se encontraron errores en los registros de una quinta parte de los pacientes con acceso a las notas de atención ambulatoria. Entre esos pacientes, el 21 % identificó los errores como críticos, con problemas comunes que incluyen errores de diagnóstico, errores de datos de medicación y conversiones de datos de EHR incompletas o inexactas. Estos errores son cruciales y pueden ocurrir a diario. Para prevenir estos errores, es crítico trazar un mapa de los flujos de datos y marcar los problemas con la calidad de los datos mediante el uso de un análisis de causa principal, lo que reduce el impacto en los pacientes.

2. Silos de datos

En la industria de la atención médica, donde se genera aproximadamente el 30 % del total de datos del mundo, los datos de los pacientes a menudo permanecen desestructurados y dispersos en sistemas dispares. ¿La consecuencia? Una imagen incompleta de la salud del paciente y múltiples fuentes de información le impiden obtener los beneficios de la visibilidad de los datos, como la atención informada al paciente. Los problemas relacionados con el cumplimiento y la realización de auditorías también surgen debido a estas fuentes de datos dispersas.

La solución radica en la capacidad de visualizar datos de pacientes de diferentes fuentes en un solo lugar. Eso es exactamente lo que hace el linaje de datos en toda la empresa. El linaje de datos se extiende por todo su entorno de datos para crear un mapa completo de todos sus flujos de datos y dependencias, eliminando los silos de datos de manera efectiva.

Sin embargo, no todas las soluciones de linaje de datos pueden visualizar datos de diferentes silos. Algunas plataformas solo le permiten ver los datos almacenados dentro de su catálogo específico. Optar por una solución independiente del catálogo le ayuda a tratar este problema.

3. Preocupaciones de seguridad y cadena de custodia

Las organizaciones de atención médica se encuentran en una posición única porque ambas dependen del intercambio de información entre departamentos para facilitar la atención al paciente y están sujetas a regulaciones estrictas para ayudar a garantizar la transmisión segura de datos.

Como parte del cumplimiento tanto de la HIPAA como del RGPD, las organizaciones de atención médica deben proporcionar a los auditores detalles sobre la cadena de custodia de los registros de los pacientes. Esto incluye información sobre quién accedió a los registros y la hora y ubicación del acceso. Establecer una cadena de custodia para el almacén de datos en un sistema EHR accesible a través de varios dispositivos dentro de una instalación puede ser laborioso y llevar mucho tiempo, especialmente cuando se trata de tantos registros que existen en formato impreso o que se han ingresado o escaneado manualmente.

El linaje de datos reduce significativamente la cantidad de esfuerzo necesario para establecer una cadena de custodia dentro de los sistemas de información de atención médica. Al mapear los flujos de datos, puede rastrear el recorrido de sus datos hacia atrás para ver dónde y cuándo se cambiaron en sus sistemas. En combinación con sus esfuerzos de gobernanza que establecen el significado, la calidad y la administración de los almacenes de datos en esta cadena de custodia, usted puede entregar la información crucial del pipeline de datos requerida por sus auditores.