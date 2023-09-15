¿Qué es el CSRD?

El objetivo de la CSRD es proporcionar claridad, de modo que ayude a los inversores, analistas, consumidores y otros stakeholders a evaluar mejor el rendimiento de las empresas de la UE, así como los impactos y riesgos empresariales relacionados. Presentada como parte del paquete de finanzas sostenibles de la Comisión Europea, la CSRD amplía de manera notable el alcance, las divulgaciones de sustentabilidad y los requisitos de informes de su predecesora, la directiva de información no financiera (Non-Financial Reporting Directive, NFRD).

La presentación de informes ante la CSRD se basa en el concepto de doble materialidad. Las organizaciones deben divulgar información sobre cómo sus actividades comerciales afectan al planeta y a sus habitantes, y cómo sus objetivos, medidas y riesgos de sustentabilidad afectan la salud financiera de la empresa. Por ejemplo, además de exigir a las organizaciones que informen sobre su consumo de energía y los costos respectivos, la CSRD exige que informen sobre los parámetros de emisiones que detallen cómo repercute ese consumo de energía en el medio ambiente, los objetivos para reducir ese impacto e información sobre cómo afectará a las finanzas de la organización la consecución de esos objetivos.

Toda la información proporcionada en virtud de la CSRD debe estar a disposición del público. Además, la CSRD exige que toda la información se someta a la auditoría de terceros para garantizar su precisión e integridad.