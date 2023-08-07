Este artículo, parte de la serie de IBM y Pfizer sobre la aplicación de técnicas de IA para mejorar el rendimiento de los estudios clínicos, se centra en el reclutamiento y la previsión. Además, buscamos explorar las formas de aumentar el volumen de pacientes, la diversidad en el reclutamiento para los estudios clínicos y el potencial de aplicar IA generativa y computación cuántica. Más que nunca, las empresas están descubriendo que gestionar estos recorridos interdependientes de una manera holística e integrada es esencial para lograr el cambio.
A pesar de los avances en la industria farmacéutica y la investigación biomédica, la entrega de medicamentos al mercado sigue siendo un proceso complejo con enormes oportunidades de mejora. Los estudios clínicos requieren mucho tiempo, son costosos y en gran medida ineficientes por razones que están fuera del control de las empresas. La selección eficiente de sitios para estudios clínicos sigue siendo un desafío importante en todas las industrias. La investigación realizada por el Tufts Center for Study of Drug Development y presentada en 2020 encontró que el 23 % de los estudios no logran cumplir con los plazos de reclutamiento planificados; cuatro años después, muchos de los clientes de IBM aún comparten la misma lucha. La incapacidad de cumplir con los plazos de reclutamiento planeados y el hecho de que ciertos centros no inscriban a los participantes contribuyen a un impacto monetario sustancial para las compañías farmacéuticas que puede transmitir a los proveedores y pacientes en forma de costos más altos para medicamentos y servicios de atención médica. La selección de los centros y los desafíos de reclutamiento son factores clave de costos para los clientes biofarmacéuticos de IBM, con estimaciones de entre USD 15 y 25 millones anuales, según el tamaño de la empresa y la cartera de proyectos. Esto está en línea con los puntos de referencia del sector existentes.
Cuando los estudios clínicos se interrumpen prematuramente debido al bajo rendimiento del centro, las preguntas de investigación quedan sin respuesta y los resultados de la investigación terminan sin publicarse. No compartir datos y resultados de los estudios clínicos aleatorios significa perder la oportunidad de contribuir a comentarios sistemáticos y metaanálisis, así como la falta de compartir las lecciones con la comunidad biofarmacéutica.
A medida que la inteligencia artificial (IA) establece su presencia en la industria biofarmacéutica, integrarla en el proceso de selección de centros para estudios clínicos y la gestión continua del rendimiento puede ayudar a empoderar a las empresas con insights invaluables sobre el rendimiento del centro, lo que puede resultar en tiempos de reclutamiento acelerados, reducción del footprint global del centro y significativos ahorros de costos (Anexo 1). La IA también puede empoderar a los gerentes y ejecutivos de los estudios con los datos para tomar decisiones estratégicas. En este artículo, describimos cómo las empresas biofarmacéuticas pueden aprovechar potencialmente un enfoque impulsado por IA para tomar decisiones informadas basadas en evidencia y aumentar la probabilidad de éxito de un centro de estudios clínicos.
Los estrategas de inscripción y los analistas de rendimiento del centro son responsables de construir y priorizar estrategias sólidas de reclutamiento de extremo a extremo adaptadas a estudios específicos. Para hacerlo, necesitan datos, que no escasean. Los desafíos que enfrentan son comprender qué datos son indicativos del rendimiento del centro. Específicamente, cómo pueden obtener insights sobre el rendimiento del centro que les permita tener en cuenta los centros que no funcionan en la planificación del reclutamiento y las estrategias de ejecución en tiempo real.
En un escenario ideal, podrían, con precisión relativa y constante, predecir el rendimiento de los centros para estudios clínicos que corren el riesgo de no cumplir con sus expectativas de reclutamiento. En última instancia, permitir el monitoreo en tiempo real de las actividades del centro y el progreso del reclutamiento podría dar instrucciones de mitigación oportunas con anticipación. La capacidad de hacerlo ayudaría con la planificación inicial de los estudios clínicos, la asignación de recursos y las evaluaciones de viabilidad, evitando pérdidas financieras y permitiendo una mejor toma de decisiones para un reclutamiento exitoso en los estudios clínicos.
Además, las empresas biofarmacéuticas pueden encontrarse desarrollando capacidades de IA internamente de forma esporádica y sin una gobernanza general. Reunir equipos multidisciplinarios en todas las funciones para respaldar un proceso de estudio clínico es un desafío, y muchas empresas biofarmacéuticas lo hacen de manera aislada. Esto da como resultado que muchos grupos utilicen una amplia gama de herramientas basadas en IA que no están completamente integradas en un sistema y una plataforma cohesivos. Por lo tanto, IBM observa que más clientes tienden a consultar a los líderes de IA para ayudar a establecer la gobernanza y mejorar las capacidades de IA y ciencia de datos, un modelo operativo en forma de asociaciones de entrega conjunta.
Al adoptar tres capacidades habilitadas para IA, las empresas biofarmacéuticas pueden optimizar significativamente el proceso de selección de centros para estudios clínicos, al tiempo que desarrollan competencias básicas de IA que se pueden escalar y ahorrar recursos financieros que se pueden reinvertir o redirigir. La capacidad de aprovechar estas ventajas es una forma en que las empresas farmacéuticas pueden obtener una ventaja competitiva considerable.
La predicción del reclutamiento generalmente se realiza antes de que comience el estudio y ayuda al estratega del reclutamiento y a los analistas de factibilidad en la planificación inicial del estudio, la asignación de recursos y la evaluación de factibilidad. La predicción precisa de la tasa de reclutamiento evita pérdidas financieras, ayuda a elaborar estrategias para los planes de inscripción teniendo en cuenta el rendimiento, y permite una planificación presupuestaria eficaz para evitar déficits y retrasos.
Los algoritmos de IA tienen el potencial de superar los enfoques estadísticos tradicionales para analizar datos completos de reclutamiento y pronosticar con precisión las tasas de inscripción.
Los insights en tiempo real sobre el rendimiento del centro ofrecen insights actualizados sobre el progreso de reclutamiento, facilita la detección temprana de problemas de rendimiento y permite la toma de decisiones proactivas y las correcciones de curso para facilitar el éxito de los estudios clínicos.
La IA permite monitorear y pronosticar el rendimiento del centro en tiempo real al automatizar el análisis de datos, proporcionar alertas e insights oportunos y permitir el análisis predictivos.
Tener un plan de mitigación bien definido y ejecutado durante la realización del estudio es esencial para su éxito.
Un motor de Next Best Action (NBA) es un sistema o algoritmo impulsado por IA que puede recomendar las acciones o intervenciones de mitigación más eficaces para optimizar el rendimiento del centro en tiempo real.
Los estudios clínicos son el pan de cada día de las industrias farmacéuticas; sin embargo, a menudo tienen retrasos que pueden extender significativamente la duración de un estudio determinado. Afortunadamente, existen respuestas sencillas para abordar algunos desafíos de gestión de estudios: comprender el proceso y a las personas involucradas, adoptar una estrategia de IA a largo plazo mientras se crean capacidades de IA dentro de este caso de uso, invertir en nuevos modelos de machine learning para permitir el forecasting del reclutamiento, monitoreo en tiempo real del centro y motor de recomendaciones basado en datos. Estos pasos pueden ayudar no solo a generar ahorros considerables, sino también a hacer que las empresas biofarmacéuticas se sientan más seguras sobre las inversiones en inteligencia artificial con impacto.
IBM Consulting y Pfizer están trabajando juntos para revolucionar la industria farmacéutica al reducir el tiempo y el costo asociados con los estudios clínicos fallidos para que los medicamentos puedan llegar a los pacientes que los necesitan de manera más rápida y eficiente.
Combinando la estrategia de tecnología y datos y la destreza informática de IBM y la amplia experiencia clínica de Pfizer, hemos establecido una colaboración para explorar la computación cuántica junto con el machine learning clásico para predecir con mayor precisión los centros de estudios clínicos con riesgo de fracaso en el reclutamiento. La computación cuántica es una tecnología emergente y transformadora que utiliza los principios de la mecánica cuántica para resolver problemas críticos de las industrias demasiado complejos para las computadoras clásicas.
