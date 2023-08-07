Este artículo, parte de la serie de IBM y Pfizer sobre la aplicación de técnicas de IA para mejorar el rendimiento de los estudios clínicos, se centra en el reclutamiento y la previsión. Además, buscamos explorar las formas de aumentar el volumen de pacientes, la diversidad en el reclutamiento para los estudios clínicos y el potencial de aplicar IA generativa y computación cuántica. Más que nunca, las empresas están descubriendo que gestionar estos recorridos interdependientes de una manera holística e integrada es esencial para lograr el cambio.

A pesar de los avances en la industria farmacéutica y la investigación biomédica, la entrega de medicamentos al mercado sigue siendo un proceso complejo con enormes oportunidades de mejora. Los estudios clínicos requieren mucho tiempo, son costosos y en gran medida ineficientes por razones que están fuera del control de las empresas. La selección eficiente de sitios para estudios clínicos sigue siendo un desafío importante en todas las industrias. La investigación realizada por el Tufts Center for Study of Drug Development y presentada en 2020 encontró que el 23 % de los estudios no logran cumplir con los plazos de reclutamiento planificados; cuatro años después, muchos de los clientes de IBM aún comparten la misma lucha. La incapacidad de cumplir con los plazos de reclutamiento planeados y el hecho de que ciertos centros no inscriban a los participantes contribuyen a un impacto monetario sustancial para las compañías farmacéuticas que puede transmitir a los proveedores y pacientes en forma de costos más altos para medicamentos y servicios de atención médica. La selección de los centros y los desafíos de reclutamiento son factores clave de costos para los clientes biofarmacéuticos de IBM, con estimaciones de entre USD 15 y 25 millones anuales, según el tamaño de la empresa y la cartera de proyectos. Esto está en línea con los puntos de referencia del sector existentes.

Cuando los estudios clínicos se interrumpen prematuramente debido al bajo rendimiento del centro, las preguntas de investigación quedan sin respuesta y los resultados de la investigación terminan sin publicarse. No compartir datos y resultados de los estudios clínicos aleatorios significa perder la oportunidad de contribuir a comentarios sistemáticos y metaanálisis, así como la falta de compartir las lecciones con la comunidad biofarmacéutica.

A medida que la inteligencia artificial (IA) establece su presencia en la industria biofarmacéutica, integrarla en el proceso de selección de centros para estudios clínicos y la gestión continua del rendimiento puede ayudar a empoderar a las empresas con insights invaluables sobre el rendimiento del centro, lo que puede resultar en tiempos de reclutamiento acelerados, reducción del footprint global del centro y significativos ahorros de costos (Anexo 1). La IA también puede empoderar a los gerentes y ejecutivos de los estudios con los datos para tomar decisiones estratégicas. En este artículo, describimos cómo las empresas biofarmacéuticas pueden aprovechar potencialmente un enfoque impulsado por IA para tomar decisiones informadas basadas en evidencia y aumentar la probabilidad de éxito de un centro de estudios clínicos.