Una prueba de estrés bancaria es un método para medir y predecir la capacidad de un banco para responder y resistir ciertos eventos económicos negativos hipotéticos, pero plausibles, como una recesión o una pandemia.
Durante una crisis financiera, los bancos sobreextendidos corren el riesgo de quedar descapitalizados si no gestionan el riesgo con prudencia y mantienen reservas de efectivo adecuadas. Un banco en quiebra de tamaño suficiente puede tener un efecto en cascada en los sistemas financieros nacionales y globales, lo que resulta en un daño exponencial, todo lo cual subraya la importancia crítica para las pruebas de estrés bancarias.
Las pruebas de estrés bancarias son un subconjunto de una metodología más amplia de pruebas de estrés utilizadas en finanzas para evaluar la resiliencia de muchos tipos de instrumentos financieros, como acciones, bonos y otros tipos de instituciones financieras, como fondos de cobertura. Dado que los bancos, especialmente los grandes, tienen más probabilidades de tener una influencia descomunal en sistemas financieros más amplios, es especialmente necesario garantizar que un banco esté preparado para responder a diversas tensiones potenciales.
Si bien hay muchas formas de realizar una prueba de estrés bancaria, generalmente, el proceso implica modelar las ganancias, pérdidas y riesgos proyectados para crear una proyección financiera. Los bancos, como la mayoría de las empresas, ya crean estas proyecciones como parte de sus operaciones normales de gestión de riesgos y gestión de vulnerabilidades y para fundamentar la toma de decisiones a corto y largo plazo.
Sin embargo, para una prueba de estrés, los analistas hacen proyecciones especiales basadas en el impacto hipotético de ciertos escenarios adversos posibles, como:
Los organismos reguladores mundiales adoptaron ampliamente los requisitos obligatorios de pruebas de estrés bancarias tras la crisis financiera de 2008, durante la cual niveles sin precedentes de prestatarios se vieron obligados a incumplir los llamados contratos de hipotecas de alto riesgo. Los bancos significativamente descapitalizados no pudieron cubrir las pérdidas de las hipotecas devaluadas, lo que resultó en un impacto devastador que comenzó en los mercados inmobiliarios y se extendió a toda la industria de servicios financieros. Las consecuencias incluyeron lo siguiente:
Al desencadenar la Gran Recesión, la peor recesión económica desde la Gran Depresión, la gravedad de la crisis de 2008 instigó la creación de nuevas agencias reguladoras, incluido el Programa de Alivio de Activos en Problemas (TARP), el Consejo de Supervisión de Estabilidad Financiera (FSOC) y el Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB).
En los últimos años, las pruebas de estrés bancarias se han vuelto cada vez más comunes. Los organismos rectores como la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed), la Autoridad de Regulación Prudencial del Reino Unido, la Autoridad Bancaria Europea (EBA) y el Fondo Monetario Internacional han adoptado pruebas de estrés bancarias obligatorias como parte de sus requisitos regulatorios más amplios para garantizar suficiente capital niveles de asignación necesarios para cubrir cualquier pérdida predecible resultante de eventos extremos, pero no inverosímiles.
Los bancos U.S. deben someterse a pruebas de estrés internas semestrales, con plazos ajustados para la presentación de informes. También están obligados a enviar a pruebas de estrés de supervisión realizadas por reguladores autorizados por el gobierno. Durante el ciclo anual de pruebas de estrés de supervisión, la Reserva Federal crea y publica cuatro documentos para establecer los parámetros y requisitos oficiales de la prueba del año y compartir los resultados de forma transparente con el público. Los cuatro documentos se pueden encontrar en el sitio web oficial de Publicaciones de pruebas de esfuerzo Dodd-Frank de la Reserva Federal e incluyen lo siguiente:
Todas las evaluaciones deben incluir un conjunto estandarizado de escenarios de prueba de estrés, como un tsunami en el sudeste asiático, una caída del 5 % en las ventas de propiedades inmobiliarios, una caída del 30 % en las ventas de pequeñas empresas o una combinación de múltiples shocks económicos a la vez. Los ejemplos históricos basados en condiciones económicas reales del pasado, como el colapso de la burbuja tecnológica de 2000, la pandemia de coronavirus en 2020 y la caída del mercado de valores en 1987, también se utilizan a menudo para simular las condiciones económicas y la volatilidad del mercado.
Durante una prueba de estrés, los analistas hacen proyecciones para sus próximos nueve trimestres basadas en los balances bancarios reales, así como en los escenarios hipotéticos requeridos para determinar si tienen suficientes coeficientes de capital para continuar haciendo distribuciones durante una recesión severa, ya sea demostrando reservas de capital adecuadas o exponer cualquier vulnerabilidad que pueda conducir al colapso del sistema bancario.
La Reserva Federal tiene la tarea de llevar a cabo pruebas de estrés de supervisión y publica documentos detallados con respecto a cómo se llevará a cabo el ciclo anual de pruebas, emitiendo pautas y anunciando cualquier actualización relevante cuando sea necesario. El proceso sigue un procedimiento estandarizado:
La Reserva Federal utiliza los resultados de la prueba de estrés supervisora, en parte, para establecer requisitos de capital para los bancos participantes, emite las órdenes regulatorias necesarias y publica sus hallazgos. Las instituciones financieras están obligadas por ley a cumplir con pruebas de estrés de supervisión transparentes. Las empresas cuyos resultados de las pruebas de estrés no demuestran suficiente capital bancario están obligadas a reducir los pagos de dividendos y las recompras de acciones para preservar o aumentar reservas de capital. Dado que esto a menudo puede tener consecuencias significativas para los precios de las acciones de un banco individual, algunos bancos que no pasan su prueba de estrés anual pueden evitar sanciones severas al presentar un plan de acción riguroso para demostrar o mejorar la adecuación de su reserva de capital.
Los grandes bancos internacionales han estado utilizando pruebas de estrés desde principios de la década de 1990 para predecir su capacidad para mantener las operaciones básicas incluso en tiempos de dificultades económicas significativas. En 1996, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, un asesor normativo bancario internacional, modificó el Acuerdo de Capital de Basilea para exigir a los bancos y empresas de inversión que realizaran pruebas de estrés. Aunque las recomendaciones del comité a menudo son implementadas por varios gobiernos regionales, no tienen la autoridad para hacer cumplir específicamente los requisitos del acuerdo. Hasta 2007, los bancos, específicamente en los Estados Unidos, generalmente solo realizaban pruebas de estrés a sí mismos a su propia discreción.
En respuesta a la crisis financiera de 2008, el gobierno federal de EE. UU. aprobó la Ley Dodd-Frank de Reforma de Wall Street y Protección al Consumidor con el objetivo de reformar el sistema regulatorio financiero y evitar que las instituciones "demasiado grandes para quebrar" no se preparen adecuadamente para las recesiones previsibles del mercado.
Como parte de esta reforma, en 2011, EE. UU. instituyó nuevas regulaciones que exigen a los bancos enviar el Análisis y Revisión Integral del Capital (CCAR), que incluye varias pruebas de estrés.
En octubre de 2012, los reguladores estadounidenses ampliaron esta práctica para exigir a los grandes bancos que realicen pruebas de estrés dos veces al año: una vez internamente y otra bajo la supervisión de los reguladores federales. Los requisitos de las pruebas de estrés de la Ley Dodd-Frank (DFAST) se ampliaron aún más en 2014 para incluir empresas medianas con activos en el rango de USD 10-50 mil millones.
Las pruebas de estrés bancarias proporcionan información valiosa sobre el estado de las instituciones financieras más importantes del mundo y ayudan a garantizar que los bancos cumplan con los requisitos críticos de capital para prolongar el crecimiento económico. Las pruebas de estrés ayudan a los bancos y a los reguladores a predecir, prepararse y mitigar posibles crisis económicas y a mantener un sistema financiero global sólido y resiliente.
Desde que inició las pruebas de estrés Dodd-Frank, la Reserva Federal descubrió que el capital posterior al estrés ha aumentado. El año pasado, un comunicado de prensa de la Fed anunció que, según las pruebas de estrés anuales, si bien los grandes bancos pueden sufrir una pérdida mayor en comparación con los resultados de años anteriores, están bien posicionados para sobrevivir a los desafíos previsibles del mercado y mantener los requisitos mínimos de capital.
Supere las barreras y avance con valor y convicción en la era de la IA generativa.
Brinde una atención al cliente para su institución financiera que impulse la productividad y el crecimiento con IBM watsonx assistant.
Descubra cómo los ejecutivos bancarios están evaluando y gestionando los riesgos que conlleva escalar rápidamente la IA generativa.
Descubra cómo los desarrolladores de software pueden crear, desplegar y ejecutar aplicaciones con IBM Z Developer Tools
IBM proporciona capacidades de nube híbrida e IA para ayudar a los bancos a hacer la transición a nuevos modelos operativos y alcanzar la rentabilidad.
IBM Financial Services Consulting ayuda a los clientes a modernizar los servicios bancarios y de pagos básicos y a construir bases digitales resilientes que resistan las interrupciones.
Descubra cómo los desarrolladores de software pueden crear, desplegar y ejecutar aplicaciones con IBM Z Developer Tools