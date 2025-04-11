Durante una crisis financiera, los bancos sobreextendidos corren el riesgo de quedar descapitalizados si no gestionan el riesgo con prudencia y mantienen reservas de efectivo adecuadas. Un banco en quiebra de tamaño suficiente puede tener un efecto en cascada en los sistemas financieros nacionales y globales, lo que resulta en un daño exponencial, todo lo cual subraya la importancia crítica para las pruebas de estrés bancarias.

Las pruebas de estrés bancarias son un subconjunto de una metodología más amplia de pruebas de estrés utilizadas en finanzas para evaluar la resiliencia de muchos tipos de instrumentos financieros, como acciones, bonos y otros tipos de instituciones financieras, como fondos de cobertura. Dado que los bancos, especialmente los grandes, tienen más probabilidades de tener una influencia descomunal en sistemas financieros más amplios, es especialmente necesario garantizar que un banco esté preparado para responder a diversas tensiones potenciales.

Si bien hay muchas formas de realizar una prueba de estrés bancaria, generalmente, el proceso implica modelar las ganancias, pérdidas y riesgos proyectados para crear una proyección financiera. Los bancos, como la mayoría de las empresas, ya crean estas proyecciones como parte de sus operaciones normales de gestión de riesgos y gestión de vulnerabilidades y para fundamentar la toma de decisiones a corto y largo plazo.

Sin embargo, para una prueba de estrés, los analistas hacen proyecciones especiales basadas en el impacto hipotético de ciertos escenarios adversos posibles, como:

Un aumento en las tasas de desempleo al X % en un año determinado

Una caída en los mercados de valores superior al Y % en un año determinado

Una disminución del PIB en un Z % en un año determinado

Un aumento en las tasas de interés a A %, B % o C %, etc.

Un aumento imprevisto en los contratos cerrados en un Q %

Un fuerte aumento en el precio del petróleo, el gas u otros recursos energéticos