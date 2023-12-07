Etiquetas
Herramientas de análisis Inteligencia artificial

Cómo OLAP y la IA pueden permitir mejores negocios

Primer plano de una placa de circuito azul

Los sistemas de bases de datos de procesamiento analítico en línea (OLAP) y la inteligencia artificial (IA) se complementan entre sí y pueden ayudar a mejorar el análisis de datos y la toma de decisiones cuando se utilizan en conjunto. Los sistemas OLAP están diseñados para procesar y analizar de manera eficiente grandes conjuntos de datos multidimensionales, mientras que las técnicas de IA extraen insights y hacen predicciones a partir de datos de OLAP. A medida que las técnicas de IA continúan evolucionando, se anticipan aplicaciones innovadoras en el dominio de OLAP.

Definición actual de OLAP

Los sistemas de bases de datos de OLAP han evolucionado significativamente desde su creación a principios de la década de 1990. Inicialmente, se diseñaron para manejar grandes volúmenes de datos multidimensionales, lo que permitía a las empresas realizar tareas analíticas complejas, como desglosar, resumir y segmentar.

Los primeros sistemas de OLAP eran bases de datos separadas y especializadas con estructuras de almacenamiento de datos y lenguajes de consulta únicos. Este enfoque aislado a menudo resultaba en redundancia y complejidad de los datos, lo que dificultaba la integración con otros sistemas empresariales. En la década de 2010, las tecnologías de OLAP en columnas (C-OLAP) y OLAP en memoria (IM-OLAP) ganaron prominencia. C-OLAP optimizó el almacenamiento de datos para un procesamiento de consultas más rápido, mientras que IM-OLAP almacenó los datos en la memoria para minimizar la latencia de acceso a los datos y permitir análisis en tiempo real. Estos avances mejoraron aún más el rendimiento y la escalabilidad de los sistemas OLAP.

Hoy en día, los sistemas de bases de datos de OLAP se han convertido en plataformas de analytics de datos completas e integradas, que atienden a las diversas necesidades de las empresas modernas. Se integran perfectamente con almacenes de datos basados en la nube, lo que facilita la recopilación, el almacenamiento y el análisis de datos de diversas fuentes.

Desafíos de adoptar soluciones OLAP basadas en la nube

La adopción de la nube para bases de datos OLAP se ha vuelto común debido a las ventajas de escalabilidad, elasticidad y rentabilidad. Sin embargo, las organizaciones enfrentan desafíos al adoptar soluciones OLAP basadas en la nube, como:

  • Migración de datos: la migración de grandes volúmenes de datos a la nube puede llevar mucho tiempo y recursos.
  • Latencia de la red: las distancias geográficas entre los datos y los usuarios pueden introducir problemas de latencia, lo que afecta el rendimiento de las consultas.
  • Optimización de costos: optimizar el gasto en la nube para los recursos de OLAP puede ser un desafío debido a los complejos modelos de precios y patrones de utilización de recursos.
  • Seguridad y cumplimiento: garantizar la seguridad de los datos y el cumplimiento de los requisitos normativos en el entorno de la nube puede ser complejo.
  • Habilidades y experiencia: la transición a OLAP basado en la nube puede requerir habilidades y experiencia especializadas en computación en la nube y tecnologías OLAP.

Identificación de las mejores prácticas y beneficios

En el ámbito de OLAP, el papel de la IA es cada vez más importante. Para crear un sistema OLAP sólido, debe proporcionar accesibilidad independientemente de la ubicación y el tipo de datos. También debe admitir varios formatos de almacenamiento, como almacenamiento en bloques, almacenamiento de objetos y formatos de archivo como Parquet, Avro y ORC.

Los sistemas de bases de datos OLAP han evolucionado de herramientas analíticas especializadas a plataformas integrales de analytics de datos, lo que permite a las empresas tomar decisiones informadas basadas en insights de conjuntos de datos grandes y complejos. Las organizaciones pueden esperar obtener los siguientes beneficios de la implementación de soluciones OLAP, incluidos los siguientes.

1. Capacidades mejoradas de análisis de datos

  • Exploración de datos multidimensionales: OLAP permite a los usuarios explorar datos desde múltiples perspectivas, identificando patrones y relaciones que podrían no ser evidentes en las bases de datos relacionales tradicionales.
  • Análisis detallado y resumido: OLAP permite a los usuarios profundizar en puntos de datos específicos o resumir en agregados más amplios, obteniendo una comprensión integral de las tendencias de datos.
  • Análisis de segmentación: OLAP permite a los usuarios dividir y segmentar datos a lo largo de varias dimensiones, aislando segmentos específicos para un análisis en profundidad.

2. Mejor toma de decisiones

  • Planificación estratégica y forecasting: OLAP ayuda a las empresas a identificar tendencias, patrones y riesgos potenciales, lo que permite una mejor planificación estratégica y forecasting.
  • Optimización de la asignación de recursos: OLAP proporciona insights sobre la utilización de recursos y rendimiento, lo que permite a las empresas optimizar la asignación de recursos y mejorar la eficiencia.
  • Análisis comparativo de rendimiento y tendencias: OLAP permite a las empresas comparar el rendimiento con puntos de referencia de las industrias e identificar áreas de mejora.

3. Mayores beneficios de eficiencia operativa

  • Reducción del tiempo de preparación de datos: las capacidades de preparación de datos de OLAP optimizan los procesos de análisis de datos, ahorrando tiempo y recursos.
  • Insights de datos en tiempo real: OLAP puede proporcionar insights en tiempo real sobre las operaciones comerciales, lo que permite a las empresas responder rápidamente a las condiciones cambiantes del mercado.
  • Mejora de la resolución de problemas: OLAP proporciona insights sobre las causas principales de los problemas, lo que permite a las empresas abordar los problemas de manera más eficaz.

4. Beneficios mejorados de comprensión del cliente

  • Segmentación y focalización de clientes: OLAP permite a las empresas segmentar a los clientes en función de diversas características, lo que permite campañas de marketing dirigidas.
  • Análisis del valor del ciclo de vida del cliente: OLAP ayuda a las empresas a identificar clientes de alto valor y desarrollar estrategias para retenerlos.
  • Predicción de abandono de clientes: OLAP puede identificar a los clientes en riesgo de abandono, lo que permite a las empresas implementar estrategias de retención.

5. Una ventaja competitiva

La implementación efectiva de las soluciones OLAP puede proporcionar a las empresas un beneficio competitivo al permitirles obtener una comprensión más profunda de las tendencias del mercado y el comportamiento de los clientes, identificar nuevas oportunidades comerciales y segmentos de mercado, responder rápidamente a las condiciones cambiantes del mercado y las demandas de los clientes y tomar decisiones más informadas sobre el desarrollo de productos, precios y estrategias de marketing.

Se espera que los motores de bases de datos de OLAP en la nube de próxima generación aporten avances significativos. Esta es una descripción general de las características clave: 

  • Analytics impulsados por IA: la integración de las capacidades de IA y machine learning en los motores de OLAP permitirá obtener insights en tiempo real, análisis predictivos y detección de anomalías, proporcionando a las empresas insights aplicables en la práctica para impulsar decisiones informadas.
  • Preparación y limpieza de datos automatizadas: las herramientas de preparación de datos impulsadas por IA automatizarán la limpieza, transformación y normalización de datos, reduciendo el tiempo y el esfuerzo necesarios para la preparación manual de datos y mejorando la calidad de los datos.
  • Tejido de datos unificado: los sistemas OLAP se integrarán perfectamente con almacenes y lagos de datos basados en la nube, proporcionando un tejido de datos unificado para el análisis integral de datos en diversas fuentes de datos.
  • Procesamiento de datos y analytics en tiempo real: los motores de OLAP manejarán flujos de datos en tiempo real y proporcionarán insights en tiempo real, lo que permitirá a las empresas tomar decisiones oportunas basadas en información actualizada.
  • Procesamiento transaccional o analítico híbrido: los sistemas OLAP convergerán con bases de datos transaccionales, lo que permitirá el análisis en tiempo real de los datos transaccionales y proporcionará una plataforma única para el procesamiento operativo y analítico.
  • Escalabilidad y elasticidad: los motores de OLAP serán altamente escalables y elásticos, y se ampliarán o reducirán automáticamente para manejar volúmenes de datos fluctuantes y demandas de los usuarios, optimizando la utilización de recursos y la rentabilidad.
  • Arquitectura sin servidor: los sistemas OLAP adoptarán arquitecturas sin servidor, eliminando la gestión y el aprovisionamiento de infraestructura, lo que permitirá a las empresas centrarse en el análisis de datos en lugar del mantenimiento de la infraestructura.
  • Facilidad de uso y analytics de autoservicio: los sistemas OLAP proporcionarán interfaces de usuario intuitivas, capacidades de consulta en lenguaje natural y características de analytics de autoservicio, lo que permitirá a los usuarios no técnicos acceder y analizar fácilmente los datos.
  • Seguridad y cumplimiento: los sistemas OLAP incorporarán características de seguridad avanzadas, incluyendo el cifrado de datos, los controles de acceso y el cumplimiento de las regulaciones de las industrias para proteger los datos confidenciales y cumplir con los requisitos normativos.
  • Diseño y despliegue nativos de la nube: los sistemas OLAP se diseñarán y optimizarán para entornos nativos de la nube, aprovechando la infraestructura y los servicios de la nube para un despliegue, gestión y escalabilidad sin problemas.

El futuro de los sistemas de bases de datos de OLAP

En resumen, el futuro de los sistemas de bases de datos de OLAP es brillante. Diseñados para entornos nativos de la nube, prometen una toma de decisiones más eficiente y basada en datos para las empresas, marcando el comienzo de una nueva era de agilidad e insight.

IBM® watsonx.data es un almacén de datos listo para la empresa, construido sobre una arquitectura de lakehouse de datos que permite las cargas de trabajo de analytics de nube híbrida, como ingeniería de datos, ciencia de datos y business intelligence, a través de componentes de código abierto con innovación integrada de IBM. IBM watsonx.data es el sistema OLAP de próxima generación que puede ayudarle a aprovechar al máximo sus datos.

 

Autor

John Millar Thangaraj

Senior Data and AI Specialist-HDM

Recursos

Gestión de datos para IA y analytics a escala

Descubra cómo un enfoque de lakehouse de datos abierto puede proporcionar datos fiables y una ejecución más rápida de los proyectos de analytics e IA.
Gartner® Magic Quadrant™ 2024 para herramientas de integración de datos

IBM fue nombrado líder por 19.º año consecutivo en Gartner® Magic Quadrant™ 2024 para herramientas de integración de datos.
The Data Differentiator

Explore la guía del líder de datos para crear una organización basada en datos e impulsar la ventaja empresarial.
Incremente la adopción de la IA con datos preparados para ella

Descubra por qué la inteligencia de datos impulsada por IA y la integración de datos son críticos a la hora de impulsar la preparación de datos estructurados y no estructurados y acelerar los resultados de IA.
El lakehouse de datos híbrido y abierto para la IA

Simplifique el acceso a los datos y automatice su gobernanza. Descubra el poder de integrar una estrategia de lakehouse de datos en su arquitectura de datos, incluida la optimización de costos de sus cargas de trabajo y el escalado de IA y analytics, con todos sus datos, en cualquier lugar.
Publicaciones sobre gestión de datos de IBM® Research

Explore cómo IBM Research se integra de forma regular en las nuevas características de IBM® Cloud Pak for Data.
Predicciones de Gartner® para 2024: cómo afectará la IA a los usuarios de analytics

Obtenga insights únicos del panorama en evolución de las soluciones ABI, en el que se destaquen las principales conclusiones, suposiciones y recomendaciones para los líderes de datos y analytics.
Soluciones relacionadas
Software y soluciones de gestión de datos

Diseñe una estrategia de datos que elimine los silos de datos, reduzca la complejidad y mejore la calidad de los datos para ofrecer experiencias excepcionales a clientes y empleados.

 Explore las soluciones de gestión de datos
IBM watsonx.data™

watsonx.data le permite escalar los analytics y la IA con todos sus datos, sin importar donde residan, a través de un almacén de datos abierto, híbrido y gobernado.

 Descubra watsonx.data
Servicios de consultoría en datos y analytics

Desbloquee el valor de los datos empresariales con IBM Consulting, y construya una organización impulsada por insights que ofrezca ventajas empresariales.

 Descubra los servicios de analytics
Dé el siguiente paso

Diseñe una estrategia de datos que elimine los silos de datos, reduzca la complejidad y mejore la calidad de los datos para ofrecer experiencias excepcionales a clientes y empleados.

 Explore las soluciones de gestión de datos Descubra watsonx.data