Cómo OLAP y la IA pueden permitir mejores negocios

Los sistemas de bases de datos de OLAP han evolucionado significativamente desde su creación a principios de la década de 1990. Inicialmente, se diseñaron para manejar grandes volúmenes de datos multidimensionales, lo que permitía a las empresas realizar tareas analíticas complejas, como desglosar, resumir y segmentar.

Los primeros sistemas de OLAP eran bases de datos separadas y especializadas con estructuras de almacenamiento de datos y lenguajes de consulta únicos. Este enfoque aislado a menudo resultaba en redundancia y complejidad de los datos, lo que dificultaba la integración con otros sistemas empresariales. En la década de 2010, las tecnologías de OLAP en columnas (C-OLAP) y OLAP en memoria (IM-OLAP) ganaron prominencia. C-OLAP optimizó el almacenamiento de datos para un procesamiento de consultas más rápido, mientras que IM-OLAP almacenó los datos en la memoria para minimizar la latencia de acceso a los datos y permitir análisis en tiempo real. Estos avances mejoraron aún más el rendimiento y la escalabilidad de los sistemas OLAP.

Hoy en día, los sistemas de bases de datos de OLAP se han convertido en plataformas de analytics de datos completas e integradas, que atienden a las diversas necesidades de las empresas modernas. Se integran perfectamente con almacenes de datos basados en la nube, lo que facilita la recopilación, el almacenamiento y el análisis de datos de diversas fuentes.