Las exploraciones de día cero subrayan los crecientes riesgos para las interfaces orientadas a Internet

Informes recientes confirman la explotación activa de una vulnerabilidad crítica zero-day dirigida a las interfaces de gestión de cortafuegos de próxima generación (NGFW) de Palo Alto Networks. Aunque las rápidas advertencias y las directrices de mitigación de Palo Alto ofrecen un punto de partida para la corrección, las implicaciones más amplias de estas vulnerabilidades demandan la atención de las organizaciones a nivel mundial.

El aumento de ataques a interfaces de gestión orientadas a Internet pone de manifiesto un escenario en evolución y obliga a replantear cómo las organizaciones protegen activos críticos.