Debido a que se basa en IA, Comet también refuerza comportamientos que ya hemos visto con la búsqueda de IA. Dado que los motores de búsqueda de IA tienden a resumir la información en lugar de dirigir a los usuarios a sitios externos, es más probable que las personas permanezcan en la misma página, en lo que algunos llaman búsqueda de “cero clic”. Y, efectivamente, informes recientes muestran que las tasas de clics son más bajas con las herramientas de búsqueda impulsadas por IA.

Con Perplexity's Comet, también puedes “chatear” con el contenido de una landing page, haciendo preguntas al navegador sobre lo que se muestra. Incluso traducirá el contenido automáticamente si está en un idioma diferente al que ha estado usando. Si bien son útiles, estas características plantean preguntas sobre la monetización y la publicidad.

"Cambia el SEO para siempre", dijo Hay. “Estamos acostumbrados a que el SEO sea búsqueda, palabras clave, llegar a una página de destino. Ahora estamos entrando en este mundo de la IA SEO. ¿Cómo es relevante esa página de destino ahora? ¿Existe una página de destino diseñada para la navegación en Comet?

Por supuesto, Perplexity no es la única empresa tecnológica que intenta crear un navegador realmente diseñado para la IA y, nos atrevemos a decir, desafiar a Chrome de Google o Safari de Apple. The Browser Company lanzó recientemente su navegador agente Dia, y Opera Neon promete ayudar a sus usuarios y actuar en su nombre. Reuters informó que OpenAI también está desarrollando su propio navegador, con planes de integrar los propios productos de IA de la compañía, como su agente, Operator.

Pero, ¿será eso suficiente para convencer a los usuarios que han estado usando Chrome y Safari durante años? Google y Apple aún poseen casi el 85 % del tráfico mundial de navegadores. "Estamos arraigados en ir a Google: escribir, presionar 'buscar', hacer clic", dijo Hay. "Me pregunto si la gente descargará el navegador en primer lugar". Queda por ver si el atractivo de la IA agéntica será lo suficientemente fuerte como para romper el hábito.