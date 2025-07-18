Con el lanzamiento la semana pasada de Comet, su nuevo navegador web, la empresa de IA Perplexity está abordando un nuevo desafío: reinventar la forma en que los usuarios cotidianos interactúan con la web. Con solo una semana de inicio, la demanda de Comet ya es fuerte, según el director ejecutivo (CEO) de Perplexity, Aravind Srinivas.
Actualmente disponible para los suscriptores de Perplexity Max, Comet se implementará solo por invitación en las próximas semanas, con prioridad para aquellos en una creciente lista de espera. "La demanda de [invitación] de Comet me da las primeras vibraciones del lanzamiento de Gmail", escribió Srinivas en LinkedIn. "Fue un producto increíble y Comet todavía no está en la misma [liga], pero se siente especial tener a Perplexity creando algo que la gente realmente quiere".
Esta semana, Perplexity invitó a IBM Think a probar el navegador de primera mano. Empecé con dos preguntas en mente: ¿qué tan bien puede Comet ofrecer lo que le pido? ¿Realmente tiene el potencial de alterar la forma en que interactuamos con Internet hoy en día?
Primero, ¿qué es Comet? A primera vista, parece el hijo de un navegador tradicional y la página de inicio de Perplexity. Los usuarios pueden escribir direcciones, sin embargo, después de años de usar la barra de pestañas de Google Chrome, puede resultar extrañamente desorientador no confiar en ella para los enlaces y la navegación. Si eres uno de los 22 millones de usuarios activos de Perplexity, el cuadro de instrucción en el centro de la pantalla te resultará familiar al instante.
Escriba una consulta y verá que Comet busca, Think y ejecuta la solicitud, además de ofrecer acciones de seguimiento o preguntas relacionadas. Al igual que el operador de OpenAI o las características de investigación, esta interactividad brinda a los usuarios más control, dijo Chris Hay, ingeniero distinguido de IBM, en una entrevista con IBM Think.
Entonces, ¿qué puede hacer Comet por nosotros que sus navegadores predecesores no puedan? Según Perplexity, Comet puede ejecutar flujos de trabajo completos, teniendo en cuenta el contexto del usuario.
Probamos Comet en varias tareas diarias después de vincularlo a Gmail, Google Calendar y nuestros sitios web favoritos. Recuperar los correos electrónicos directamente desde el navegador era fácil; solo había que pedirle que lo hiciera. Le pedí a Comet que mostrara correos electrónicos para un próximo viaje, lo cual hizo... a veces.
Comet puede ejecutar tareas como encontrar y reservar un restaurante. Incluso puede enviar un correo electrónico usando Gmail, lo cual hizo, a mi esposo, y me encantó descubrir que no había forma de saber que no había sido escrito o redactado por mí. Darle al navegador instrucciones amplias como “encontrar un restaurante y reservarlo” y verlo actuar en mi nombre fue igualmente impresionante. Ya fuera comprobando artículos en Amazon, haciendo reservas o incluso navegando por el notoriamente complicado sistema de reservas de trenes de Francia, cuando Comet lo hizo bien, realmente se sintió como el comienzo de una nueva era en la búsqueda.
“El navegador será bueno en los escenarios típicos, pero lo habrán entrenado para eso. Reservar un vuelo, un restaurante, ese es el ejemplo típico que se obtiene todo el tiempo”, dijo Hay, y señaló que Comet podría comportarse de manera diferente para diferentes tareas.
Comet no siempre lo hace bien: en un momento, traté de dar una instrucción al navegador para que reservara una mesa para un amigo mío y para mí, y terminó enviando un correo electrónico a un contacto diferente.
Debido a que se basa en IA, Comet también refuerza comportamientos que ya hemos visto con la búsqueda de IA. Dado que los motores de búsqueda de IA tienden a resumir la información en lugar de dirigir a los usuarios a sitios externos, es más probable que las personas permanezcan en la misma página, en lo que algunos llaman búsqueda de “cero clic”. Y, efectivamente, informes recientes muestran que las tasas de clics son más bajas con las herramientas de búsqueda impulsadas por IA.
Con Perplexity's Comet, también puedes “chatear” con el contenido de una landing page, haciendo preguntas al navegador sobre lo que se muestra. Incluso traducirá el contenido automáticamente si está en un idioma diferente al que ha estado usando. Si bien son útiles, estas características plantean preguntas sobre la monetización y la publicidad.
"Cambia el SEO para siempre", dijo Hay. “Estamos acostumbrados a que el SEO sea búsqueda, palabras clave, llegar a una página de destino. Ahora estamos entrando en este mundo de la IA SEO. ¿Cómo es relevante esa página de destino ahora? ¿Existe una página de destino diseñada para la navegación en Comet?
Por supuesto, Perplexity no es la única empresa tecnológica que intenta crear un navegador realmente diseñado para la IA y, nos atrevemos a decir, desafiar a Chrome de Google o Safari de Apple. The Browser Company lanzó recientemente su navegador agente Dia, y Opera Neon promete ayudar a sus usuarios y actuar en su nombre. Reuters informó que OpenAI también está desarrollando su propio navegador, con planes de integrar los propios productos de IA de la compañía, como su agente, Operator.
Pero, ¿será eso suficiente para convencer a los usuarios que han estado usando Chrome y Safari durante años? Google y Apple aún poseen casi el 85 % del tráfico mundial de navegadores. "Estamos arraigados en ir a Google: escribir, presionar 'buscar', hacer clic", dijo Hay. "Me pregunto si la gente descargará el navegador en primer lugar". Queda por ver si el atractivo de la IA agéntica será lo suficientemente fuerte como para romper el hábito.
