Después de la investigación profunda viene la investigación profunda

Pero la búsqueda es solo una de las muchas aplicaciones de la IA agentiva.

"Este es solo uno de esos primeros casos de uso que hemos identificado en los que hay un valor claro demostrable que aporta el razonamiento", dice Soule.

El cambio hacia la IA agente ya está transformando industrias, obligando a las compañías a replantear su forma de operar. "No he conocido a un solo fundador que no trabaje en esta pregunta, y me reúno con 500 fundadores cada año", dice Frank Desvignes, socio fundador de True Global Ventures en Silicon Valley.

Una de las industrias que ya está experimentando este cambio es la de los viajes. Sarah Eley, cofundadora y directora de operaciones de Bookit N Go, un servicio de reserva de viajes B2B y B2C, dice que los agentes pueden hacer una investigación, ofrecer recomendaciones personalizadas y reservar viajes en nombre de sus usuarios. "Me parece tan obvio que este es el siguiente paso lógico cuando se trata de viajar porque hoy en día es muy difícil planificar y reservar", dice.

Más allá del marketing y la atención al cliente, todos los aspectos del negocio, desde la cadena de suministro y las finanzas hasta los recursos humanos y las operaciones, serán transformados por la IA agentiva.

"La IA agente está provocando un cambio de paradigma", afirma Karen Butner, líder de investigación global del Institute for Business Value de IBM.

En lugar de que las personas realicen las tareas individuales involucradas, los agentes realizarán las tareas, explica Butner. Las personas administrarán los agentes de IA para asegurarse de que trabajen juntos sin problemas para lograr los objetivos comerciales.

“Estos sistemas no solo aprenden, sino que se adaptan. Yo llamo a las personas que los manejan 'directores de IA 'porque ellos orquestan todo”, dice Butner.

En un mundo de agentes, las operaciones se ejecutarán las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y los humanos se volverán a capacitar. El valor de los agentes de IA no residirá en las tareas operativas, sino en su capacidad para comprender y analizar el entorno. La oportunidad será enorme.

¿Qué podemos esperar de la investigación profunda en lo que respecta a estos sistemas de agencia? Es uno de los casos de uso más prácticos para el razonamiento, dice Soule. Es más, una vez que estos modelos de razonamiento comienzan a superponerse en los datos empresariales, las posibilidades se multiplican, cree Varshney: “Think que esa es la compañía que va a ganar miles de millones de dólares”.