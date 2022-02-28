Los 5 pasos clave para la migración de aplicaciones

A medida que las aplicaciones, las arquitecturas y los procesos de negocio se vuelven más complejos, comprender cómo funcionan todas esas partes móviles es absolutamente crítico. Esta serie de entradas en el blog trata sobre modernización de aplicaciones, migración a la nube y cómo la observabilidad puede ayudar a las organizaciones a mantener sus productos funcionando de manera óptima para sus clientes. En la parte 1, definimos la modernización de aplicaciones y explicamos cómo se convirtió en la palanca para la experiencia del usuario. En la parte 2, se analizaron las opciones de modernización de aplicaciones y el proceso de CI/CD. En la parte 3, identificamos los pasos clave en el proceso de migración de aplicaciones a la nube.

Nube pública, nube privada, nube híbrida o multinube: no importa cuál use, existen numerosos desafíos al migrar sus aplicaciones a la nube. A pesar de ello, la suerte está echada. La investigación de Synergy Research Group encontró que el gasto en infraestructura en la nube superó el gasto on premises por primera vez en 2020, y lo hizo por un amplio margen.

La investigación también muestra que el gasto empresarial en servicios de infraestructura en la nube continuó aumentando agresivamente en 2020, creciendo un 35 % hasta alcanzar casi los 130 000 millones de dólares. Mientras tanto, el gasto empresarial en hardware y software de centros de datos se redujo en un 6 % a menos de 90 000 millones de dólares.

Eso significa que todavía hay mucha migración de aplicaciones en curso. Ciertamente, muchas son aplicaciones nuevas, pero muchas otras podrían ser aplicaciones existentes que se están refactorando o realojando. Todos presentan desafíos, pero las aplicaciones que están más entrelazadas con las tecnologías heredadas presentan el mayor desafío.