Los 5 pasos clave para la migración de aplicaciones

A medida que las aplicaciones, las arquitecturas y los procesos de negocio se vuelven más complejos, comprender cómo funcionan todas esas partes móviles es absolutamente crítico. Esta serie de entradas en el blog trata sobre modernización de aplicaciones, migración a la nube y cómo la observabilidad puede ayudar a las organizaciones a mantener sus productos funcionando de manera óptima para sus clientes. En la parte 1, definimos la modernización de aplicaciones y explicamos cómo se convirtió en la palanca para la experiencia del usuario. En la parte 2, se analizaron las opciones de modernización de aplicaciones y el proceso de CI/CD. En la parte 3, identificamos los pasos clave en el proceso de migración de aplicaciones a la nube.
Nube pública, nube privada, nube híbrida o multinube: no importa cuál use, existen numerosos desafíos al migrar sus aplicaciones a la nube. A pesar de ello, la suerte está echada. La investigación de Synergy Research Group encontró que el gasto en infraestructura en la nube superó el gasto on premises por primera vez en 2020, y lo hizo por un amplio margen.
La investigación también muestra que el gasto empresarial en servicios de infraestructura en la nube continuó aumentando agresivamente en 2020, creciendo un 35 % hasta alcanzar casi los 130 000 millones de dólares. Mientras tanto, el gasto empresarial en hardware y software de centros de datos se redujo en un 6 % a menos de 90 000 millones de dólares.
Eso significa que todavía hay mucha migración de aplicaciones en curso. Ciertamente, muchas son aplicaciones nuevas, pero muchas otras podrían ser aplicaciones existentes que se están refactorando o realojando. Todos presentan desafíos, pero las aplicaciones que están más entrelazadas con las tecnologías heredadas presentan el mayor desafío.
Los cinco pasos de migración definidos a continuación comprenden una lista de mejores prácticas para lograr migraciones exitosas a la nube. La planificación es una parte crítica del éxito de las migraciones en la nube, y una falla en la planificación bien podría conducir a una falla no planificada.
La lista de pasos de migración es lo más rigurosa posible sin entrar en cuestiones específicas para diferentes entornos. Su migración podría requerir pasos adicionales para tener éxito. Principalmente, la lista sirve a un entorno de migración sobre el cual se puede construir su migración. En otras palabras, ciertamente puede haber más pasos, pero no debería haber menos.
La migración de aplicaciones es un proceso complejo que requiere una planificación y ejecución cuidadosas. Implica una variedad de actividades, incluida la evaluación de la infraestructura existente, la selección de la estrategia de migración adecuada, la prueba y validación de las aplicaciones migradas y el monitoreo de su rendimiento posterior a la migración. Con el enfoque adecuado, las organizaciones pueden migrar con éxito sus aplicaciones a plataformas modernas, lo que les permite aprovechar las últimas tecnologías y mejorar la agilidad empresarial.
Una herramienta que puede ayudar en el proceso de migración de aplicaciones es IBM Instana. Instana proporciona una solución de gestión del rendimiento de las aplicaciones (APM) que permite a las organizaciones monitorear el rendimiento de las aplicaciones en tiempo real. Con Instana, las empresas pueden obtener visibilidad del estado y el rendimiento de sus aplicaciones, identificar cualquier problema que pueda surgir durante la migración y garantizar que las aplicaciones migradas continúen funcionando de manera óptima una vez completada la migración. Al utilizar Instana como parte de su estrategia de migración de aplicaciones, las organizaciones pueden minimizar el riesgo, reducir el tiempo de inactividad y garantizar una transición fluida a plataformas modernas.
Acceda a insights esenciales sobre la migración a la nube con el último informe de IBM. Descubra los 10 datos más importantes que todo líder tecnológico debe conocer.
Conozca las principales diferencias entre infraestructura como servicio (IaaS), plataforma como servicio (PaaS) y software como servicio (SaaS). Explore cómo cada modelo de nube proporciona distintos niveles de control, escalabilidad y gestión para satisfacer las diferentes necesidades empresariales.
Descubra el proceso de migración de aplicaciones entre plataformas o entornos al tiempo que garantiza una interrupción mínima y un rendimiento optimizado. Conozca las estrategias, los casos de uso y las fases de la migración de aplicaciones heredadas y modernas.
Aprenda a realizar la transición de sus aplicaciones a la nube con rapidez al emplear una estrategia "lift and shift", conservando la infraestructura existente y obteniendo al mismo tiempo los beneficios de la nube. Explore las ventajas, las cargas de trabajo de VMware y los casos de uso que hacen de este enfoque la opción preferida para muchas empresas.
Migre las cargas de trabajo de VMware vSphere a IBM Cloud con RackWare Management Module (RMM), una herramienta de migración de autoservicio que ofrece migración automatizada.
Planifique y acelere de forma eficiente sus proyectos de migración a la nube con IBM Turbonomic. Obtenga insights aplicables en la práctica sobre las cargas de trabajo de las aplicaciones, optimice el rendimiento y ahorre costos a la vez que garantiza transiciones a la nube de manera fluida.
Automatice el aprovisionamiento y la orquestación de redes en la nube para simplificar la migración, mejorar la agilidad y garantizar operaciones sin interrupciones.
IBM Instana Observability automatiza el descubrimiento de aplicaciones, la supervisión, el seguimiento y el análisis de la causa principal para entornos de microservicios.
IBM Turbonomic es un software de gestión de recursos de aplicaciones que utiliza IA para optimizar el rendimiento, el costo y el cumplimiento de los entornos multinube. Está disponible como SaaS o para autoalojamiento.
Acelere su proceso de migración a la nube con los servicios de consultoría de expertos de IBM. Descubra cómo nuestras soluciones pueden ayudarlo a realizar la transición a la nube de manera eficiente, o agende una demostración en vivo para ver los beneficios de IBM Turbonomic en acción.