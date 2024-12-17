Con la inteligencia artificial generativa (IA generativa) en la primera línea de la seguridad de la información, los equipos rojos desempeñan un papel esencial en la identificación de vulnerabilidades que otros pueden pasar por alto.

Dado que el costo promedio de una filtración de datos alcanzó un máximo histórico de 4.88 millones de dólares en 2024, las empresas necesitan saber exactamente dónde se encuentran sus vulnerabilidades. Dado el notable ritmo al que están adoptando la IA generativa, es muy probable que algunas de esas vulnerabilidades se encuentren en los modelos de IA, o en los datos utilizados para entrenarlos.

Ahí es donde entra en juego el red teaming específico para IA. Es una forma de probar la resiliencia de los sistemas de IA frente a escenarios de amenazas dinámicas. Esto implica simular escenarios de ataque del mundo real para someter a prueba los sistemas de IA antes y después de desplegarlos en un entorno de producción. El equipo rojo se ha vuelto de vital importancia para garantizar que las organizaciones puedan disfrutar de los beneficios de la IA generativa sin agregar riesgos.

El servicio X-Force Red Offensive Security de IBM sigue un proceso iterativo con pruebas continuas para abordar las vulnerabilidades en cuatro áreas clave:

Pruebas de seguridad y protección de modelos Pruebas de aplicaciones de IA generativa Pruebas de seguridad de plataformas de IA Pruebas de seguridad de pipelines de MLSecOps

En este artículo, nos centraremos en tres tipos de ataques adversarios que tienen como objetivo los modelos de IA y los datos de entrenamiento.