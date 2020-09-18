SaaS proporciona una alternativa interesante a la instalación de software estándar en el entorno empresarial (modelo tradicional), donde debe construir el servidor, instalar la aplicación y configurarla. En cambio, las aplicaciones residen en una red remota en la nube a la que se accede a través de la web o una API, y funciona como un alquiler. Usted y su organización tienen la autorización para usarlo durante un período de tiempo y pagar por el software que está utilizando.

Las siguientes son cinco de las principales ventajas de usar SaaS:

1. Reducción del tiempo de obtención de beneficios

El software como servicio (SaaS) difiere del modelo tradicional porque el software (aplicación) ya está instalado y configurado. Puedes simplemente provisionar el servidor para una instancia en la nube y, en un par de horas, tendrás la aplicación lista para usar. Esto reduce el tiempo dedicado a la instalación y configuración, y puede reducir los problemas que dificultan el despliegue del software.

2. Costos más bajos

SaaS puede proporcionar ahorros de costos beneficiosos, ya que generalmente reside en un entorno compartido o de múltiples inquilinos, donde los costos de licencia de hardware y software son bajos en comparación con el modelo tradicional.

Otra ventaja es que puede escalar rápidamente su base de clientes, ya que SaaS permite a las pequeñas y medianas empresas utilizar un software que de otro modo no utilizarían debido al alto costo de las licencias.

Los costos de mantenimiento también se reducen, ya que el proveedor de SaaS es propietario del entorno y se divide entre todos los clientes que utilizan esa solución.

3. Escalabilidad e integración

Por lo general, las soluciones SaaS residen en entornos de nube que son escalables y tienen integraciones con otras ofertas de SaaS. En comparación con el modelo tradicional, no es necesario comprar otro servidor o software. Solo necesita habilitar una nueva oferta de SaaS y, en términos de planificación de la capacidad del servidor, el proveedor de SaaS es el propietario. Además, tienes la flexibilidad de poder escalar tu uso de SaaS hacia arriba o hacia abajo según necesidades específicas.

4. Nuevos lanzamientos (actualizaciones)

Con SaaS, el proveedor actualiza la solución y está disponible para sus clientes. Los costos y el esfuerzo asociados con las actualizaciones y las nuevas versiones son menores que el modelo tradicional que generalmente lo obliga a comprar un paquete de actualización e instalarlo (o pagar servicios especializados para actualizar el entorno).

5. Fácil de usar y realizar pruebas de concepto

Las ofertas de SaaS son fáciles de usar, ya que ya vienen con las mejores prácticas y muestras integradas. Los usuarios pueden hacer pruebas de concepto y probar la funcionalidad del software o una nueva característica con antelación. Además, puede tener más de una instancia con diferentes versiones y realizar una migración fluida. Incluso en entornos grandes, puedes usar soluciones SaaS para probar el software antes de comprar.

Aprenda más

IBM® Cloud ha adoptado las ventajas del software como servicio (SaaS) y ha construido una cartera de más de 100 aplicaciones SaaS que resuelven las necesidades críticas de negocio de nuestros clientes. Explore las aplicaciones IBM SaaS para empresas y TI.