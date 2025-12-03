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Replantear la gobernanza, el riesgo y el cumplimiento (GRC) en la era de la IA: cambios prácticos para el riesgo y el cumplimiento en tiempo real

Publicado el 3 de diciembre de 2025
Cuatro cubos conectados para completar un proceso de datos
By Amit Sharma

La gobernanza, el riesgo y el cumplimiento normativo (GRC) han sido tradicionalmente la red de seguridad de las organizaciones. Garantiza que se sigan las políticas, se registren los riesgos y se entreguen los informes de cumplimiento a tiempo. En un mundo impulsado por IA, eso ya no es suficiente.

A medida que las organizaciones adoptan rápidamente herramientas de IA en todos los departamentos, el panorama de riesgos se está transformando. Lo que antes era un proceso predecible y basado en políticas es ahora un desafío dinámico y en tiempo real que exige mayor rapidez, visibilidad y visión estratégica.

Este análisis examina cómo la IA no solo está cambiando lo que hacen los equipos de GRC, sino que está remodelando fundamentalmente la forma en que operan.

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Por qué los enfoques tradicionales de GRC ya no funcionan

Comencemos con lo obvio: el ritmo de cambio ha superado a los marcos estáticos.

  • Procesos aislados y manuales: la GRC tradicional depende en gran medida de hojas de cálculo, correos electrónicos y sistemas inconexos. Este enfoque fragmentado lleva a esfuerzos duplicados, riesgos perdidos y tiempos de respuesta más lentos.
  • Incapacidad para escalar con la complejidad: los cambios regulatorios, las amenazas cibernéticas y las operaciones globales están evolucionando demasiado rápido para que los sistemas de GRC heredados los gestionen. Estas herramientas no pueden proporcionar la visibilidad o escalabilidad en tiempo real necesarias en el complejo entorno actual.
  • Falta de insight y automatización en tiempo real: sin automatización y datos en tiempo real, las organizaciones se ven obligadas a reaccionar a los riesgos a posteriori. La toma de decisiones se ralentiza y se pierden oportunidades para prevenir problemas.

El entorno de riesgo actual es complejo. La GRC impulsada por IA transforma sistemas obsoletos en operaciones de riesgo y cumplimiento más inteligentes, rápidas y predictivas.

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Cómo la IA está cambiando las reglas de la GRC

1. La GRC se está convirtiendo en tiempo real

La IA permite el monitoreo continuo de riesgos y controles, cambiando la GRC de auditorías periódicas a supervisión siempre activa, que incluye:

  • Detección en tiempo real de infracciones de políticas
  • Alertas instantáneas por fallas de control
  • Actualizaciones automatizadas de los registros de riesgos a medida que cambian las condiciones

En lugar de revisar trimestralmente las violaciones de control de acceso, la IA marca anomalías, como escaladas de privilegios o actividad inusual de inicio de sesión en tiempo real.

2. La IA permite la gestión predictiva de riesgos

Los modelos de machine learning pueden identificar indicadores tempranos de riesgos emergentes, incluso antes de que surja un problema de cumplimiento. Proporcionan mayor protección a través de estos métodos:

  • Los modelos predictivos pueden identificar a los proveedores externos de alto riesgo.
  • El análisis de comportamiento puede detectar posibles violaciones del control interno.
  • Las herramientas de procesamiento de lenguaje natural (PLN) pueden interpretar las nuevas normativas y asignarlas automáticamente a los controles pertinentes.

Este cambio convierte la gestión del riesgo de reactiva a proactiva. Por ejemplo, los modelos predictivos pueden detectar un aumento inusual en la actividad de las cuentas con privilegios que indique una posible amenaza interna antes de que se agrave.

3. La automatización elimina el trabajo de cumplimiento manual

Ya no es necesario recopilar evidencia para auditorías o actualizar registros de políticas manualmente.

Los sistemas impulsados por IA ahora pueden:

  • Analizar automáticamente los documentos para detectar incumplimientos normativos.
  • Generar informes de auditoría personalizados para diferentes organismos reguladores.
  • Asignar dinámicamente los cambios normativos a los controles internos y las políticas.

El resultado es un ahorro de tiempo significativo y una reducción del error humano, que sigue siendo uno de los principales riesgos de cumplimiento hoy en día. Por ejemplo, la IA puede analizar miles de documentos de políticas para identificar las cláusulas que no cumplen las normas antes de una auditoría externa.

El nuevo rol de los equipos de GRC en un mundo de IA

A medida que la IA asume más trabajo manual, los profesionales de GRC deben evolucionar sus roles. Esto es lo que exige el futuro:

  • Pensamiento estratégico: el enfoque pasa de limitarse a cumplir con los requisitos a evaluar las vulnerabilidades de la empresa y gestionar la exposición en un entorno volátil.
  • Conocimientos tecnológicos: aunque los responsables de GRC no necesitan saber programar, comprender cómo funcionan (y fallan) los sistemas de IA es esencial para su supervisión y gobernanza.
  • Colaboración multifuncional: los equipos de GRC deben colaborar estrechamente con los equipos legales, de TI, de seguridad, de productos y de IA para integrar los principios de gobernanza en el diseño y despliegue del sistema.

El problema: la IA también necesita gobernanza

Si bien la IA está transformando la GRC, también está creando desafíos de gobernanza completamente nuevos.

Las preguntas que la GRC debe abordar ahora incluyen:

  • ¿Quién es responsable cuando un sistema de IA toma una decisión equivocada?
  • ¿Se pueden explicar las decisiones impulsadas por IA a los auditores y a los organismos reguladores?
  • ¿Cómo identificamos y mitigamos el sesgo en los modelos de IA?

Para abordar estos desafíos, las organizaciones deben desarrollar marcos de gobernanza específicos para la IA junto con las prácticas tradicionales de GRC. Este enfoque incluye:

  • Políticas de gestión de riesgos de modelos
  • Principios éticos de uso de IA
  • Estándares de transparencia y auditabilidad
  • Control en todo el ciclo de vida de la IA

GRC como habilitador, no como guardián

La IA no es solo otra herramienta empresarial; es un multiplicador de fuerza. Pero sin una gobernanza adecuada, puede convertirse rápidamente en una responsabilidad.

Los equipos de GRC que adoptan la IA, tanto como riesgo como herramienta, están mejor equipados para moverse más rápido, operar de manera más inteligente y permitir la innovación en lugar de ralentizarla.

El futuro de la GRC no se trata de controlar por controlar, sino de convertirse en un socio estratégico para escalar una IA confiable en toda la empresa.

Autor

Amit Sharma

MDR - Cyber Threat Responder
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