Los CIO están bajo una presión constante para optimizar el gasto operativo, pero necesitan más fondos para iniciar iniciativas de modernización de TI. Los equipos de operaciones de TI están lidiando con la creciente complejidad de las aplicaciones en entornos híbridos y multinube, lo que conduce a servicios empresariales deficientes y aumenta los costos.

Los arquitectos técnicos luchan por mantener y gestionar un entorno de TI amplio debido al aumento de la deuda técnica. Los gerentes de continuidad de negocio se preocupan por el impacto potencial de las fallas de TI en las operaciones mientras buscan soluciones para la resiliencia y la continuidad. Por último, a los Gerentes de Entrega y Talento les resulta difícil obtener y retener talento con la combinación correcta de habilidades de tecnología empresarial y experiencia en operaciones de AMS liderada por IA.

La administración y optimización de las aplicaciones empresariales y su infraestructura subyacente afectan a los líderes de TI en todas las funciones. Pero los CIO, sin visibilidad de las operaciones de TI correlacionadas con las prioridades del negocio, son los más afectados; si no pueden mostrar el rendimiento de las inversiones actuales, no pueden pedir más fondos.

Gestionar aplicaciones críticas personalizadas dentro de entornos híbridos y multicloud requiere un esfuerzo y cuidado sostenidos. Algunos de los principales desafíos que enfrentan las empresas en la gestión de aplicaciones personalizadas son: