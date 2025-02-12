A medida que la IA remodela el ámbito empresarial, se está produciendo un cambio radical en nuestra forma de pensar sobre la gestión de aplicación. Las organizaciones más exitosas en 2025 no solo se están adaptando a la complejidad de la nube; lo están utilizando como catalizador de una inteligencia operativa inigualable para generar valor comercial real.
Los líderes de TI en todos los roles enfrentan desafíos complejos a medida que utilizan insights impulsados por IA y automatización para transformar la forma en que abordan la gestión de aplicaciones. Pero con el enfoque correcto, los líderes empresariales pueden mejorar significativamente la prestación de servicios a lo largo de todo el ciclo de vida de la aplicación.
Los analistas de la industria han informado sus insights y predicciones para el año, y no sorprende que la atención se centre en optimizar y estabilizar los sistemas de TI existentes. Con respecto a los servicios de gestión de aplicaciones, las 3 principales tendencias notables son:
Los CIO están bajo una presión constante para optimizar el gasto operativo, pero necesitan más fondos para iniciar iniciativas de modernización de TI. Los equipos de operaciones de TI están lidiando con la creciente complejidad de las aplicaciones en entornos híbridos y multinube, lo que conduce a servicios empresariales deficientes y aumenta los costos.
Los arquitectos técnicos luchan por mantener y gestionar un entorno de TI amplio debido al aumento de la deuda técnica. Los gerentes de continuidad de negocio se preocupan por el impacto potencial de las fallas de TI en las operaciones mientras buscan soluciones para la resiliencia y la continuidad. Por último, a los Gerentes de Entrega y Talento les resulta difícil obtener y retener talento con la combinación correcta de habilidades de tecnología empresarial y experiencia en operaciones de AMS liderada por IA.
La administración y optimización de las aplicaciones empresariales y su infraestructura subyacente afectan a los líderes de TI en todas las funciones. Pero los CIO, sin visibilidad de las operaciones de TI correlacionadas con las prioridades del negocio, son los más afectados; si no pueden mostrar el rendimiento de las inversiones actuales, no pueden pedir más fondos.
Gestionar aplicaciones críticas personalizadas dentro de entornos híbridos y multicloud requiere un esfuerzo y cuidado sostenidos. Algunos de los principales desafíos que enfrentan las empresas en la gestión de aplicaciones personalizadas son:
La complejidad de la gestión de aplicaciones en entornos híbridos ha ido aumentando continuamente, y los métodos tradicionales tienen dificultades para seguir el ritmo de los entornos informáticos modernos. La gestión basada en IA introduce un avance transformador al proporcionar soluciones inteligentes basadas en datos para optimizar el rendimiento de las aplicaciones, mejorar la seguridad y agilizar las operaciones.
Mediante el uso del machine learning y los análisis predictivos, la IA puede identificar patrones, anticipar retos y ofrecer soluciones proactivas, lo que ayuda a garantizar una integración y funcionalidad perfectas en todas las plataformas en la nube. La IA ha revolucionado la forma en que las empresas gestionan aplicaciones personalizadas en entornos híbridos multicloud con las siguientes capacidades:
La industria ya está viendo a los proveedores multinube hacer incorporación de IA generativa en sus ofertas, y podemos esperar ver más de esto en 2025.
La combinación de un enfoque de activos con una metodología de gestión de bajo contacto que incorpora automatización ha demostrado ser un punto de inflexión para optimizar la gestión de aplicaciones críticas para el negocio. Mediante el uso de tecnologías avanzadas como la IA/machine learning (ML) y herramientas nativas de la nube, esta metodología permite a los clientes mejorar la eficiencia operativa mediante el uso de modelos de autoservicio. Esto reduce la necesidad de intervención manual, lo que reduce el error humano.
Una metodología de bajo contacto es muy adecuada para operaciones como:
IBM ha ayudado a una empresa multinacional de fabricación a utilizar un enfoque de AMS que prioriza los activos para desplegar una estrategia independiente de la plataforma y de las herramientas, basada en datos para las operaciones de TI. El servicio impulsado por IA proporciona monitoreo y observabilidad 24x7 en todo el entorno de TI.
También proporciona gestión de servicios de TI impulsada por IA, lo que supone un avance significativo en cuanto a eficiencia operativa, visibilidad y eficacia. Esto ha ayudado a la empresa a detectar más de 50 problemas antes de la producción y a ahorrar más de 83 000 USD en gastos mensuales de TI, junto con ahorros adicionales por la reducción del esfuerzo manual.
En IBM, utilizamos nuestra amplia gama de herramientas propias en una metodología de activos primero que nos permite acelerar y optimizar nuestros servicios AMS y ofrecer beneficios a nuestros clientes. La cartera de activos y aceleradores incluye Manage on Mainframe, Transition Engine y PRISM, por nombrar algunos.
En conjunto, estas herramientas y activos ayudan a mejorar significativamente la prestación de servicios en todo el ciclo de vida de la aplicación. Además, los activos están impulsados por IBM Consulting® Advantage, una plataforma de entrega de IA que proporciona asistentes, agentes y aplicaciones de IA específicos para cada función y dominio. No se trata solo de administrar aplicaciones; se trata de optimizar las operaciones comerciales para el crecimiento sostenible y la mejora continua.
Para una visión más profunda de IBM Consulting, únete a nuestro próximo seminario web, Aprovechando la IA para simplificar la gestión y optimizar costes de aplicaciones personalizadas en nubeshíbridas.
