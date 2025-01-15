Estudio ISC2 sobre la fuerza laboral en ciberseguridad: escasez de trabajadores calificados en IA

Hace dos años, la IA ni siquiera se consideraba una habilidad necesaria para los trabajos relacionados con la ciberseguridad, pero ahora es una de las cinco habilidades más importantes, según Jon France, director de seguridad de la información (CISO) con ISC2.

“Y sospechamos que probablemente el próximo año, será el conjunto de habilidades más demandado en torno a la seguridad”, dijo France en una conversación en el Congreso de Seguridad de ISC2 en Las Vegas.

(Si se pregunta, las otras habilidades en los cinco primeros puestos son la nube, la arquitectura de confianza cero, la análisis forense, la respuesta a incidentes y la seguridad de las aplicaciones, todas las áreas que han estado en la parte superior de la lista de necesidades de habilidades durante mucho tiempo).

El papel de la IA en la ciberseguridad está cambiando debido al aumento exponencial de los datos y a la necesidad de recopilar información de calidad sobre los datos que se generan.

"La IA es una de las herramientas que obviamente puede considerar grandes conjuntos de datos muy rápidamente", dijo France. Aun así, los ojos humanos son necesarios para validar los resultados generados a partir de los modelos de IA. Aquí es donde más se necesitarán las habilidades de seguridad de la IA para avanzar en los cambios en la forma en que los analistas y el personal de respuesta a incidentes analizan los datos.

Francia también cree que la IA cambiará el alcance de los puestos de seguridad de nivel inicial. “Creo que si estás entrando en la profesión, y si tienes que elegir una cosa para aprender, obtendrás las oportunidades más favorables si tienes Experiencia en el uso de IA generativa y programación”.

En este momento, sin embargo, hay cierta desconexión entre las habilidades técnicas que los gerentes de contratación Think son necesarias y lo que quieren los gerentes que no contratan. Ambos tipos de gerentes enumeran las habilidades de seguridad de computación en la nube en la parte superior de la lista, pero cuando se les preguntó sobre las habilidades de IA/machinelearning (ML), solo el 24 % de los gerentes de contratación dijeron que era una habilidad que querían en este momento, ocupando el último lugar en la lista de habilidades que necesitan. Cuando se pregunta a los gerentes que no contratan sobre las habilidades más demandadas para avanzar en sus carreras, el 37 % dijo que la IA/machine learning (ML) es más alta que cualquier otra habilidad enumerada, excepto la seguridad en la nube.