Estudio ISC2 sobre la fuerza laboral en ciberseguridad: escasez de trabajadores calificados en IA

La IA ha tenido un impacto en todo el mundo de la tecnología, por lo que no debería sorprender a nadie que el Estudio ISC2 de la Fuerza Laboral de Ciberseguridad 2024 vio a la inteligencia artificial (IA) saltar a la lista de las cinco principales habilidades de seguridad.
No se trata solo de la necesidad de trabajadores con habilidades de IA relacionadas con la seguridad. El estudio de la fuerza laboral también profundiza en cómo los 16 000 encuestados creen que la IA afectará la ciberseguridad y los roles laborales en general, desde el cambio de enfoques de habilidades hasta la creación de estrategias de IA generativa (IA generativa).
Según el estudio, dos tercios de los encuestados Think que su experiencia en ciberseguridad aumentará la Tecnología de IA; por otro lado, a un tercio le preocupa que sus empleos puedan ser eliminados en un mundo centrado en la IA.
Eso, por supuesto, no va a suceder de inmediato. Ni siquiera la mitad de los encuestados han implementado IA generativa en sus herramientas. La preocupación más inmediata para los profesionales de la ciberseguridad son los presupuestos.
“En 2024, el 25 % de los encuestados informaron despidos en sus departamentos de ciberseguridad, un aumento del 3 % con respecto a 2023, mientras que el 37 % enfrentó recortes presupuestarios, un aumento del 7 % con respecto a 2023”, afirma el informe.
Estos recortes presupuestarios han afectado la brecha de habilidades, ya que dos tercios de los encuestados dijeron que los recortes presupuestarios no solo han llevado a la escasez actual de personal, sino que se espera que dificulten aún más el cierre de la brecha de habilidades en los próximos años.
Muchos de los encuestados señalaron que la brecha de habilidades ha tenido un efecto más negativo en la seguridad de la organización que la disminución del personal en el sitio. En parte porque no hay fondos disponibles para la capacitación y porque aquellos con habilidades muy demandadas están pasando a puestos mejor remunerados, muchos equipos de seguridad tienen dificultades para abordar las amenazas y riesgos en el ámbito actual de la ciberseguridad.
Hace dos años, la IA ni siquiera se consideraba una habilidad necesaria para los trabajos relacionados con la ciberseguridad, pero ahora es una de las cinco habilidades más importantes, según Jon France, director de seguridad de la información (CISO) con ISC2.
“Y sospechamos que probablemente el próximo año, será el conjunto de habilidades más demandado en torno a la seguridad”, dijo France en una conversación en el Congreso de Seguridad de ISC2 en Las Vegas.
(Si se pregunta, las otras habilidades en los cinco primeros puestos son la nube, la arquitectura de confianza cero, la análisis forense, la respuesta a incidentes y la seguridad de las aplicaciones, todas las áreas que han estado en la parte superior de la lista de necesidades de habilidades durante mucho tiempo).
El papel de la IA en la ciberseguridad está cambiando debido al aumento exponencial de los datos y a la necesidad de recopilar información de calidad sobre los datos que se generan.
"La IA es una de las herramientas que obviamente puede considerar grandes conjuntos de datos muy rápidamente", dijo France. Aun así, los ojos humanos son necesarios para validar los resultados generados a partir de los modelos de IA. Aquí es donde más se necesitarán las habilidades de seguridad de la IA para avanzar en los cambios en la forma en que los analistas y el personal de respuesta a incidentes analizan los datos.
Francia también cree que la IA cambiará el alcance de los puestos de seguridad de nivel inicial. “Creo que si estás entrando en la profesión, y si tienes que elegir una cosa para aprender, obtendrás las oportunidades más favorables si tienes Experiencia en el uso de IA generativa y programación”.
En este momento, sin embargo, hay cierta desconexión entre las habilidades técnicas que los gerentes de contratación Think son necesarias y lo que quieren los gerentes que no contratan. Ambos tipos de gerentes enumeran las habilidades de seguridad de computación en la nube en la parte superior de la lista, pero cuando se les preguntó sobre las habilidades de IA/machinelearning (ML), solo el 24 % de los gerentes de contratación dijeron que era una habilidad que querían en este momento, ocupando el último lugar en la lista de habilidades que necesitan. Cuando se pregunta a los gerentes que no contratan sobre las habilidades más demandadas para avanzar en sus carreras, el 37 % dijo que la IA/machine learning (ML) es más alta que cualquier otra habilidad enumerada, excepto la seguridad en la nube.
En su estudio IA en ciberseguridad 2024, ISC2 descubrió que el 82 % de los encuestados son optimistas de que la IA mejorará la eficiencia del trabajo, y el 88 % pensó que afectaría su rol de trabajo de alguna manera. Confiar más en la IA en el mundo cibernético tiene muchos aspectos positivos, pero también existen problemas relacionados con la tecnología que causan estrés. Cuatro de cada diez encuestados dijeron que no están preparados para la explosión de la IA, según el estudio de IA, y el 65 % dijo que su fuerza laboral necesita más regulaciones sobre el uso seguro de la IA generativa, según el estudio de fuerza laboral.
Pero también hay muchas dudas sobre qué habilidades serán necesarias. "Si bien los participantes del estudio especularon sobre qué habilidades se pueden automatizar o optimizar, aún no pueden predecir qué actividades, si las hay, reemplazará la IA", informó el estudio. Quizá por eso los responsables de contratación muestran cierta reticencia a contratar profesionales de ciberseguridad que tengan conocimientos técnicos en IA.
Con la IA, muchos anticipan un aumento en la necesidad de habilidades no técnicas. La ciberseguridad ha estado más abierta a encontrar profesionales potenciales fuera de las áreas técnicas tradicionales y capacitarlos para sus nuevas funciones, por lo que no es demasiado sorprendente que, debido a que los gerentes de contratación no están seguros del tipo de habilidades que se requerirán para usar la IA generativa como herramienta de seguridad (o para proteger la IA generativa, en realidad), hay una mayor disposición a adoptar por defecto habilidades no tecnológicas que se consideran más transferibles a medida que la tecnología evoluciona. En general, las sólidas habilidades de comunicación se enumeraron como el conjunto de habilidades más demandado en toda la ciberseguridad, seguidas de cerca por las sólidas habilidades de resolución de problemas y las habilidades de trabajo en equipo/colaboración.
Al observar el panorama general de cómo las habilidades de IA encajarán en la fuerza laboral de ciberseguridad en el futuro, es probable que los problemas que obstaculizan la contratación hoy en día tengan un impacto similar en la experiencia en IA. Los recortes presupuestarios disminuirán la fuerza laboral, como ya se mencionó. Francia también señaló la brecha de recursos humanos, donde los puestos de nivel inicial se publican con requisitos, como certificaciones que requieren cinco años de experiencia laboral.
“También tenemos que acabar con este mito: un nuevo ingreso a la fuerza laboral de ciberseguridad no significa que sea joven. Puede ser un cambio de carrera. De hecho, los cambios de carrera traen muchos puntos de vista y experiencias diferentes”, dijo France.
Contrata por las habilidades que el empleado aporta, aunque no sean las que necesitas en este momento. “El resto”, dijo France, “se puede enseñar”.