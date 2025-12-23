Haga que la FP&A sea proactiva infundiendo inteligencia de decisiones

Dos empresarias sentadas en una estación de trabajo en la oficina discutiendo un proyecto en una tableta digital

Autor

Deepak Joshi

Finance and Supply Chain Transformation Leader, IBM Consulting

Las organizaciones están bajo presión constante para tomar decisiones más rápidas e inteligentes. Los profesionales de planificación y análisis financiero (FP&A) suelen centrarse en la elaboración de reportes retrospectivos y el forecasting. Debido a esto, a menudo se ven obligados a satisfacer las demandas del dinámico entorno empresarial actual.

Como era de esperar, el 34 % de los directores ejecutivos (CEO) están preocupados por la reinvención del modelo de negocio, y el 30 % de los directores financieros (CFO) se centran en la precisión de los pronósticos.

La incorporación de la inteligencia de decisiones es la piedra angular de una planeación financiera eficaz. Permite a los profesionales de FP&A aprovechar los datos, la tecnología y los analytics para impulsar la toma de decisiones estratégicas. La tecnología, la integración de datos externos, los informes avanzados, la gestión de riesgos y la sustentabilidad están transformando a FP&A en una potencia de inteligencia de decisiones.

La tecnología como facilitador para el asociado de negocios estratégico

La tecnología de punta está redefiniendo el papel de los profesionales de FP&A, permitiéndoles evolucionar como asociados de negocios estratégicos. La inteligencia artificial (IA), el machine learning (ML) y la IA generativa (IA gen) son fundamentales para esta Transformación, automatizando las tareas manuales y proporcionando insights predictivos y prescriptivos.

La IA proporciona beneficios claros en FP&A: un 25 % menos de costos de planificación, presupuestación y forecasting, un 33 % más rápido en el ciclo presupuestario, un 4 % más de precisión general en los pronósticos y un 57 % menos de errores en los pronósticos de ventas.

Al integrar tecnologías, FP&A pasa de una función reactiva a un controlador proactivo de la estrategia empresarial:

  • Automatización y enfoque en el trabajo estratégico: herramientas como IBM® watsonx Orchestrate optimizan los procesos rutinarios, como la consolidación de datos y la generación de informes. Esto libera a los profesionales de FP&A para que se centren en actividades de alto valor, como el análisis estratégico.
  • Procesamiento de datos en tiempo real: la computación en la nube y analytics de big data ofrecen escalabilidad e insight en tiempo real, lo que permite un modelado de escenarios más rápido y forecasting iterativos.
  • Colaboración mejorada: las herramientas digitales permiten una mejor comunicación multifuncional, lo que garantiza que los equipos financieros trabajen en sintonía con otros departamentos para alinear las estrategias operativas y financieras.
Uso de fuentes de datos externas

La integración de datos externos en los procesos de FP&A es crucial para desarrollar una comprensión integral de la dinámica empresarial. Las fuentes de datos externas, como las tendencias del mercado, la inteligencia competitiva y el análisis geopolítico, complementan los datos financieros internos para crear un marco sólido para la toma de decisiones.

Mediante el uso de fuentes de datos externas, los equipos de FP&A pueden mejorar significativamente sus capacidades de toma de decisiones. La incorporación de insights externos, como tendencias del mercado y datos competitivos, junto con métricas financieras internas, conduce a:

  • Forecasting mejorado: el uso de datos externos enriquece los modelos predictivos, lo que permite a las organizaciones anticipar cambios y hacer pronósticos más precisos.
  • Planificación de escenarios: la combinación de datos externos e internos permite el análisis dinámico de escenarios, lo que ayuda a las empresas a prepararse para diversas contingencias.
  • Alineación estratégica: los insights derivados de datos externos garantizan que la toma de decisiones se alinee con condiciones y oportunidades de mercado más amplias.

La combinación de datos externos con datos internos revela insights ocultos y permite a las organizaciones no solo responder a los cambios externos, sino también capitalizarlos.

Informes mejorados para asesoramiento estratégico

Los resúmenes financieros estáticos tradicionales han dado paso a narrativas dinámicas basado en datos que comunican insights complejos de manera clara y efectiva.

Los informes mejorados transforman la forma en que FP&A comunica los insights, haciendo que los datos complejos sean más accesibles y procesables. Esta evolución está impulsada por dos factores clave:

  • Herramientas de visualización Advanced: los paneles interactivos y las plataformas de visualización de datos permiten a los equipos de FP&A presentar insights de una manera accesible y visualmente atractiva.
  • Mejora de la toma de decisiones: la mejora de los informes facilita una mejor comprensión y alineación entre las partes interesadas, asegurando que las decisiones estén basadas en datos y sean estratégicamente sólidas.

Los informes mejorados también desempeñan un papel fundamental en el fomento de la colaboración multifuncional. Al proporcionar insights claros y en tiempo real, FP&A garantiza que todos los departamentos operen con una comprensión unificada de los objetivos comerciales. Esta perspectiva compartida rompe los silos y fomenta la transparencia, lo que permite que los equipos de finanzas, operaciones y estrategia colaboren de manera efectiva.

Además, los informes mejorados son un habilitador crítico de la planificación empresarial integrada (IBP) y la planificación y analytics ampliados (xP&A). Estas metodologías enfatizan la alineación de los planes financieros y operativos para crear una estrategia cohesiva que impulse el éxito organizacional de las siguientes maneras:

  • Respaldo a IBP: los informes mejorados proporcionan un conjunto unificado de métricas e insights que alinean los objetivos financieros con las capacidades operativas. Esta integración garantiza que los planes sean procesables y adaptables a los cambios del mercado.
  • Facilitar xP&A: al expandirse más allá de la planificación tradicional centrada en las finanzas, los informes mejorados integran insights de ventas, marketing, cadena de suministro y otros departamentos. Esta visión holística permite a las organizaciones crear Estrategia integral basada en datos que sea dinámica y con visión de futuro.

La capacidad de combinar informes mejorados con colaboración multifuncional, IBP y xP&A garantiza que FP&A no solo informe la toma de decisiones; moldea y alinea activamente la estrategia organizacional para obtener resultados óptimos.

IBM® watsonx Orchestrate y watsonx Assistant integran procesos perfectamente y de manera rápida para habilitar IBP y xP&A mientras utilizan las inversiones tecnológicas existentes.

Gestión integrada de riesgos y cumplimiento

La gestión de riesgos y el cumplimiento son parte integral de la mejora de la inteligencia de decisiones. FP&A ahora desempeña un papel crítico en la identificación, monitoreo y mitigación de riesgos, al tiempo que garantiza la alineación con los requisitos normativos. Este rol incluye lo siguiente:

  • Evaluación proactiva de riesgos: al integrar la gestión de riesgos en la planificación financiera, las organizaciones pueden identificar amenazas potenciales de manera temprana y responder de manera efectiva.
  • Cumplimiento normativo: el uso de tecnología para el monitoreo en tiempo real garantiza el cumplimiento de los estándares regulatorios globales, minimizando la exposición a los riesgos de cumplimiento.
  • Construcción de resiliencia: Incorporar el análisis de riesgos en la toma de decisiones mejora la agilidad organizacional y la preparación ante interrupciones inesperadas.

La integración de riesgo y cumplimiento garantiza que las empresas se mantengan resilientes mientras buscan oportunidades de crecimiento.

Sustentabilidad en la toma de decisiones financieras

La sustentabilidad ya no es una consideración secundaria; es una prioridad estratégica. Según el estudio de IBM IBV, The ESG data conundrum, 2023, el 72 % de los ejecutivos ven a ESG como un habilitador de ingresos, y el 76 % lo ven como central para su estrategia de negocio. La incorporación de métricas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en los procesos de FP&A permite a las organizaciones alinear sus estrategias financieras con el objetivo de sustentabilidad a largo plazo de las siguientes maneras:

  • Integración estratégica: al incorporar factores ESG en la planificación financiera, las organizaciones pueden evaluar su impacto en la sustentabilidad y adaptar las estrategias en consecuencia.
  • Mitigación de riesgos: el análisis ESG ayuda a identificar los riesgos asociados con las prácticas no sostenibles, garantizando el cumplimiento de las regulaciones en evolución.
  • Creación de valor: la incorporación de métricas ESG mejora la confianza de los stakeholder, respalda la rentabilidad a largo plazo y posiciona a las organizaciones como líderes en prácticas comerciales sostenibles.

La integración de la sustentabilidad en la toma de decisiones de FP&A ayuda a garantizar que las empresas no solo prosperen hoy, sino que también sigan siendo viables en el futuro.

Adopte la inteligencia de decisiones para desbloquear el futuro de FP&A

La transformación de FP&A en un centro de inteligencia de decisiones es un paso vital para las organizaciones que pretenden navegar en el entorno complejo e impredecible actual. Mediante el uso de tecnología avanzada, la integración de datos externos, la mejora de los informes, la incorporación de la gestión de riesgos y la priorización de la sustentabilidad, FP&A se convierte en un socio proactivo y estratégico para impulsar el éxito empresarial.

Esta evolución permite a los profesionales de FP&A moverse más allá de los roles tradicionales, proporcionando insights aplicables en la práctica que dan forma a la estrategia organizacional y fomentan el crecimiento a largo plazo. A medida que las empresas adoptan la inteligencia de decisiones, FP&A se sitúa a la vanguardia, guiando a las organizaciones hacia la resiliencia, la agilidad y el éxito sostenible.

