Las organizaciones están bajo presión constante para tomar decisiones más rápidas e inteligentes. Los profesionales de planificación y análisis financiero (FP&A) suelen centrarse en la elaboración de reportes retrospectivos y el forecasting. Debido a esto, a menudo se ven obligados a satisfacer las demandas del dinámico entorno empresarial actual.
Como era de esperar, el 34 % de los directores ejecutivos (CEO) están preocupados por la reinvención del modelo de negocio, y el 30 % de los directores financieros (CFO) se centran en la precisión de los pronósticos.
La incorporación de la inteligencia de decisiones es la piedra angular de una planeación financiera eficaz. Permite a los profesionales de FP&A aprovechar los datos, la tecnología y los analytics para impulsar la toma de decisiones estratégicas. La tecnología, la integración de datos externos, los informes avanzados, la gestión de riesgos y la sustentabilidad están transformando a FP&A en una potencia de inteligencia de decisiones.
La tecnología de punta está redefiniendo el papel de los profesionales de FP&A, permitiéndoles evolucionar como asociados de negocios estratégicos. La inteligencia artificial (IA), el machine learning (ML) y la IA generativa (IA gen) son fundamentales para esta Transformación, automatizando las tareas manuales y proporcionando insights predictivos y prescriptivos.
La IA proporciona beneficios claros en FP&A: un 25 % menos de costos de planificación, presupuestación y forecasting, un 33 % más rápido en el ciclo presupuestario, un 4 % más de precisión general en los pronósticos y un 57 % menos de errores en los pronósticos de ventas.
Al integrar tecnologías, FP&A pasa de una función reactiva a un controlador proactivo de la estrategia empresarial:
La integración de datos externos en los procesos de FP&A es crucial para desarrollar una comprensión integral de la dinámica empresarial. Las fuentes de datos externas, como las tendencias del mercado, la inteligencia competitiva y el análisis geopolítico, complementan los datos financieros internos para crear un marco sólido para la toma de decisiones.
Mediante el uso de fuentes de datos externas, los equipos de FP&A pueden mejorar significativamente sus capacidades de toma de decisiones. La incorporación de insights externos, como tendencias del mercado y datos competitivos, junto con métricas financieras internas, conduce a:
La combinación de datos externos con datos internos revela insights ocultos y permite a las organizaciones no solo responder a los cambios externos, sino también capitalizarlos.
Los resúmenes financieros estáticos tradicionales han dado paso a narrativas dinámicas basado en datos que comunican insights complejos de manera clara y efectiva.
Los informes mejorados transforman la forma en que FP&A comunica los insights, haciendo que los datos complejos sean más accesibles y procesables. Esta evolución está impulsada por dos factores clave:
Los informes mejorados también desempeñan un papel fundamental en el fomento de la colaboración multifuncional. Al proporcionar insights claros y en tiempo real, FP&A garantiza que todos los departamentos operen con una comprensión unificada de los objetivos comerciales. Esta perspectiva compartida rompe los silos y fomenta la transparencia, lo que permite que los equipos de finanzas, operaciones y estrategia colaboren de manera efectiva.
Además, los informes mejorados son un habilitador crítico de la planificación empresarial integrada (IBP) y la planificación y analytics ampliados (xP&A). Estas metodologías enfatizan la alineación de los planes financieros y operativos para crear una estrategia cohesiva que impulse el éxito organizacional de las siguientes maneras:
La capacidad de combinar informes mejorados con colaboración multifuncional, IBP y xP&A garantiza que FP&A no solo informe la toma de decisiones; moldea y alinea activamente la estrategia organizacional para obtener resultados óptimos.
IBM® watsonx Orchestrate y watsonx Assistant integran procesos perfectamente y de manera rápida para habilitar IBP y xP&A mientras utilizan las inversiones tecnológicas existentes.
La gestión de riesgos y el cumplimiento son parte integral de la mejora de la inteligencia de decisiones. FP&A ahora desempeña un papel crítico en la identificación, monitoreo y mitigación de riesgos, al tiempo que garantiza la alineación con los requisitos normativos. Este rol incluye lo siguiente:
La integración de riesgo y cumplimiento garantiza que las empresas se mantengan resilientes mientras buscan oportunidades de crecimiento.
La sustentabilidad ya no es una consideración secundaria; es una prioridad estratégica. Según el estudio de IBM IBV, The ESG data conundrum, 2023, el 72 % de los ejecutivos ven a ESG como un habilitador de ingresos, y el 76 % lo ven como central para su estrategia de negocio. La incorporación de métricas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en los procesos de FP&A permite a las organizaciones alinear sus estrategias financieras con el objetivo de sustentabilidad a largo plazo de las siguientes maneras:
La integración de la sustentabilidad en la toma de decisiones de FP&A ayuda a garantizar que las empresas no solo prosperen hoy, sino que también sigan siendo viables en el futuro.
La transformación de FP&A en un centro de inteligencia de decisiones es un paso vital para las organizaciones que pretenden navegar en el entorno complejo e impredecible actual. Mediante el uso de tecnología avanzada, la integración de datos externos, la mejora de los informes, la incorporación de la gestión de riesgos y la priorización de la sustentabilidad, FP&A se convierte en un socio proactivo y estratégico para impulsar el éxito empresarial.
Esta evolución permite a los profesionales de FP&A moverse más allá de los roles tradicionales, proporcionando insights aplicables en la práctica que dan forma a la estrategia organizacional y fomentan el crecimiento a largo plazo. A medida que las empresas adoptan la inteligencia de decisiones, FP&A se sitúa a la vanguardia, guiando a las organizaciones hacia la resiliencia, la agilidad y el éxito sostenible.
