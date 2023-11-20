Integración de aplicaciones y datos de atención médica con FHIR + HL7

Los proveedores de atención médica de hoy utilizan una amplia variedad de aplicaciones y datos en un amplio ecosistema de socios para gestionar sus flujos de trabajo diarios. La integración de estas aplicaciones y datos es crítico para su éxito, lo que les permite brindar atención al paciente de manera eficiente y eficaz.
A pesar de las modernas capacidades de integración y transformación de datos que hicieron que el intercambio de datos entre aplicaciones fuera más rápido y sencillo, la industria de la salud se ha quedado rezagada debido a la sensibilidad y complejidad de los datos involucrados. De hecho, algunos datos de atención médica aún se transmiten en formato físico, lo que impide que los proveedores se beneficien de la integración y la automatización.
Boletín de la industria
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes de la industria sobre IA, automatización, datos y más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se entregará en inglés. En cada boletín, encontrará un enlace para darse de baja. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
Nivel de Salud Seven (HL7) es una serie de estándares internacionales diseñados para hacer frente a este desafío. Introducidos por primera vez en 1989, los estándares fueron creados por Health Level Seven International, un grupo de líderes en tecnología y atención médica con el objetivo de proporcionar un mejor soporte para el flujo de trabajo hospitalario. HL7 ha proporcionado un conjunto estándar de atributos de pacientes y eventos clínicos para mejorar la interoperabilidad en la atención médica.
Fast Healthcare Interoperability Resource (FHIR) es la versión más reciente de HL7.
La especificación FHIR define estándares para el intercambio de datos de atención médica, incluida la forma en que la información de atención médica se puede compartir entre diferentes sistemas informáticos, independientemente de la forma en que se almacene. El estándar FHIR describe elementos de datos, mensajes y formatos de documentos, así como una interfaz de programación de aplicaciones (API) para intercambiar registros de salud electrónicos (EHR) y registros médicos electrónicos (EMR). FHIR es de código abierto y proporciona API abiertas que permiten el intercambio continuo de datos en tiempo real.
FHIR facilita a los pacientes la gestión de su atención, incluso si ven a múltiples proveedores en diferentes organizaciones de atención médica y utilizan múltiples planes (múltiples pagadores que utilizan múltiples EHR). Al crear un registro de estado personal unificado y único del paciente que integra datos de diferentes formatos, los estándares FHIR ofrecen una visión completa de la información del paciente para mejorar la coordinación general de la atención y el apoyo a las decisiones clínicas. Todos obtienen beneficio de soluciones de atención médica más eficaces, personalizadas, integradas y rentables.
FHIR se basa en estándares anteriores, como HL7 versión 2 (V2) y HL7 versión 3 (V3), y utiliza estándares web comunes, como API RESTful, XML, JSON y HTTP. El uso de API REST hace que FHIR sea más eficiente, ya que permite a los consumidores de datos solicitar información bajo demanda, en lugar de suscribirse a un flujo que Comparte todos los datos, ya sea que se necesiten de inmediato o no (como era el caso en versiones anteriores de HL7).
La API REST de HL7 FHIR se puede utilizar con aplicaciones móviles, comunicaciones basadas en la nube, intercambio de datos basados en EHR, comunicación de servidor en tiempo real y más. Con FHIR, los desarrolladores de software pueden desarrollar aplicaciones estandarizadas basadas en navegador que permiten a los usuarios acceder a datos clínicos desde cualquier sistema de atención médica, independientemente de los sistemas operativos y dispositivos utilizados.
FHIR es más fácil de aprender e implementar que las versiones anteriores y ofrece interoperabilidad inmediata. El estándar FHIR también permite diferentes enfoques arquitectónicos que se pueden utilizar para recopilar información de un sistema moderno o heredado/existente.
Aunque FHIR es compatible con los estándares HL7 V2 y CDA, las organizaciones deberían migrar a FHIR para usar la nueva dirección de intercambio de datos de información de estado. Sin embargo, muchos proveedores aún confían en versiones anteriores del estándar HL7, lo que deja a algunos equipos de TI sin saber si deben reescribir las aplicaciones existentes para HL7 V2 o reemplazarlas.
Nuestra solución de integración de aplicaciones, IBM® App Connect, tiene el poder de transformar HL7 a FHIR de manera bidireccional sin la necesidad de reescribir las aplicaciones existentes. Puede mover datos de atención médica de un sistema a otro, incluso a un EHR que actúa como un servidor FHIR.
IBM® App Connect for Healthcare es una versión especializada de IBM App Connect para la industria de la salud. Ofrece patrones predefinidos que proporcionan transformación y enrutamiento FHIR inteligentes. Los patrones pueden convertir FHIR a cualquier otro formato, lo que crea oportunidades para que las organizaciones de atención médica se den cuenta de los beneficios de FHIR y exploren los últimos métodos de integración, incluidas las arquitecturas basadas en eventos. Los proveedores de TI de estado pueden emplear IBM® API Connect para ampliar el alcance de estos recursos FHIR para múltiples casos de uso, con la capacidad de crear, gestionar, cerciorar y socializar API FHIR.
Conozca algunos insights y acciones específicos que los CEO pueden emplear para acelerar y escalar de manera responsable la adopción de la IA generativa en toda la compañía.
Vea cómo hacer que los datos de los pacientes se puedan compartir y estén seguros requiere replantearse los sistemas de atención médica.
Descubra por qué UHCW NHS Trust se une a IBM Consulting y a Celonis SE, asociado de negocios de IBM, para utilizar la tecnología watsonx.ai de IBM para ayudar a impulsar una atención al paciente más eficiente.
Transforme la atención médica con las soluciones avanzadas de IBM, plataformas seguras y una sólida automatización impulsada por IA.
IBM ofrece servicios de consultoría de atención médica para ayudar a sus clientes a abordar los retos y mejorar los resultados de los pacientes.
Los chatbots para la atención médica inteligentes creados con IBM watsonx Assistant proporcionan respuestas coherentes a las preguntas de los pacientes y mejoran su experiencia.
Transforme la atención médica con las soluciones avanzadas de IBM, plataformas seguras y una sólida automatización impulsada por IA.