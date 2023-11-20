Integración de aplicaciones y datos de atención médica con FHIR + HL7

FHIR se basa en estándares anteriores, como HL7 versión 2 (V2) y HL7 versión 3 (V3), y utiliza estándares web comunes, como API RESTful, XML, JSON y HTTP. El uso de API REST hace que FHIR sea más eficiente, ya que permite a los consumidores de datos solicitar información bajo demanda, en lugar de suscribirse a un flujo que Comparte todos los datos, ya sea que se necesiten de inmediato o no (como era el caso en versiones anteriores de HL7).

La API REST de HL7 FHIR se puede utilizar con aplicaciones móviles, comunicaciones basadas en la nube, intercambio de datos basados en EHR, comunicación de servidor en tiempo real y más. Con FHIR, los desarrolladores de software pueden desarrollar aplicaciones estandarizadas basadas en navegador que permiten a los usuarios acceder a datos clínicos desde cualquier sistema de atención médica, independientemente de los sistemas operativos y dispositivos utilizados.

FHIR es más fácil de aprender e implementar que las versiones anteriores y ofrece interoperabilidad inmediata. El estándar FHIR también permite diferentes enfoques arquitectónicos que se pueden utilizar para recopilar información de un sistema moderno o heredado/existente.