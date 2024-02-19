En el modelo liderado por la recopilación, los datos de fuentes externas e internas, como almacenes de datos y almacenes de datos, se envían a herramientas analíticas para el consumo a nivel empresarial. A nivel empresarial, las unidades de negocio identifican los datos que necesitan de los sistemas de origen y crean conjuntos de datos adaptados exclusivamente a sus soluciones específicas. Esto conduce a una proliferación de datos organizacionales y a una mayor complejidad en la pipeline, lo que puede suponer desafíos en el mantenimiento y uso de nuevas soluciones, afectando directamente a los costos y la puntualidad.



A medida que las empresas pasan de modelos basados en recopilación a modelos basados en productos, los productos de datos se crean mediante el uso de fuentes de datos externas e internas, junto con herramientas analíticas. Una vez desarrollados, estos productos de datos pueden ponerse a disposición de las unidades de negocio dentro de la organización para compartir datos y analytics en tiempo real. Además, estos productos de datos ofrecen oportunidades de monetización a través de asociaciones de ecosistemas.

En un enfoque basado en plataformas, las unidades de negocio crean soluciones mediante el uso de productos de datos estandarizados y la combinación de tecnologías para reducir el trabajo, simplificar la arquitectura de datos empresariales y disminuir el tiempo de creación de valor.

La plataforma de datos ofrece productos de datos enriquecidos que utilizan machine learning, aprendizaje profundo e IA generativa. Esos productos de datos impulsados por IA pueden virtualizar e integrar fuentes de datos Dispar para crear modelos de IA específicos para cada dominio utilizando datos empresariales propios. Los servicios de plataforma de datos permiten que los productos de datos se proporcionen como servicios SaaS, una única malla de datos desplegada en la nube híbrida y la entrega de productos de datos autenticados, seguros y auditados.

Cuando las organizaciones conectan sus valiosos datos y activos de IA a grupos de usuarios más amplios, pueden aprovechar el efecto multiplicador del consumo y la evolución de los productos de datos, así como el alcance del mercado que ofrece la distribución escalable en la nube.