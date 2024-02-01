Si bien cada organización debe crear su propia hoja de ruta de transformación de la ciberseguridad, existen tres enfoques que las organizaciones pueden adoptar para garantizar que las personas sean su primera línea de defensa.

1. Simulación de crisis

Después de una violación de seguridad cibernética, cada segundo cuenta. Los equipos de seguridad, los gerentes de línea de negocio y los ejecutivos deben saber exactamente qué papel desempeñar para ayudar a contener el daño. Para ayudar a prepararse, muchas organizaciones están probando sus planes y equipos de respuesta a incidentes (IR) con simulaciones de cyber range. Las organizaciones con un equipo de respuesta a incidentes pueden ahorrar USD 1.5 millones en costos de filtración de datos en comparación con las organizaciones sin un equipo de IR o pruebas de planes de IR.

Las organizaciones obtienen:

Colaboración mejorada entre organizaciones con un mayor conocimiento de su superficie de ataque para identificar vulnerabilidades de manera más efectiva y mejorar la resiliencia

La capacidad de experimentar un incidente de ciberseguridad simulado con la intensidad y la presión de una filtración de datos de la vida real

Confianza para responder y recuperarse de incidentes de ciberseguridad a nivel empresarial, gestionar vulnerabilidades y crear una cultura de seguridad más sólida

2. Concientización y formación en ciberseguridad

Muchas empresas tienen dificultades para comprender su riesgo cibernético. La profunda experiencia en ciberseguridad de IBM aprovecha las lecciones aprendidas de 1500 empresas en las que hemos organizado sesiones de capacitación combinadas con las mejores prácticas de la industria basadas en los estándares NIST e ISO para ayudar a las organizaciones a mejorar su cultura cibernética.

Las organizaciones obtienen:

Reducción del número de incidentes; por lo tanto, costo total reducido

La visibilidad de las pruebas de phishing en vivo vinculadas con capacitación dirigida

Un aumento en la concientización de seguridad y el cambio de comportamiento

3. Transformación del talento en ciberseguridad

Con el aumento de la sofisticación y el auge de las amenazas cibernéticas, las organizaciones se esfuerzan por desarrollar y mantener el talento necesario en materia de ciberseguridad para detectar, prevenir y responder a los ataques avanzados. El servicio IBM Transformación de talento cibernético se adapta a los objetivos de ciberseguridad de una organización. utilizando IA en sus procesos únicos de gestión de talentos de seguridad, lo que ayuda a crear equipos de ciberseguridad Resilient.

Las organizaciones obtienen:

El talento en ciberseguridad y las habilidades críticas necesarias para satisfacer las demandas actuales y futuras

La capacidad de mejorar y rehacer habilidades de manera efectiva y rápida

La capacidad de incorporar IA y estrategias de habilidades donde las organizaciones pueden crecer y retener talento más rápido, reduciendo al mismo tiempo el riesgo de escasez crítica de habilidades cibernéticas que pueden afectar el rendimiento empresarial

Únase al equipo de IBM Consulting el martes 13 de febrero de 2024 de 10 a 11:00 a. m. EST, para escuchar a expertos en ciberseguridad y aprender cómo puede aplicar nuevos enfoques para transformar su negocio para enfrentar los ataques cibernéticos actuales.