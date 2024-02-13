Optimización del rendimiento de las aplicaciones: aumente el rendimiento y reduzca los costos

Para optimizar el rendimiento, las organizaciones deberán no solo abordar las preocupaciones sobre el rendimiento de sus aplicaciones, sino también el aspecto crítico de la reducción de costos. Este enfoque sienta las bases para ahorros sustanciales, alineando la asignación de recursos con precisión con las demandas de la aplicación. Hay tres componentes esenciales que las organizaciones deben dominar para lograr un rendimiento óptimo en las aplicaciones de la manera más rentable.

1. Asignación dinámica de recursos

Los métodos tradicionales de asignación de recursos estáticos a menudo conducen a ineficiencias, lo que resulta en recursos infrautilizados, recursos aprovisionados en exceso y, por el contrario, cuellos de botella en el rendimiento. En cambio, las organizaciones necesitan una solución que garantice que los recursos se asignen precisamente donde y cuando se necesitan, optimizando el rendimiento sin gastos innecesarios de recursos.

2. Rendimiento continuo de las aplicaciones

Las herramientas tradicionales de monitoreo se quedan cortas ante cargas de trabajo dinámicas, incapaces de adaptarse a las demandas cambiantes de las aplicaciones. Para garantizar realmente el rendimiento continuo de las aplicaciones, las organizaciones deben adoptar una solución que analice automáticamente las cargas de trabajo de las aplicaciones y realice ajustes en tiempo real. Un enfoque profundo, proactivo y automático es importante, ya que mitiga el riesgo de problemas de rendimiento proporcionando una experiencia de usuario final fluida y confiable.

3. Observabilidad en tiempo real

Desentrañar las complejidades de las aplicaciones y la infraestructura se facilita con las capacidades avanzadas de observabilidad. Este aspecto es crucial para la optimización del rendimiento de las aplicaciones, ya que proporciona insights en tiempo real a través de datos de alta fidelidad. Pero no se necesita un marco tradicional de observabilidad. En cambio, las organizaciones deben aprovechar un enfoque que brinde a los usuarios una comprensión profunda de sus aplicaciones y permita la corrección automática de incidentes.

Al asignar dinámicamente los recursos con precisión donde y cuando se necesitan, las organizaciones pueden optimizar el rendimiento sin gastos innecesarios, mientras que el rendimiento continuo de las aplicaciones promueve la confiabilidad frente a las demandas en constante evolución. Mientras tanto, la observabilidad en tiempo real proporciona insights profundos sobre el rendimiento de una aplicación, lo que permite la identificación y resolución proactiva de problemas antes de que afecten a los usuarios. IBM Turbonomic es un habilitador clave del éxito en la optimización del rendimiento de las aplicaciones. Y cuando los usuarios integran Turbonomic con IBM Instana, las organizaciones desbloquean una solución integral que trasciende las fronteras tradicionales y las herramientas ordinarias de monitoreo del rendimiento.