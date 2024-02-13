Optimización del rendimiento de las aplicaciones: aumente el rendimiento y reduzca los costos

El rendimiento de las aplicaciones no es solo una preocupación para la mayoría de las organizaciones; es un factor crítico en el éxito de su negocio. Impulsar el rendimiento óptimo de las aplicaciones y minimizar los costos se ha vuelto primordial a medida que las organizaciones se esfuerzan por lograr experiencias de usuario positivas. Estas experiencias pueden hacer o deshacer un negocio, por eso priorizar el alto rendimiento entre las aplicaciones no es negociable. Lo que se necesita es una solución que no solo proteja el rendimiento de sus aplicaciones de misión crítica, sino que también vaya más allá mediante la reducción de costos, la eficiencia del tiempo y el ahorro monetario.
Boletín de la industria
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes de la industria sobre IA, automatización, datos y más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se entregará en inglés. En cada boletín, encontrará un enlace para darse de baja. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
Optimizar el desarrollo y el rendimiento de las aplicaciones es imprescindible en un mundo en el que la experiencia de un usuario puede controlar la trayectoria de una empresa. El bajo rendimiento de las aplicaciones puede afectar negativamente a una organización y sus usuarios pueden sentirse frustrados y desconfiados, lo que hace que abandonen la organización e incluso cambien a un competidor. Una serie de problemas, desde cuellos de botella en las aplicaciones hasta latencia de red y errores, puede causar problemas de performance de las aplicaciones. Esforzarse por optimizar el rendimiento de las aplicaciones significa adoptar un enfoque estratégico para impulsar la funcionalidad básica y la experiencia general del usuario.
Para optimizar el rendimiento, las organizaciones deberán no solo abordar las preocupaciones sobre el rendimiento de sus aplicaciones, sino también el aspecto crítico de la reducción de costos. Este enfoque sienta las bases para ahorros sustanciales, alineando la asignación de recursos con precisión con las demandas de la aplicación. Hay tres componentes esenciales que las organizaciones deben dominar para lograr un rendimiento óptimo en las aplicaciones de la manera más rentable.
Los métodos tradicionales de asignación de recursos estáticos a menudo conducen a ineficiencias, lo que resulta en recursos infrautilizados, recursos aprovisionados en exceso y, por el contrario, cuellos de botella en el rendimiento. En cambio, las organizaciones necesitan una solución que garantice que los recursos se asignen precisamente donde y cuando se necesitan, optimizando el rendimiento sin gastos innecesarios de recursos.
Las herramientas tradicionales de monitoreo se quedan cortas ante cargas de trabajo dinámicas, incapaces de adaptarse a las demandas cambiantes de las aplicaciones. Para garantizar realmente el rendimiento continuo de las aplicaciones, las organizaciones deben adoptar una solución que analice automáticamente las cargas de trabajo de las aplicaciones y realice ajustes en tiempo real. Un enfoque profundo, proactivo y automático es importante, ya que mitiga el riesgo de problemas de rendimiento proporcionando una experiencia de usuario final fluida y confiable.
Desentrañar las complejidades de las aplicaciones y la infraestructura se facilita con las capacidades avanzadas de observabilidad. Este aspecto es crucial para la optimización del rendimiento de las aplicaciones, ya que proporciona insights en tiempo real a través de datos de alta fidelidad. Pero no se necesita un marco tradicional de observabilidad. En cambio, las organizaciones deben aprovechar un enfoque que brinde a los usuarios una comprensión profunda de sus aplicaciones y permita la corrección automática de incidentes.
Al asignar dinámicamente los recursos con precisión donde y cuando se necesitan, las organizaciones pueden optimizar el rendimiento sin gastos innecesarios, mientras que el rendimiento continuo de las aplicaciones promueve la confiabilidad frente a las demandas en constante evolución. Mientras tanto, la observabilidad en tiempo real proporciona insights profundos sobre el rendimiento de una aplicación, lo que permite la identificación y resolución proactiva de problemas antes de que afecten a los usuarios. IBM Turbonomic es un habilitador clave del éxito en la optimización del rendimiento de las aplicaciones. Y cuando los usuarios integran Turbonomic con IBM Instana, las organizaciones desbloquean una solución integral que trasciende las fronteras tradicionales y las herramientas ordinarias de monitoreo del rendimiento.
Turbonomic revoluciona la optimización del rendimiento de las aplicaciones aprovechando la IA y los algoritmos de machine learning para analizar los datos de rendimiento en tiempo real y proporcionar insights sobre el tiempo de respuesta de las aplicaciones y el tiempo de transacción. Turbonomic se integra a través de API con todos los elementos de la pila tecnológica de una organización, independientemente de su proveedor, y genera acciones que resuelven problemas de rendimiento. Los costos y la utilización de recursos también se optimizan simultáneamente a medida que se realizan mejoras de rendimiento.
Ya sea que los recursos de una aplicación estén infrautilizados o sobreaprovisionados, Turbonomic asigna dinámicamente esos recursos exactamente donde se necesitan a medida que cambia la demanda, optimizando el rendimiento y manteniendo los costos bajos. Turbonomic ayuda a ingenieros, arquitectos y operadores de infraestructura en la nube a optimizar de forma proactiva los recursos de CPU, memoria, almacenamiento y red de sus aplicaciones a través de la automatización. Al analizar continuamente las cargas de trabajo de las aplicaciones y realizar ajustes en tiempo real, Turbonomic establece un rendimiento continuo de las aplicaciones que mitiga los problemas de rendimiento, optimiza los costos y proporciona una experiencia de usuario final fluida.
Instana complementa las capacidades de Turbonomic al proporcionar observabilidad avanzada en tiempo real del rendimiento de las aplicaciones. Las capacidades de Instana impulsadas por IA permiten a las organizaciones obtener insights profundos de sus aplicaciones, que identifican posibles problemas antes de que afecten el rendimiento. Los paneles fáciles de usar de Instana permiten a las organizaciones visibilidad de las métricas de rendimiento y tienen en cuenta las dependencias de las aplicaciones. Con la corrección automática de incidentes y el monitoreo proactivo, Instana asegura el rendimiento continuo de las aplicaciones desde el punto de vista de APM y mantiene una experiencia fluida para el usuario final.
La combinación de las capacidades de IBM Turbonomic e IBM Instana crea una experiencia de usuario fluida y optimiza el rendimiento de las aplicaciones y el uso de recursos, al tiempo que gestiona los costos de manera eficaz. Las capacidades dinámicas de gestión de recursos de TI de Turbonomic garantizan que los recursos de TI se optimicen continuamente en tiempo real, alineándose con la demanda de las aplicaciones sin un aprovisionamiento excesivo o insuficiente. Al automatizar de manera inteligente las acciones críticas y optimizar los recursos en entornos híbridos y multinube, Turbonomic maximiza el rendimiento de las aplicaciones y minimiza los costos.
Mientras tanto, la plataforma de observabilidad en tiempo real totalmente automatizada de Instana proporciona datos continuos de alta fidelidad y seguimientos de extremo a extremo, lo que permite a DevOps, ingeniería de confiabilidad de sitios (SRE) e ingeniería de plataformas, operaciones de TI y desarrollo acceder a los datos que necesitan con insights contextuales. Esta visibilidad en tiempo real permite la identificación y resolución proactiva de problemas de rendimiento, lo que impulsa una experiencia de usuario final fluida y confiable. Con Turbonomic e Instana, no hay más resolución de problemas ni usuarios finales con poco ancho de banda, ya que proporcionan a las organizaciones una solución integral que resuelve la causa principal de los problemas de rendimiento de sus aplicaciones. Estas soluciones se combinan para crear una solución aún más sólida, que optimiza el rendimiento, agiliza las operaciones y genera eficiencias de costos, lo que en última instancia permite a las empresas alcanzar sus objetivos.
Regístrese ahora para saber cómo los analytics avanzados de IA pueden desbloquear nuevas oportunidades de crecimiento e innovación en su negocio. Acceda a los insights de expertos y explore cómo las soluciones de IA pueden mejorar la eficiencia operativa, optimizar los recursos y obtener resultados empresariales medibles.
Explore la última publicación de IBM Redbooks sobre la modernización de mainframe para entornos de nube híbrida. Aprenda estrategias aplicables en la práctica, soluciones de arquitectura y técnicas de integración para impulsar la agilidad, la innovación y el éxito empresarial.
Explore cómo se despliega IBM Wazi y cómo las características de lenguaje moderno pueden optimizar su z/OS DevOps. Descubra cómo la automatización y las herramientas de código abierto mejoran la eficiencia en todas las plataformas.
Comience su camino hacia la transformación de DevOps con el programa DevOps Acceleration de IBM. Este programa guía a las empresas por las diversas etapas críticas, como la evaluación, la capacitación, el despliegue y la adopción, para lograr una implementación perfecta de DevOps.
Observe, monitoree y repare automáticamente toda su pila de aplicaciones con IBM Instana Observability.
Ofrezca un rendimiento máximo y una alta satisfacción del usuario en toda su cartera de aplicaciones personalizadas.
Conecte Full Stack Observability con la gestión automatizada de recursos de aplicaciones para abordar los problemas de rendimiento antes de que afecten la experiencia del cliente.
Con IBM Instana Observability, obtenga total observabilidad empresarial que le proporcione una visibilidad rápida, automatizada y contextualizada del estado y la disponibilidad de todo su entorno de aplicaciones.