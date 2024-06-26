Los peligros de antropomorfizar la IA: una perspectiva de la seguridad de la información

La revolución de la IA generativa no muestra signos de desaceleración. Los chatbots y los asistentes de IA se han convertido en una parte integral del mundo empresarial, ya sea para capacitar a los empleados, responder a las consultas de los clientes o algo completamente diferente. Incluso les hemos dado nombres y géneros y, en algunos casos, personalidades distintivas.

Hay dos tendencias muy significativas en el mundo de la IA generativa. Por un lado, continúa el impulso desesperado por humanizarlos, a veces de manera imprudente y sin tener en cuenta las consecuencias. Al mismo tiempo, según el último informe de Deloitte State of Generative AI in the Enterprise, la confianza de las empresas en la IA ha aumentado considerablemente en todos los ámbitos durante los últimos dos años.

Sin embargo, muchos clientes y empleados claramente no sienten lo mismo. Más del 7 % de los consumidores están preocupados por la desinformación. A los empleados les preocupa ser reemplazados por IA. Existe una creciente brecha de confianza, y se ha convertido en una fuerza definitoria de una era caracterizada por la falsificación impulsada por IA.

Esto es lo que significa para los profesionales de la seguridad de la información y la gobernanza.