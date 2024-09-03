Herramientas para una IA confiable

Los intentos de fraude deepfake aumentaron un 3000 % entre 2022 y 2023, y cada vez son más elaborados. En febrero, un trabajador financiero de una compañía multinacional en Hong Kong fue engañado para pagar 25 millones de dólares a criminales que crearon una videollamada con múltiples personajes deepfake, incluido el director financiero de la firma.

En mayo, OpenAI anunció que había lanzado su propia herramienta de detección de deepfakes para investigadores de desinformación. La herramienta pudo detectar el 98.8 % de las imágenes creadas por DALL-E 3. OpenAI también se unió a Google, Adobe y otros en el comité directivo de la Coalición para la Procedencia y Autenticidad del Contenido (C2PA ), una coalición de la industria que desarrolla un estándar para certificar la historia y fuente del contenido multimedia.

Hasta que se establezca ese estándar, las empresas están creando herramientas que esperan que puedan llenar el vacío. En agosto, McAfee anunció su McAfee Deepfake Detector. La herramienta utiliza modelos de Neural Networks profundas para detectar audio falso de AI en videos que se reproducen en su navegador. En 2022, Intel presentó FakeCatcher, que analiza el flujo sanguíneo en los píxeles de vídeo y distingue a los seres humanos de los deepfakes con una precisión del 96 %. Y no están solos. Entre las startups más destacadas en este campo se encuentran Reality Defender, con sede en Nueva York; Clarity, de Israel; y Sentinel, con sede en Estonia. Todas ellas cuentan con herramientas de escaneo que utilizan IA para detectar patrones en diversos tipos de deepfakes.

Con la tecnología de detección de deepfakes evolucionando a un ritmo tan rápido, es importante tener en cuenta los posibles sesgos algorítmicos. El informático y experto en deepfake Siwei Lyu y su equipo en la Universidad de Buffalo desarrollaron lo que creen que son los primeros algoritmos de detección de deepfake diseñados para minimizar el sesgo. Los investigadores de la UB hicieron un collage de fotos de los cientos de rostros que se identificaron como falsos en sus algoritmos de detección; los resultados mostraron un tono de piel más oscuro en general.

"Los deepfakes pueden utilizarse para atacar a grupos minoritarios subrepresentados, por lo que es importante asegurarse de que las tecnologías de detección no los atiendan", dice Lyu. ¿Y cuál es el futuro de la detección de deepfakes? “Las tecnologías de IA generativa subyacentes a los deepfakes sin duda continuarán creciendo, por lo que vamos a ver cada vez más deepfakes en número, calidad y formas. Espero que las futuras tecnologías [de detección] estén equipadas con más medidas de seguridad para reducir las posibilidades de usos indebidos”.