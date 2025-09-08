Varias puertas blancas apoyadas una contra la otra, formando un patrón circular que hace imposible el uso práctico de estas puertas

Tres acciones para aumentar el impacto de su IA agéntica

Primero encuentre su problema

IA con una visión clara

No aísle su IA

El momento del CIO

De la paradoja a la transformación del negocio

Las herramientas de IA, como copilotos, asistentes y agentes, prometen revolucionar la productividad, pero muchas organizaciones se enfrentan a una paradoja preocupante. En lugar de simplificar los flujos de trabajo, la IA mal implementada puede atascar a los equipos, creando desafíos para los líderes empresariales que se encargan de transformar los procesos mientras entregan retornos.

Para los directores de sistemas de información (CIO), este es un momento crucial. La próxima evolución de la IA, agentes autónomos y orientados a resultados, tiene el potencial de romper esta paradoja. Estos sistemas pueden ejecutar tareas complejas, desbloquear nuevas eficiencias y ofrecer un valor empresarial transformador. El éxito requiere más que adoptar tecnología; exige intencionalidad, alinear la IA con flujos de trabajo, datos y objetivos estratégicos.

A medida que la tecnología de IA evoluciona de una iniciativa tecnológica a una oportunidad para todo el negocio, los CIO deben liderar la carga, asegurando que la IA correcta se aplique a los desafíos correctos.
Muchas organizaciones luchan por cerrar la brecha entre la ambición de la IA y la implementación práctica.
Primer plano de Shobhit Vershney

Shobhit Varshney

Experto en datos e IA

Tres desafíos críticos

Explore los tres desafíos críticos que enfrentan los CIO para maximizar el impacto de la IA agéntica y cómo superarlos para ofrecer resultados significativos.
