Las herramientas de IA, como copilotos, asistentes y agentes, prometen revolucionar la productividad, pero muchas organizaciones se enfrentan a una paradoja preocupante. En lugar de simplificar los flujos de trabajo, la IA mal implementada puede atascar a los equipos, creando desafíos para los líderes empresariales que se encargan de transformar los procesos mientras entregan retornos.



Para los directores de sistemas de información (CIO), este es un momento crucial. La próxima evolución de la IA, agentes autónomos y orientados a resultados, tiene el potencial de romper esta paradoja. Estos sistemas pueden ejecutar tareas complejas, desbloquear nuevas eficiencias y ofrecer un valor empresarial transformador. El éxito requiere más que adoptar tecnología; exige intencionalidad, alinear la IA con flujos de trabajo, datos y objetivos estratégicos.



A medida que la tecnología de IA evoluciona de una iniciativa tecnológica a una oportunidad para todo el negocio, los CIO deben liderar la carga, asegurando que la IA correcta se aplique a los desafíos correctos.