La empresa promedio ahora utiliza 254 aplicaciones habilitadas para la IA1: incluso aplicaciones no autorizadas por la empresa. Los ejecutivos reconocen la expansión e intentan controlarla, ya que el 84 % de los CIO dicen que hay demasiadas herramientas de IA2.
La IA y los agentes de IA son más valiosos cuando se integran profundamente de manera intencional en sus organizaciones, trabajando en las herramientas utilizadas todos los días para completar tareas complejas. Concéntrese en crear una capa de orquestación abierta que se comunique y conecte a través de los datos, flujos de trabajo y herramientas de su empresa. Esto romperá efectivamente los silos y creará más valor. Un ecosistema coordinado unificado desbloqueará un nivel completamente nuevo de lo que es posible.
Matt Lyteson
CIO, transformación de plataforma de tecnología
IBM
Si bien los términos asistentes de IA y agentes de IA a menudo se usan indistintamente, los asistentes de IA suelen manejar tareas repetitivas y bien definidas, mientras que los agentes de IA operan con mayor autonomía, utilizando el razonamiento para buscar resultados con una mínima intervención humana.
Aquí hay 6 preguntas para ayudarle a decidir por dónde empezar con agentes de IA o asistentes de IA.
¿A qué tareas repetitivas, bien definidas o de bajo valor dedican tiempo sus empleados?
¿Qué procesos de toma de decisiones siguen reglas o patrones predecibles y se pueden mejorar o hacer más rápido con información basada en datos o insights?
¿Hay flujos de trabajo que abarcan múltiples sistemas o departamentos y sufren retrasos en la transferencia o coordinación manual?
¿Qué objetivos de alto impacto se pueden acelerar si un sistema pudiera actuar de forma independiente dentro de las medidas de seguridad definidas?
¿Hay áreas en las que la atención al cliente o la satisfacción de los empleados están rezagadas debido a tiempos de respuesta lentos o incongruencias?
¿Tiene acceso a los datos necesarios para apoyar a los agentes de IA en esta área y son confiables?
Si se pregunta por dónde empezar, sepa que la atención y el soporte al cliente, los recursos humanos, las adquisiciones digitales y la modernización de las TI tuvieron un historial de producir aumentos cuantificables de la productividad al empleando agentes y asistentes de IA.
Por ejemplo, AskHR de IBM ha automatizado 80 procesos de RR. HH. diferentes y el 94 % de las tareas sencillas, como las solicitudes de vacaciones y las declaraciones de pago. Y en estos diversos casos de uso, IBM logró un ahorro de costos de 4500 millones de dólares.
