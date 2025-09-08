La empresa promedio ahora utiliza 254 aplicaciones habilitadas para la IA1: incluso aplicaciones no autorizadas por la empresa. Los ejecutivos reconocen la expansión e intentan controlarla, ya que el 84 % de los CIO dicen que hay demasiadas herramientas de IA2.



La IA y los agentes de IA son más valiosos cuando se integran profundamente de manera intencional en sus organizaciones, trabajando en las herramientas utilizadas todos los días para completar tareas complejas. Concéntrese en crear una capa de orquestación abierta que se comunique y conecte a través de los datos, flujos de trabajo y herramientas de su empresa. Esto romperá efectivamente los silos y creará más valor. Un ecosistema coordinado unificado desbloqueará un nivel completamente nuevo de lo que es posible.