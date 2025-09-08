Integración de la IA con otras herramientas

Los agentes de IA tienen un mayor impacto cuando trabajan con herramientas, aplicaciones y automatizaciones existentes.

Pero, aunque la integración es crítica para desbloquear el valor de la IA, solo el 40 % de los CIO se sienten plenamente preparados para gestionar e integrar la tecnología de IA en su negocio actual 1. Muchos agentes y asistentes de IA operan actualmente en silos, lo que puede suponer un obstáculo para pasar de una adopción fragmentada a mecanismos sistemáticos de IA agéntica.
El valor de los sistemas agénticos es la interactividad entre múltiples agentes. Los agentes de IA pueden comenzar a trabajar juntos para completar tareas, de modo que las personas puedan enfocarse en un trabajo más estratégico y de alto valor. IBM® watsonx Orchestrate puede ayudar a integrar, conectar y gestionar todos sus agentes de IA en un solo lugar, y crear sistemas agénticos de múltiples agentes de IA para ayudar a realizar más trabajo.

Integración de la IA con los humanos

A medida que la IA se vuelve más integral en su negocio, las barreras para usar agentes y asistentes de IA se reducen significativamente, creando un entorno en el que las personas con pocas o nulas habilidades tecnológicas pueden crear agentes de IA para flujos de trabajo individuales, y las organizaciones deben prepararse.

Es importante asegurarse de que sus empleados tengan la capacitación y el apoyo adecuados no solo para usar la IA, sino también para generar el máximo impacto. Abogue por herramientas de IA centradas en el ser humano y tome esa determinación con métricas que no se basen únicamente en los resultados del negocio.

En primer lugar, comprenda si sus herramientas de IA ofrecen facilidad de uso y liberan a su equipo de tareas repetitivas. Luego, calcule el porcentaje de usuarios de IA en su organización, realice un seguimiento de la frecuencia de uso de la IA en el trabajo diario y asigne una puntuación de fricción entre humanos y máquinas a la tarea en la que se utiliza la IA.

¿Estás listo para la transformación?

¿Ha establecido principios de IA responsable?
Establecer barreras de seguridad es crucial a medida que la IA se convierte en una parte integral de la forma en que opera su negocio. Defina prácticas de IA responsable, eduque a sus equipos y mantenga a los humanos en el ciclo en cada paso.
¿Qué porcentaje de empleados están capacitados en los fundamentos de la IA?
Según un estudio del Institute for Business Value de IBM, los CEO dijeron que el 31 % de su fuerza laboral requerirá reentrenamiento y renovación de habilidades en los próximos 3 años. Mientras reinventa los procesos y elimina los cuellos de botella, identifique dónde su personal necesitará mejorar sus habilidades y utilice la capacitación fundamental en IA disponible.
¿Sus CXO participan en consejos o grupos de trabajo de IA?
Las iniciativas de IA pueden fragmentarse rápidamente y ser ineficaces sin una coordinación estratégica. Los consejos de IA pueden ayudar a definir su estrategia de IA alineada con la empresa, establecer políticas y facilitar el intercambio de conocimientos.
¿Está reinventando sus procesos de negocio para la IA?
Cuando mejora y reinventa los procesos antes de automatizar o agregar agentes de IA, aumentará la productividad más allá de las expectativas iniciales y generará un mayor valor.

Reflexiones finales

Mientras se prepara para sus ambiciones CIO en un futuro que priorice la IA, recuerde que lo siguiente puede ayudarle a romper la paradoja de la productividad y lograr mayores rendimientos de la IA.

  • Identifique las debilidades o cuellos de botella en su organización que pueden resolverse con agentes o asistentes de IA.
  • Sea disciplinado en la adopción de la IA; resista el miedo de la IA a perderse algo (FOMO).
  • Integre su IA con sus diversos ecosistemas.
  • Conecte su IA a sus datos, aplicaciones, herramientas y empleados existentes.
Dé el siguiente paso

Aprenda más sobre cómo IBM puede ayudarle a orquestar y controlar a los agentes y asistentes de IA en toda su empresa.

