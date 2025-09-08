Pero, aunque la integración es crítica para desbloquear el valor de la IA, solo el 40 % de los CIO se sienten plenamente preparados para gestionar e integrar la tecnología de IA en su negocio actual 1. Muchos agentes y asistentes de IA operan actualmente en silos, lo que puede suponer un obstáculo para pasar de una adopción fragmentada a mecanismos sistemáticos de IA agéntica.
El valor de los sistemas agénticos es la interactividad entre múltiples agentes. Los agentes de IA pueden comenzar a trabajar juntos para completar tareas, de modo que las personas puedan enfocarse en un trabajo más estratégico y de alto valor. IBM® watsonx Orchestrate puede ayudar a integrar, conectar y gestionar todos sus agentes de IA en un solo lugar, y crear sistemas agénticos de múltiples agentes de IA para ayudar a realizar más trabajo.
A medida que la IA se vuelve más integral en su negocio, las barreras para usar agentes y asistentes de IA se reducen significativamente, creando un entorno en el que las personas con pocas o nulas habilidades tecnológicas pueden crear agentes de IA para flujos de trabajo individuales, y las organizaciones deben prepararse.
Es importante asegurarse de que sus empleados tengan la capacitación y el apoyo adecuados no solo para usar la IA, sino también para generar el máximo impacto. Abogue por herramientas de IA centradas en el ser humano y tome esa determinación con métricas que no se basen únicamente en los resultados del negocio.
En primer lugar, comprenda si sus herramientas de IA ofrecen facilidad de uso y liberan a su equipo de tareas repetitivas. Luego, calcule el porcentaje de usuarios de IA en su organización, realice un seguimiento de la frecuencia de uso de la IA en el trabajo diario y asigne una puntuación de fricción entre humanos y máquinas a la tarea en la que se utiliza la IA.
Mientras se prepara para sus ambiciones CIO en un futuro que priorice la IA, recuerde que lo siguiente puede ayudarle a romper la paradoja de la productividad y lograr mayores rendimientos de la IA.
Aprenda más sobre cómo IBM puede ayudarle a orquestar y controlar a los agentes y asistentes de IA en toda su empresa.
1 Evans, N. “5 ways to deal with AI proliferation” , CIO.com (blog), 17 de marzo de 2025.
2 “5 mindshifts to supercharge business growth”, IBM Institute for Business Value (IBM IBV), 2025.