A medida que la IA se vuelve más integral en su negocio, las barreras para usar agentes y asistentes de IA se reducen significativamente, creando un entorno en el que las personas con pocas o nulas habilidades tecnológicas pueden crear agentes de IA para flujos de trabajo individuales, y las organizaciones deben prepararse.



Es importante asegurarse de que sus empleados tengan la capacitación y el apoyo adecuados no solo para usar la IA, sino también para generar el máximo impacto. Abogue por herramientas de IA centradas en el ser humano y tome esa determinación con métricas que no se basen únicamente en los resultados del negocio.



En primer lugar, comprenda si sus herramientas de IA ofrecen facilidad de uso y liberan a su equipo de tareas repetitivas. Luego, calcule el porcentaje de usuarios de IA en su organización, realice un seguimiento de la frecuencia de uso de la IA en el trabajo diario y asigne una puntuación de fricción entre humanos y máquinas a la tarea en la que se utiliza la IA.