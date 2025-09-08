Empoderar a toda una organización para que se beneficie de la IA no se trata solo de adoptar la IA, sino de aplicarla cuidadosamente a los puntos débiles y las oportunidades de crecimiento en toda una organización.
El mayor uso de la IA en toda una organización sin una visión clara de la comunicación y la orquestación en toda la empresa prepara el escenario para las deficiencias de productividad, no la promesa de la IA que esperan los líderes.
Esta paradoja enfatiza lo importante que es que los líderes empresariales identifiquen la IA adecuada para el proceso correcto y encuentren flujos de trabajo clave de alto valor para aplicar la combinación correcta de IA para una transformación organizacional que priorice la IA.
Ann Funai
CIO y vicepresidente de transformación de plataformas de negocio
IBM
En este momento, depende del CIO determinar cómo la IA ayudará a la empresa y convertirá las instancias de ganancias rápidas en transformación organizacional. Estas son algunas preguntas que debe hacerse al determinar cómo dirigir los usos de la IA (agentes de IA, asistentes y automatización) para lograr sus objetivos comerciales:
Aplique la IA a casos de uso vinculados al crecimiento, la eficiencia o la reducción de riesgos, no solo a lo que es técnicamente posible.
Evalúe la calidad, accesibilidad, gobernanza y linaje de sus datos para garantizar que los agentes de IA operen con entradas confiables.
Invierta en gestión de cambios, mejora de habilidades de los empleados y rediseño del flujo de trabajo para impulsar la adopción y el impacto a largo plazo.
Evalúe la arquitectura, las API y la preparación para la automatización para ayudar a garantizar que los agentes de IA puedan integrarse sin interrupciones.
Por ejemplo, Avid Solutions, una empresa de investigación y desarrollo de producción de alimentos, utilizó IA y automatización para optimizar el proceso de incorporación de nuevos clientes en un 25 % y redujo la cantidad de errores en el proceso de gestión de proyectos en un 10 %.
Al centrarse en procesos comerciales críticos que consumían mucho tiempo y eran propensos a errores, identificaron una oportunidad ideal para la optimización. Su equipo ahora dedica menos tiempo a tareas manuales y se centra más en el trabajo estratégico.
Dr. Malcolm Adams
Director ejecutivo
Avid Solutions