Empoderar a toda una organización para que se beneficie de la IA no se trata solo de adoptar la IA, sino de aplicarla cuidadosamente a los puntos débiles y las oportunidades de crecimiento en toda una organización.



El mayor uso de la IA en toda una organización sin una visión clara de la comunicación y la orquestación en toda la empresa prepara el escenario para las deficiencias de productividad, no la promesa de la IA que esperan los líderes.



Esta paradoja enfatiza lo importante que es que los líderes empresariales identifiquen la IA adecuada para el proceso correcto y encuentren flujos de trabajo clave de alto valor para aplicar la combinación correcta de IA para una transformación organizacional que priorice la IA.