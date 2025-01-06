Las organizaciones actuales se están ahogando en aplicaciones. Con cientos y, a veces, miles de herramientas desconectadas, los silos de datos atrapan información valiosa y aíslan a los equipos de los insights que necesitan para impulsar el negocio.
Con estimaciones de alrededor de mil millones de nuevas aplicaciones que se crearán en todo el mundo para 2028, la administración efectiva de datos en sistemas dispares se ha convertido en un desafío apremiante. Cuando la información crítica queda bloqueada en aplicaciones individuales, se vuelve inaccesible para otros equipos que podrían beneficiarse de ella.
Se estima que hoy en día hay más de 500 dependencias promedio por aplicación. Nuevas compañías están entrando al mercado de herramientas de desarrollo a una CAGR del 14.6 %. El crecimiento de las aplicaciones está fragmentando los datos en todas las organizaciones, y las organizaciones necesitan estrategias aplicables en la práctica para cerrar estas brechas de manera efectiva.
Las organizaciones de hoy en día están adoptando más aplicaciones en la nube, SaaS y personalizadas para satisfacer sus necesidades únicas. Lo que solía ser un entorno de TI centralizado se ha convertido en un vasto ecosistema de herramientas que abarca departamentos, regiones y equipos.
Las investigaciones muestran que las organizaciones utilizan un promedio de más de 130 aplicaciones y, para las empresas más grandes, ese número puede superar las 1000. El crecimiento de las aplicaciones añade complejidad, lo que hace que la gestión y la accesibilidad de los datos sean un reto cada vez mayor.
Con más aplicaciones viene un aumento en la complejidad. Los silos de datos se crean cuando las aplicaciones funcionan de forma independiente, lo que impide el acceso a la información esencial y dificulta la colaboración. Esta fragmentación no solo complica la gestión de datos, sino que también dificulta la toma de decisiones, ya que los insights valiosos permanecen sin explotar.
De hecho, según una entrada en el blog de junio de 2023 escrita por IDC, el 33 % de los ejecutivos admiten que a menudo no llegan a emplear los datos que reciben. Esto subraya el costo real de los silos de datos: se recopila información crítica, pero no impulsa la acción porque es inaccesible, está mal integrada o simplemente es abrumadora para gestionar. Algunos desafíos de esta fragmentación incluyen:
Imagine una empresa de venta minorista global que gestiona su inventario en múltiples mercados regionales. Cada región utiliza una aplicación diferente para realizar el seguimiento de las existencias, las ventas y los pedidos de los clientes. Estos sistemas no están conectados globalmente y, por lo tanto, no se comunican entre sí, creando silos de datos. Los desafíos específicos de esta empresa incluyen:
La implementación de estas estrategias ayudará a las organizaciones a gestionar mejor la complejidad del crecimiento de las aplicaciones, al tiempo que une los silos de datos de manera eficaz.
1. Centralizar la gestión de aplicaciones
Emplear un enfoque de gestión centralizada proporciona a los líderes modernos de TI y negocio una forma de mantener la eficiencia, la seguridad y el control en toda su cartera de aplicaciones. Esto proporciona a las empresas una visión clara y estructurada de las aplicaciones, su uso y los datos que gestionan para promover la agilidad empresarial. Un enfoque de gestión centralizada incluye:
2. Proteger la interoperabilidad de datos en todas las aplicaciones
Los sistemas deben comunicarse perfectamente para reducir los silos de datos y mejorar la accesibilidad. Esto permite a las empresas mejorar los resultados analíticos, impulsar la planificación estratégica, aumentar la eficiencia operativa y gestionar fácilmente el riesgo y el cumplimiento. Las soluciones de comunicación del sistema incluyen:
3. Establecer un marco de gobernanza de datos
Una estrategia sólida de gobernanza de datos con alineación organizacional e infraestructura técnica mantiene la coherencia y protege la calidad de los datos en toda la empresa. Los elementos de esta estrategia incluyen:
4. Aprovechar la IA y la automatización
La IA y la automatización pueden optimizar el acceso a los datos, mejorando la eficiencia y la colaboración entre departamentos. Las soluciones incluyen:
5. Fomentar una cultura de colaboración
Si bien las soluciones técnicas son esenciales, una cultura colaborativa es crítica para romper los silos mientras se gestiona el crecimiento de la aplicación. La creación de una cultura de colaboración combina tecnología, personas y procesos para mejorar la calidad de los datos, la conectividad de los datos y la planificación estratégica basada en datos. Aumente la colaboración con:
Si bien las mejores prácticas pueden ayudar a mitigar los desafíos del crecimiento de las aplicaciones y los silos de datos, las organizaciones necesitan herramientas avanzadas para gestionar esta complejidad a escala. IBM Concert ofrece una visión centralizada de las aplicaciones, incluyendo rendimiento y estado de salud.
También mapea dependencias y consolida insight sobre vulnerabilidades, cumplimiento y certificados. Con insights impulsados por IA, workflows, paneles personalizados en tiempo real, corrección automatizada y métricas personalizables para medir la postura frente a las mejores prácticas, IBM Concert permite a las organizaciones optimizar las Operaciones, mejorar la seguridad y fomentar una colaboración eficaz entre departamentos.
A medida que los ecosistemas de aplicaciones se expanden, también lo hacen los retos de gestionar silos de datos y la expansión de aplicaciones. Al implementar estas mejores prácticas y aprovechar herramientas innovadoras como IBM Concert, las organizaciones pueden fomentar un entorno más integrado, eficiente y seguro.
