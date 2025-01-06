La implementación de estas estrategias ayudará a las organizaciones a gestionar mejor la complejidad del crecimiento de las aplicaciones, al tiempo que une los silos de datos de manera eficaz.

1. Centralizar la gestión de aplicaciones

Emplear un enfoque de gestión centralizada proporciona a los líderes modernos de TI y negocio una forma de mantener la eficiencia, la seguridad y el control en toda su cartera de aplicaciones. Esto proporciona a las empresas una visión clara y estructurada de las aplicaciones, su uso y los datos que gestionan para promover la agilidad empresarial. Un enfoque de gestión centralizada incluye:

Inventario de aplicaciones : cree un registro integral de aplicaciones que rastree la propiedad, la asignación de dependencias, la gestión de licencias, el uso y el propósito de cada aplicación. Esto garantiza que todas las aplicaciones estén contabilizadas y conectadas con objetivos estratégicos. Con toda la información en un lugar central, analytics se pueden ejecutar en toda su cartera de aplicaciones para generar insight sobre la alineación del valor del negocio, el benchmarking de rendimiento, la asignación de costos, las métricas de uso y las tendencias.

2. Proteger la interoperabilidad de datos en todas las aplicaciones

Los sistemas deben comunicarse perfectamente para reducir los silos de datos y mejorar la accesibilidad. Esto permite a las empresas mejorar los resultados analíticos, impulsar la planificación estratégica, aumentar la eficiencia operativa y gestionar fácilmente el riesgo y el cumplimiento. Las soluciones de comunicación del sistema incluyen:

Interfaces de programación de aplicaciones (API): las API permiten que las aplicaciones intercambien datos directamente, lo que reduce el aislamiento y el manejo manual de datos. Adoptar un enfoque basado en API ayuda a gestionar el crecimiento de las aplicaciones con mayor flexibilidad en la elección de tecnologías, menor complejidad de integración, mejor interoperabilidad de las aplicaciones y mayor productividad de los desarrolladores.

3. Establecer un marco de gobernanza de datos

Una estrategia sólida de gobernanza de datos con alineación organizacional e infraestructura técnica mantiene la coherencia y protege la calidad de los datos en toda la empresa. Los elementos de esta estrategia incluyen:

Política y normas sobre datos : establecer normas sobre datos para toda la organización con el fin de impulsar la compatibilidad entre los sistemas, incluyendo la seguridad, la privacidad, el uso y el acceso. Los datos estandarizados mejoran el intercambio, la confianza y la accesibilidad de los datos mediante la consistencia, completitud y precisión de los datos para garantizar que los datos sean fiables. Esto permite a las organizaciones tomar decisiones basadas en datos que reducen los errores y las ineficiencias.

4. Aprovechar la IA y la automatización

La IA y la automatización pueden optimizar el acceso a los datos, mejorando la eficiencia y la colaboración entre departamentos. Las soluciones incluyen:

Insights impulsados por IA : la IA puede identificar tendencias y patrones en todas las aplicaciones, proporcionando insights procesables e identificando relaciones ocultas que los equipos humanos podrían pasar por alto. Esto permite a los equipos ser proactivos al generar insights que mejoran la eficiencia operacional y cumplen con las mejores prácticas de la industria en su ámbito de aplicación.

5. Fomentar una cultura de colaboración

Si bien las soluciones técnicas son esenciales, una cultura colaborativa es crítica para romper los silos mientras se gestiona el crecimiento de la aplicación. La creación de una cultura de colaboración combina tecnología, personas y procesos para mejorar la calidad de los datos, la conectividad de los datos y la planificación estratégica basada en datos. Aumente la colaboración con: