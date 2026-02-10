Preguntas frecuentes sobre subcapacidad y pedidos

1. ¿Cómo podrá un cliente realizar un pedido de productos elegibles para licencias de subcapacidad?

En abril de 2009, IBM eliminó el conjunto separado de números de pieza de subcapacidad; los clientes solo necesitan aceptar y cumplir con los términos de las secciones de subcapacidad del Acuerdo de Passport Advantage y realizar pedidos utilizando (o utilizar los derechos de licencia existentes) que son los números de pieza regulares basados en núcleos. En la mayoría de los casos, también será necesario solicitar ILMT.

2. ¿Un cliente aún necesita aceptar los términos de licencia de subcapacidad antes de solicitar licencias para el despliegue de subcapacidad?

Desde el 18 de julio de 2011, los términos de subcapacidad se han incluido en el acuerdo básico de IBM Passport Advantage. Los clientes pueden encontrar los términos relacionados en la sección Requisitos de capacidad total y virtualización.

3. ¿IBM tiene números de pieza únicos de subcapacidad de Passport Advantage? En caso afirmativo, ¿también se aplican a los P/N de renovación y restablecimiento de S&S?

Desde abril de 2009, los productos de subcapacidad no tienen números de pieza únicos. Los mismos números de pieza originales basados en PVU/VPC/RVU se pueden utilizar para despliegues de capacidad completa y subcapacidad. IBM ha retirado los números de pieza únicos de subcapacidad que existían anteriormente.

4. ¿Dónde puedo encontrar preguntas frecuentes específicas sobre las unidades de valor del procesador?

Vaya a Preguntas frecuentes sobre la unidad de valor del procesador/a>

5. ¿Cómo puede un cliente obtener IBM License Metric Tool?

Aunque ILMT es un producto gratuito, es necesario realizar un pedido para crear un registro de derechos de IBM para la licencia, así como para la suscripción al software y la cobertura del soporte técnico* (S&S). Esto se debe a que ILMT recibe el mismo nivel de soporte técnico* que se ofrece para el resto de la cartera de productos Passport Advantage, a diferencia de otras herramientas y utilidades gratuitas que se ofrecen “tal cual” con soporte técnico limitado o nulo. Para obtener orientación e instrucciones adicionales sobre cómo solicitar ILMT, consulte Solicitud de IBM License Metric Tool PA Online (PDF, 926 KB).

6. ¿Por qué un cliente tiene que pedir ILMT? ¿Por qué no puede simplemente descargarlo?

La mayoría de los productos de descarga simple brindan poco o nulo soporte técnico*, pero se proporcionan "tal cual". IBM proporciona el mismo soporte para ILMT que nosotros para nuestro otro middleware de misión crítica. Por lo tanto, aunque ILMT es una oferta de producto sin cargo, se debe realizar un pedido para establecer un registro de derechos de IBM para la licencia, así como la suscripción de software y la cobertura de soporte técnico* (S&S). Para obtener orientación e instrucciones adicionales sobre cómo solicitar ILMT, consulte Solicitud de IBM License Metric Tool PA Online (PDF, 926 KB).

7. ¿Cuál es el número de pieza que se usa para pedir ILMT?

El pedido inicial de ILMT debe utilizar el P/N D561HLL. Para mantener un registro de derechos, S&S debe renovarse anualmente utilizando el P/N E027NLL. Para obtener orientación e instrucciones adicionales sobre cómo solicitar ILMT, consulte Solicitud de IBM License Metric Tool PA Online (PDF, 926KB).



8. ¿Por qué necesito renovar la suscripción y el soporte de software para un producto sin cargo?

La renovación de S&S con P/N E027NLL es opcional y solo es necesaria si el cliente necesita tener derecho a recibir actualizaciones de productos y soporte técnico*. Pero tenga en cuenta que mantener ILMT actualizado es un requisito de los términos de oferta de subcapacidad, por lo que la renovación de S&S sería un requisito para cualquier cliente que deba usar ILMT.

9. Tengo derecho a IBM License Metric Tool a través del número de pieza D561HLL, pero ya no puedo descargar el código más reciente. ¿Por qué?

Es posible que el periodo de cobertura de suscripción y soporte de software de su licencia haya vencido. Debería haber sido notificado entre 60 y 90 días antes del vencimiento de la cobertura original de 12 meses de D561HLL. Inicie sesión en PA Online para ver si su periodo de cobertura de S&S para D561HLL ha vencido. Si es así, deberá solicitar E027NLL (Renovación) o D561ILL (Reinstalación) dependiendo de cuánto tiempo haya transcurrido desde que venció la cobertura de S&S. Ambos números de pieza son gratuitos. ¿Por qué es necesario? Consulte la pregunta 8.

10. ¿Por qué, como cliente, tengo que emitir una orden de compra de cero dólares para obtener ILMT?

Los clientes pueden evitar la necesidad de emitir una orden de compra de cero dólares haciendo que su contacto en el sitio de PA/PAE realice un pedido a través de PA Online. Para información sobre PA Online y la gestión de la información de contacto del sitio, consulte IBM Passport Advantage Online for Customers. Para obtener orientación e instrucciones adicionales sobre cómo solicitar ILMT, consulte Solicitud de IBM License Metric Tool PA Online (PDF, 926 KB).

11. ¿Cómo se licencia IBM Metric Tool?

La licencia de ILMT se otorga “por establecimiento”. Esto significa que a un cliente se le permite desplegar una cantidad ilimitada de copias de IBM License Metric Tool, solo en máquinas de su propiedad o alquiladas por usted, que estén ubicadas en un solo sitio físico, incluido el campus circundante y las oficinas satélite, independientemente del entorno del servidor que se esté monitoreando.

12. ¿Hay cargos adicionales asociados con las adquisiciones de licencias que aprovechan la subcapacidad?

No, IBM no cobra ninguna tarifa adicional para que el cliente adquiera términos de subcapacidad para productos elegibles. Si bien IBM proporciona ILMT a los clientes sin cargo, los clientes son responsables de la infraestructura subyacente (servidor, red, etc.) y los recursos para desplegarla y gestionarla. La mayoría de los clientes capaces de desplegar tecnologías complejas de servidores virtualizados, como PowerVM y VMware, tendrán la capacidad de desplegar ILMT.

13. ¿Cualquier proveedor de servicios puede adquirir ILMT, incluso si es para dar soporte a un usuario final que conserva sus licencias basadas en PVU?

Sí. En una situación en la que un cliente usuario final debe desplegar ILMT para gestionar sus PVU/VPC/RVU desplegadas según la subcapacidad, el proveedor de servicios puede solicitar ILMT para instalar el código del agente ILMT en su servidor alojado que luego se comunica con el servidor ILMT del usuario final. Sin embargo, el proveedor de servicios debe ser un cliente activo de Passport Advantage o Passport Advantage Express para realizar el pedido de ILMT. Para obtener orientación e instrucciones adicionales sobre cómo pedir ILMT, consulte: Solicitud de IBM License Metric Tool PA Online (PDF, 926 KB)



14. ¿La licencia de subcapacidad está disponible para los clientes de Passport Advantage y Passport Advantage Express?

Sí.